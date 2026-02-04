Das EIB-Institut gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Es investiert in Menschen und Ideen. Genauer gesagt unterstützt es Bildung, soziale Resilienz, Zukunftsorientierung und Partnerschaften mit Stiftungen, um die Wirkung der EIB-Gruppe zu verstärken.
Das Institut knüpft Verbindungen zu Universitäten, Innovatoren, Stiftungen und gesellschaftlichen Kreisen und hilft der Bank dadurch, Herausforderungen zu antizipieren und zu mehr Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und integrativem Wachstum in Europa beizutragen.
Unser Auftrag
Einbeziehen
Junge Menschen, Forschende und Experten, die künftige Herausforderungen für die EIB-Gruppe aufzeigen
Optimieren
Höhere Sichtbarkeit und Wirkung der EIB-Gruppe im Einklang mit ihren strategischen Prioritäten
Mobilisieren
Mehr gesellschaftliches Engagement der EIB-Beschäftigten
Unsere Schlüsselthemen
Jugend und Wissenschaft
Wir suchen den Kontakt zu Universitäten, Studierenden und Forschenden, um die nächste Generation zu stärken und der EIB-Gruppe die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Ideen nahezubringen
Stiftungen, Impact und Zukunftsorientierung
Im Kontakt mit Europas Stiftungen, Gründungsszene und Innovations-Ökosystemen mobilisieren wir Ressourcen und antizipieren Herausforderungen
Gesellschaft und Kultur
Wir fördern inklusive, resiliente Gesellschaften und wollen das kulturelle Erbe Europas bewahren
Kontaktieren Sie uns
Allgemeine Fragen
Sie haben Fragen zu Initiativen des EIB-Instituts? Schreiben Sie uns unter institute@eib.org.