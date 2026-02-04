Das EIB-Institut gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Es investiert in Menschen und Ideen. Genauer gesagt unterstützt es Bildung, soziale Resilienz, Zukunftsorientierung und Partnerschaften mit Stiftungen, um die Wirkung der EIB-Gruppe zu verstärken.

Das Institut knüpft Verbindungen zu Universitäten, Innovatoren, Stiftungen und gesellschaftlichen Kreisen und hilft der Bank dadurch, Herausforderungen zu antizipieren und zu mehr Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und integrativem Wachstum in Europa beizutragen.