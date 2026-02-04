Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Das EIB-Institut

Das EIB-Institut gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Es investiert in Menschen und Ideen. Genauer gesagt unterstützt es Bildung, soziale Resilienz, Zukunftsorientierung und Partnerschaften mit Stiftungen, um die Wirkung der EIB-Gruppe zu verstärken.

Das Institut knüpft Verbindungen zu Universitäten, Innovatoren, Stiftungen und gesellschaftlichen Kreisen und hilft der Bank dadurch, Herausforderungen zu antizipieren und zu mehr Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und integrativem Wachstum in Europa beizutragen.

Unser Auftrag

Einbeziehen

Junge Menschen, Forschende und Experten, die künftige Herausforderungen für die EIB-Gruppe aufzeigen

Optimieren

Höhere Sichtbarkeit und Wirkung der EIB-Gruppe im Einklang mit ihren strategischen Prioritäten

Mobilisieren

Mehr gesellschaftliches Engagement der EIB-Beschäftigten

Unsere Schlüsselthemen

Jugend und Wissenschaft

Wir suchen den Kontakt zu Universitäten, Studierenden und Forschenden, um die nächste Generation zu stärken und der EIB-Gruppe die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Ideen nahezubringen

Stiftungen, Impact und Zukunftsorientierung

Im Kontakt mit Europas Stiftungen, Gründungsszene und Innovations-Ökosystemen mobilisieren wir Ressourcen und antizipieren Herausforderungen
 

Gesellschaft und Kultur


Wir fördern inklusive, resiliente Gesellschaften und wollen das kulturelle Erbe Europas bewahren

 

 

Jugend und Wissenschaft

Wir knüpfen Verbindungen zu Universitäten und Studierenden in ganz Europa, um die Führungskräfte von morgen zu inspirieren und zu fördern.

Programme wie die EIB Summer School und Initiativen für finanzielle Bildung geben jungen Menschen Tools, mit denen sie wachsen und Europas Zukunft mitgestalten können. Gemeinsame Projekte mit Forschungsteams bringen die strategischen Prioritäten der EIB-Gruppe voran. Interessenten können sich ab sofort für die EIB-Sommeruni 2026 anmelden.

Stiftungen, Impact und Zukunftsorientierung

Gemeinsam mit Stiftungen, Innovatoren und Vordenkerinnen mobilisieren wir Ressourcen und antizipieren die Anforderungen von morgen.

Wir stärken Europas Innovations- und Investitionsumfeld – von der Unterstützung für Start-ups bis zum Ausrichten von Zukunfts-Events.

Unsere Ziele

  • Optimieren der Investitionsstrategien der Bank
  • Ausrichtung auf ein dynamisches Marktumfeld

Gesellschaft und Kultur

Wir investieren in Menschen und Communities. Damit bauen wir Resilienz auf, bewahren Europas Erbe und reagieren auf Krisen.

Unsere Arbeit fördert die Katastrophenvorsorge, den Erhalt von Kulturerbe und humanitäre Hilfe, denn Solidarität gehört zu Europas Grundwerten.

