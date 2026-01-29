Schneller, größer, einfacher
Was ist förderfähig?
Wir investieren in ein zukunftsweisendes Europa. Das heißt, wir unterstützen Produkte, Dienstleistungen und Technologien, die Europas digitale Führungsrolle und strategische Autonomie stärken, den Zugang zu kritischen Rohstoffen sichern und Forschung, Entwicklung und Innovationen vorantreiben.
Die EIB-Gruppe finanziert die Entwicklung innovativer Arzneimittel und Medizinprodukte, die sicher, wirksam, bezahlbar und für die Menschen in der EU gut zugänglich und leicht anzuwenden sind.
Wir fördern:
- Forschung, Entwicklung und Innovation: für Durchbrüche in der Medizin
- Biotechnologie, Pharma, digitale Gesundheit und Medizintechnik: für modernste Gesundheitslösungen und einen wettbewerbsfähigen Life-Sciences-Sektor in der EU
- Forschung und Entwicklung, klinische Studien, Zulassung und Marktzugang: damit neue Produkte effizient auf den Markt kommen können
- Digitalisierung, KI und Technologie-Transfer: mit Technologie zu einer besseren Gesundheitsversorgung
- Infrastruktur: Technologie-Transfer und Aufbau von Fertigungskapazitäten
- Autonomie und Sicherheit der EU: stärkere Lieferketten für Gesundheitsprodukte und Technologien in der EU
Unter BioTechEU will die EIB-Gruppe 2026 bis 2027 Investitionen von 10 Milliarden Euro mobilisieren. Die Initiative nutzt die InvestEU-Garantie und andere Quellen. Sie baut auf unserem aktuellen Venture-Debt-Portfolio für Life Sciences auf und umfasst Kredite an Unternehmen und andere Finanzprodukte. Mehr erfahren
Die EIB-Gruppe erleichtert europäischen Unternehmen und Innovatoren die Finanzierung von Projekten, die unsere Bürgerinnen und Bürger schützen
Wir fördern:
- Dual-Use- und Militärtechnologien: mechanische Technologie, Elektrotechnik, Elektronik und Luftfahrttechnologien
- Treibstoffe und Motoren für Raumfahrttechnologien: für die Zukunft der Weltraumforschung
- Moderne Digitaltechnologien: Cybersicherheit, KI, Internet der Dinge, Quantentechnologie und Software für Sicherheit und Verteidigung
- Militär-/Weltraumausrüstung:
- Entwicklung und Herstellung von militärischer Ausrüstung, zum Beispiel Hubschrauber und Überwachungsdrohnen
- Lageerkennung und Kartierung
- Radarsysteme, moderne optische Systeme, Avioniksysteme
- Verkehrsmanagement, Cybersicherheit und Satellitenkommunikation
Space TechEU ist ein Finanzierungsprogramm, um den europäischen Weltraumsektor zu stärken. Die EIB ist mit 500 Millionen Euro dabei, ihr Partner ist die Europäische Weltraumorganisation. Durch technisches Know-how, den Aufbau von Marktkenntnissen und die Förderung gewerblicher Finanzierungen unter Unternehmen sollen kleine und mittlere Unternehmen im Weltraumsektor und ähnlichen Bereichen leichter an Kapital gelangen.
Mit der neuen 400 Millionen Euro schweren Initiative „HousingTechEU“ sorgen wir EU-weit für einen Innovationsschub im Wohnungssektor. Die Initiative ist Teil des Aktionsplans der EIB-Gruppe. Sie unterstützt mittlere und große Unternehmen bei der Entwicklung neuer Baumaterialien und technischer Lösungen, die Wohnraum bezahlbarer und nachhaltiger machen.
Die EIB-Gruppe ist ein Schlüsselakteur bei der Finanzierung von Cleantech in Europa. Sie treibt Innovationen voran und unterstützt im öffentlichen und privaten Sektor die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung bis zur Fertigung.
Wir fördern:
- Unternehmen aller Größen: vom Start-up bis zum Großkonzern
- Technologien für die grüne Wende: Entwicklung und Produktion von modernsten Produkten, zum Beispiel Batterien und Systeme für erneuerbare Energien
- CO2-arme Lösungen: Entwicklung und Einsatz innovativer Technologien in energieintensiven Branchen
- Dekarbonisierung der Industrie: Transformation von Industrieprozessen mit wettbewerbsfähigen, emissionsarmen Ideen und Produkten
Unsere Unterstützung für Cleantech TechEU beläuft sich bisher auf 4,25 Milliarden Euro und soll zusätzliche Investitionen von 18 Milliarden Euro in dem Sektor anstoßen. Sie umfasst:
- Aufstockung unseres erfolgreichen Windkraftpakets um 1,5 Milliarden Euro – zusätzlich zu den fünf Milliarden Euro aus dem letzten Jahr
- Neue Garantien für Hersteller von Netzkomponenten von 1,5 Milliarden Euro
- 1,25 Milliarden Euro für Stromabnahmeverträge und zur finanziellen Stärkung von Cleantech-Start-ups
Die EIB-Gruppe bringt digitale Technologien in Europa entschlossen voran und konzentriert sich dabei auf Kernbereiche für Innovation und Wachstum.
Wir fördern:
- Halbleiter: modernste Elektronikkomponenten
- Quantentechnologien: revolutionäre Fortschritte in der Computertechnik, Sensorik und Kommunikation
- Künstliche Intelligenz: smarte Lösungen für unterschiedliche Anwendungen in verschiedenen Branchen
- Innovationen im Automobilbereich: Software-definierte Fahrzeugtechnologien, Fahrassistenzsysteme (FAS), autonomes Fahren und Konnektivität
- Robotik und Automatisierung: für mehr Effizienz und Produktivität
- Advanced Manufacturing: innovative Technologien für eine schnellere, effizientere, produktivere, nachhaltigere, zuverlässigere, flexiblere und besser skalierbare Produktion und Logistik
- Industrielle Digitalisierung: für die Transformation von Branchen mit digitalen Lösungen
- Digitale Infrastruktur: Aufbau robuster Systeme für Konnektivität, Computing und Cloud-Dienste
Die EIB-Gruppe unterstützt Spitzenforschung und investiert in Fähigkeiten, um Europas Innovationskraft zu stärken.
Wir fördern:
- Forschungszentren und Universitäten: Aufbau modernster Einrichtungen
- Ausstattung: Bereitstellen modernster Tools und Technologien
- Forschungsarbeit: Finanzierung von Spitzenkräften für die Forschung
- Berufliche Aus- und Weiterbildung: Befähigen der Arbeitskräfte von morgen
- Weiterbildung und Umschulung bei Unternehmen: für neue Fähigkeiten, die den Wandel vorantreiben
- Finanzierungen für Ausbildung und lebenslanges Lernen: Wissen allgemein zugänglich und bezahlbar machen
Projekte
Italien
Energy Dome: Mit CO2 Erneuerbare speichern
Für Europas Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft
Mit Unterstützung der EIB
Lesen Sie die Story
Estland
UP Catalyst: Neue Technologie macht aus CO2 Graphit
Anpassung an den Klimawandel
Mit Unterstützung der EIB
Lesen Sie die Story
Deutschland
Ineratec: Nachhaltiger Flugkraftstoff aus grünem Wasserstoff
Für Europas Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft
Mit Unterstützung der EIB
Lesen Sie die Story
Lettland
Aerones: Roboter für grüne Energie
Energieeffizienz, Robotik
Mit Unterstützung des EIF
Lesen Sie die Story
Paneuropäisch
NXP: Halbleiter made in EU
Für innovative Halbleiter der nächsten Generation und den Aufbau eines hochmodernen europäischen Chip-Ökosystems
Mit Unterstützung der EIB
Lesen Sie die Story
Deutschland
aedifion: Digitale Lösungen für dekarbonisierte Immobilien
Informations- und Kommunikationstechnologie, Nachhaltigkeit
Mit Unterstützung des EIF
Lesen Sie die Story
Frankreich
Fabentech: Polyklonale Antikörper gegen die nächste Pandemie
Entwicklung innovativer Behandlungen gegen Viren mit Pandemie-Potenzial und biologische Gefahren
Mit Unterstützung der EIB
Lesen Sie die Story
Portugal
iLoF: Personalisierte Medizin beschleunigen
Life Sciences und künstliche Intelligenz
Mit Unterstützung des EIF
Lesen Sie die Story
Spanien
Skydweller: Erste vollelektrische, unbemannte Solardrohne
Autonomes Fliegen
Mit Unterstützung der EIB
Lesen Sie die Pressemitteilung
Polen
Die ersten zwei Erdbeobachtungs-Satelliten
Raumfahrtindustrie
Mit Unterstützung der EIB
Lesen Sie die Pressemitteilung
Luxemburg
Lunar Outpost: Technologie im Weltraum, Wirkung auf der Erde
Weltraum
Mit Unterstützung des EIF
Lesen Sie die Story
Polen
Nationales Wissenschaftszentrum: Für mehr Forschung, Entwicklung und Innovation in der Wissenschaft
Unterstützung für Grundlagenforschung, die der Markt zu wenig finanziert
Mit Unterstützung der EIB
Lesen Sie die Pressemitteilung
Spanien
Mi Cuento: Personalisierte Kinderbücher
Lehrtechnologie, soziales Unternehmertum
Mit Unterstützung des EIF
Lesen Sie die Story
Im Fokus
Unternehmen, die unser Leben verändern
Die EIB-Gruppe unterstützt über den Europäischen Investitionsfonds Innovatoren, die uns manchmal täglich begleiten.
Dazu gehören Firmen wie Shazam, WeTransfer, BlaBlaCar, Spotify, Skyscanner und Vinted. Ihretwegen geht Musik-Hören, Dateien-Teilen, Reisen und Einkaufen heute ganz anders als früher.
Schauen Sie rein: So fördern wir Innovationen – und damit die Modernisierung unseres Lebens.
