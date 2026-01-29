Wer ist förderfähig?

TechEU finanziert eine breite Palette europäischer Unternehmen, von Start-ups über Wachstumsunternehmen und Scale-ups bis hin zu etablierten Unternehmen.

Europa ist eine Forschungs- und Industriemacht – mit innovativen Unternehmen, Supercomputern, erstklassigen Forschungszentren und einem dynamischen Ökosystem aus Start-ups und Scale-ups, die für Wirtschaftswachstum und gute Jobs sorgen. Trotzdem haben es Unternehmen in Europa manchmal schwer, in allen Phasen ihrer Entwicklung an das nötige Kapital zu kommen.

TechEU soll das ändern. Das Programm befeuert die Innovationswirtschaft mit Finanzierungen für: