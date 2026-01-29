Klima und Umwelt

Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Das entscheidende Jahrzehnt

Mensch, Gesellschaft und Wirtschaft sind durch den Klimawandel in Gefahr, denn er bringt einen beispiellosen Verlust an biologischer Vielfalt und zerstört unsere Ökosysteme. Im aktuellen Jahrzehnt entscheidet sich, wohin der Planet steuert. Aber wir haben jetzt auch die Chance, eine resilientere Welt mit mehr Wohlstand zu schaffen. Genau darum geht es uns als Klimabank. Deshalb stehen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bei uns im Mittelpunkt – bei allem, was wir tun.

Die EIB-Gruppe investiert stark in Klimaanpassung, Klimaschutz und die Energiewende. Sehen Sie im Video, was wir tun.

ENEL

Was bedeutet Klimaschutz?

Um die Klimakatastrophe abzuwenden, müssen wir unsere CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent drosseln. Klimaschutz ist alles, was uns in irgendeiner Form hilft, weniger Treibhausgase auszustoßen und uns besser für die Klimafolgen zu wappnen. Dazu gehören Finanzierungen für einen nachhaltigen Verkehr, die Errichtung energieeffizienter Gebäude oder auch Investitionen in innovative grüne Technologien.

Vorreiter mit Tradition

Seit fast 20 Jahren sind wir bei Klima- und Umweltfinanzierungen führend.

Klimabank-Fahrplan 2.0

Mit dem Start der zweiten Phase unseres Klimabank-Fahrplans verdoppeln wir unsere Klimaziele für 2030. Entsprechend unserer Orientierung für den Energiesektor konzentrieren wir uns dabei auf drei Bereiche: Europas Wettbewerbsfähigkeit, Mittel für Klimaanpassung und radikale Vereinfachung. 

Ein gerechter Übergang und eine gerechte Resilienz für alle

Als einer der größten multilateralen Geldgeber für den Klimaschutz achten wir darauf, dass die Maßnahmen zur Dekarbonisierung und zum Aufbau klimaresilienter Gesellschaften sozial gerecht sind und Ungleichheiten nicht verschärfen. Mit der Veröffentlichung des Konzepts der EIB Global für einen gerechten Übergang und eine gerechte Resilienz zeigen wir auf, wie wir gemeinsam mit unseren Partnern Länder, Kunden und Organisationen unterstützen können, damit auch außerhalb der EU ein gerechter Übergang und eine gerechte Resilienz gelingen.

Herausforderungen meistern

Wir veröffentlichen unsere ersten gruppenweiten Umwelt- und Sozialleitlinien. Sie sind Teil unseres Rahmens für ökologische und soziale Nachhaltigkeit und beschreiben, wie die EIB-Gruppe ökologische und soziale Herausforderungen angeht und sich für die Menschenrechte einsetzt.

Die Klimabank

Der Verwaltungsrat der EIB genehmigt den Klimabank-Fahrplan 2021–2025 der EIB-Gruppe. Darin ist beschrieben, wie wir den europäischen Grünen Deal und den Übergang in die CO2-Neutralität bis 2050 unterstützen. 2023 werden die Ergebnisse einer Halbzeitüberprüfung veröffentlicht.

Aus für fossile Brennstoffe

Projekte mit fossilen Energieträgern ohne CO2-Minderung werden von uns künftig nicht mehr finanziert – auch keine Erdgasprojekte. Das haben wir in unseren ehrgeizigen Leitlinien für Energiefinanzierungen festgeschrieben.

Nachhaltigkeitsanleihe

Mit der Auflegung unserer Nachhaltigkeitsanleihe gehen wir bei ökologisch und sozial verantwortungsvollen Investitionen einen Schritt weiter. Mit den Erlösen finanzieren wir zunächst Wasserprojekte, später auch Projekte für Bildung und Gesundheit.

Eine neue Klimastrategie

Auf der UN-Klimakonferenz (COP21) in Paris stellen wir die EIB-Klimastrategie vor. Darin beschreiben wir unsere Vision und unser Engagement für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Für Mensch und Planet

Wir veröffentlichen unser „Environmental and Social Handbook“ (heute unsere Umwelt- und Sozialstandards). Darin legen wir fest, welche ökologischen und sozialen Anforderungen die von uns finanzierten Projekte erfüllen müssen.

Die weltweit erste grüne Anleihe

Wir begeben unsere Klimaschutzanleihe – die weltweit erste grüne Anleihe. Mit den Erlösen finanzieren wir zunächst Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekte, später auch Projekte für nachhaltigen Verkehr sowie die Forschung und Entwicklung für CO2-arme Technologien.

Powering Europe: The EIB Group 2025 Activity Report

The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing. Nearly 60% of total financing was dedicated to green projects, which not only advanced climate action, but also strengthened Europe's competitiveness and energy security.

Wo wir außerdem aktiv sind

Von sauberer Energie bis Kreislaufwirtschaft: Wir finanzieren viele Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Energie

Mit Krediten für saubere Energie helfen wir, Emissionen und Energiekosten zu senken.

Saubere Meere

Für eine nachhaltige Entwicklung brauchen wir gesunde Meere.

Kreislaufwirtschaft

Wir fördern den Übergang zu einem Wirtschaftsmodell, das natürliche Ressourcen weniger belastet.

Klimaanpassung

Wir investieren in Lösungen, die uns gegen die Erderwärmung wappnen.

Projektstorys

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Hier erfahren Sie, wie wir den Weg in eine grüne Zukunft ebnen.

  •
    2 Februar 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 Januar 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 26 Januar 2026

    Unsere Storys, unsere Zukunft: Francesco Giuliano, Lehrer in Bologna

    Francesco Giuliano, mit Leib und Seele Lehrer, unterrichtet an der Avogli-Carracci-Grundschule in Bologna. Erfahren Sie mehr über Francescos Story und seine Vision für die Zukunft.

    Italien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 22 Januar 2026

    Saubere Luft in Afrikas Küchen

    Die Europäische Investitionsbank unterstützt den Kochgerätehersteller BURN – für mehr Gendergerechtigkeit in Afrika.

    Klima Diversität und Geschlechterfragen Emissionen Nachhaltigkeit Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 8 Januar 2026

    Klimakiller im Meeresboden vergraben

    Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher

    Umwelt Klima Beratung Dekarbonisierung Emissionen Innovationsfonds Griechenland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 18 Dezember 2025

    Ilunion wird mit EIB Beratung umweltfreundlicher

    Spanisches Unternehmen spart Strom und Wasser dank EIB Beratung – für mehr Gewinn und mehr Jobs für Menschen mit Behinderung

    Beschäftigung Wasser Institutional Abwasser Klima Beratung Energieeinsparungen EIB-Ziele Wasser-/Abwassermanagement Klimaschutz Nachhaltigkeit Spanien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 4 Dezember 2025

    Wie sich EU-Firmen an den Klimawandel anpassen

    Eine neue Umfrage der EIB-Gruppe zeigt: Weil die physischen und finanziellen Folgen des Klimawandels zunehmen, setzen EU-Unternehmen verstärkt auf grüne Investitionen.

    Umwelt Klimawandel Klima Energieeinsparungen Erneuerbare Energien Wirtschaft Energieeffizienz Klimaschutz Emissionen Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 20 November 2025

    Bukarest baut U-Bahn-Netz weiter aus

    Rumäniens verkehrsüberlastete Hauptstadt modernisiert ihre U-Bahn. Das Beratungsteam der EIB hilft ihr, das Netz besser, sicherer und nachhaltiger zu machen.

    Infrastruktur Stadtentwicklung Verkehr Jaspers Klima Beratung Finanzierungsinstrumente Rumänien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 18 November 2025

    Brücken bauen in einer gespaltenen Welt

    Die Europäische Investitionsbank stärkt die Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika mit Klimaschutz, Infrastruktur und Unterstützung für eine nachhaltige Entwicklung.

    Interviews Institutional KMU Verkehr Partnerschaften Partner Klima Direktorium Nadia Calviño Brasilien Costa Rica Panama Ecuador Chile Kolumbien Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur

Unsere Publikationen

Wer handeln will, muss sich mit Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit auskennen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.

  • 29 Januar 2026

    Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025

    The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.

    Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
  • 3 Oktober 2025

    Klimabank-Fahrplan: Phase 2

    Die zweite Phase des Klimabank-Fahrplans stellt sicher, dass die EIB-Gruppe ihre Klimaziele bis 2030 konsequent verfolgt, die EU-Prioritäten unterstützt und Prozesse vereinfacht.

    Klima und Umwelt
  • 4 November 2025

    Sustainability Report 2024

    The 2024 Sustainability Report showcases our focus on climate action, environmental sustainability and inclusive social investment.

    Sustainability Climate and environment
  • 24 Januar 2025

    EIB-Gruppe – EMAS-Umweltleitlinien

    Mit ihren EMAS-Umweltleitlinien steckt die EIB-Gruppe den Rahmen für ihre Umweltmaßnahmen ab und legt strategische Umweltziele und -vorgaben für ihre internen Aktivitäten fest.

    Umwelt Nachhaltigkeit Klima und Umwelt
  • 4 November 2025

    Umwelterklärung 2025 Aktualisierung (Datenbasis 2024)

    In der EMAS-Umwelterklärung 2025 zeigt die EIB-Gruppe, wie sie ihren ökologischen Fußabdruck in den Luxemburger Gebäuden 2024 weiter reduziert hat.

    Klima und Umwelt
  • 20 Juni 2024

    European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria

    As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.

    Climate and environment
