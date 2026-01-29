Klima und Umwelt

Das entscheidende Jahrzehnt
Mensch, Gesellschaft und Wirtschaft sind durch den Klimawandel in Gefahr, denn er bringt einen beispiellosen Verlust an biologischer Vielfalt und zerstört unsere Ökosysteme. Im aktuellen Jahrzehnt entscheidet sich, wohin der Planet steuert. Aber wir haben jetzt auch die Chance, eine resilientere Welt mit mehr Wohlstand zu schaffen. Genau darum geht es uns als Klimabank. Deshalb stehen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bei uns im Mittelpunkt – bei allem, was wir tun.
Die EIB-Gruppe investiert stark in Klimaanpassung, Klimaschutz und die Energiewende. Sehen Sie im Video, was wir tun.
Was bedeutet Klimaschutz?
Um die Klimakatastrophe abzuwenden, müssen wir unsere CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent drosseln. Klimaschutz ist alles, was uns in irgendeiner Form hilft, weniger Treibhausgase auszustoßen und uns besser für die Klimafolgen zu wappnen. Dazu gehören Finanzierungen für einen nachhaltigen Verkehr, die Errichtung energieeffizienter Gebäude oder auch Investitionen in innovative grüne Technologien.
Vorreiter mit Tradition
Seit fast 20 Jahren sind wir bei Klima- und Umweltfinanzierungen führend.
Klimabank-Fahrplan 2.0
Mit dem Start der zweiten Phase unseres Klimabank-Fahrplans verdoppeln wir unsere Klimaziele für 2030. Entsprechend unserer Orientierung für den Energiesektor konzentrieren wir uns dabei auf drei Bereiche: Europas Wettbewerbsfähigkeit, Mittel für Klimaanpassung und radikale Vereinfachung.
Ein gerechter Übergang und eine gerechte Resilienz für alle
Als einer der größten multilateralen Geldgeber für den Klimaschutz achten wir darauf, dass die Maßnahmen zur Dekarbonisierung und zum Aufbau klimaresilienter Gesellschaften sozial gerecht sind und Ungleichheiten nicht verschärfen. Mit der Veröffentlichung des Konzepts der EIB Global für einen gerechten Übergang und eine gerechte Resilienz zeigen wir auf, wie wir gemeinsam mit unseren Partnern Länder, Kunden und Organisationen unterstützen können, damit auch außerhalb der EU ein gerechter Übergang und eine gerechte Resilienz gelingen.
Herausforderungen meistern
Wir veröffentlichen unsere ersten gruppenweiten Umwelt- und Sozialleitlinien. Sie sind Teil unseres Rahmens für ökologische und soziale Nachhaltigkeit und beschreiben, wie die EIB-Gruppe ökologische und soziale Herausforderungen angeht und sich für die Menschenrechte einsetzt.
Die Klimabank
Der Verwaltungsrat der EIB genehmigt den Klimabank-Fahrplan 2021–2025 der EIB-Gruppe. Darin ist beschrieben, wie wir den europäischen Grünen Deal und den Übergang in die CO2-Neutralität bis 2050 unterstützen. 2023 werden die Ergebnisse einer Halbzeitüberprüfung veröffentlicht.
Aus für fossile Brennstoffe
Projekte mit fossilen Energieträgern ohne CO2-Minderung werden von uns künftig nicht mehr finanziert – auch keine Erdgasprojekte. Das haben wir in unseren ehrgeizigen Leitlinien für Energiefinanzierungen festgeschrieben.
Nachhaltigkeitsanleihe
Mit der Auflegung unserer Nachhaltigkeitsanleihe gehen wir bei ökologisch und sozial verantwortungsvollen Investitionen einen Schritt weiter. Mit den Erlösen finanzieren wir zunächst Wasserprojekte, später auch Projekte für Bildung und Gesundheit.
Eine neue Klimastrategie
Auf der UN-Klimakonferenz (COP21) in Paris stellen wir die EIB-Klimastrategie vor. Darin beschreiben wir unsere Vision und unser Engagement für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.
Für Mensch und Planet
Wir veröffentlichen unser „Environmental and Social Handbook“ (heute unsere Umwelt- und Sozialstandards). Darin legen wir fest, welche ökologischen und sozialen Anforderungen die von uns finanzierten Projekte erfüllen müssen.
Die weltweit erste grüne Anleihe
Wir begeben unsere Klimaschutzanleihe – die weltweit erste grüne Anleihe. Mit den Erlösen finanzieren wir zunächst Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekte, später auch Projekte für nachhaltigen Verkehr sowie die Forschung und Entwicklung für CO2-arme Technologien.
Wo wir außerdem aktiv sind
Von sauberer Energie bis Kreislaufwirtschaft: Wir finanzieren viele Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.
Energie
Mit Krediten für saubere Energie helfen wir, Emissionen und Energiekosten zu senken.
Saubere Meere
Für eine nachhaltige Entwicklung brauchen wir gesunde Meere.
Kreislaufwirtschaft
Wir fördern den Übergang zu einem Wirtschaftsmodell, das natürliche Ressourcen weniger belastet.
Klimaanpassung
Wir investieren in Lösungen, die uns gegen die Erderwärmung wappnen.
Projektstorys
Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Hier erfahren Sie, wie wir den Weg in eine grüne Zukunft ebnen.
Ancient roots, renewable future
EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions
Investment that keeps Ukraine moving
EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians
Unsere Storys, unsere Zukunft: Francesco Giuliano, Lehrer in Bologna
Francesco Giuliano, mit Leib und Seele Lehrer, unterrichtet an der Avogli-Carracci-Grundschule in Bologna. Erfahren Sie mehr über Francescos Story und seine Vision für die Zukunft.
Saubere Luft in Afrikas Küchen
Die Europäische Investitionsbank unterstützt den Kochgerätehersteller BURN – für mehr Gendergerechtigkeit in Afrika.
Klimakiller im Meeresboden vergraben
Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher
Ilunion wird mit EIB Beratung umweltfreundlicher
Spanisches Unternehmen spart Strom und Wasser dank EIB Beratung – für mehr Gewinn und mehr Jobs für Menschen mit Behinderung
Wie sich EU-Firmen an den Klimawandel anpassen
Eine neue Umfrage der EIB-Gruppe zeigt: Weil die physischen und finanziellen Folgen des Klimawandels zunehmen, setzen EU-Unternehmen verstärkt auf grüne Investitionen.
Bukarest baut U-Bahn-Netz weiter aus
Rumäniens verkehrsüberlastete Hauptstadt modernisiert ihre U-Bahn. Das Beratungsteam der EIB hilft ihr, das Netz besser, sicherer und nachhaltiger zu machen.
Brücken bauen in einer gespaltenen Welt
Die Europäische Investitionsbank stärkt die Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika mit Klimaschutz, Infrastruktur und Unterstützung für eine nachhaltige Entwicklung.
Unsere Publikationen
Wer handeln will, muss sich mit Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit auskennen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.
Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025
The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.
Klimabank-Fahrplan: Phase 2
Die zweite Phase des Klimabank-Fahrplans stellt sicher, dass die EIB-Gruppe ihre Klimaziele bis 2030 konsequent verfolgt, die EU-Prioritäten unterstützt und Prozesse vereinfacht.
Sustainability Report 2024
The 2024 Sustainability Report showcases our focus on climate action, environmental sustainability and inclusive social investment.
EIB-Gruppe – EMAS-Umweltleitlinien
Mit ihren EMAS-Umweltleitlinien steckt die EIB-Gruppe den Rahmen für ihre Umweltmaßnahmen ab und legt strategische Umweltziele und -vorgaben für ihre internen Aktivitäten fest.
Umwelterklärung 2025 Aktualisierung (Datenbasis 2024)
In der EMAS-Umwelterklärung 2025 zeigt die EIB-Gruppe, wie sie ihren ökologischen Fußabdruck in den Luxemburger Gebäuden 2024 weiter reduziert hat.
European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria
As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.