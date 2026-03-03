Volkswirtschaft

Die Abteilung Volkswirtschaftliche Analysen veröffentlicht regelmäßig:
- Investitionsbericht der EIB – Flaggschiff-Bericht zur Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung in Europa
- Thematische Studien – Eingehende Analyse wichtiger strategischer Themen
- Regionale Studien – Analyse von Investitionsbedingungen und Finanzierungsbedarfen in Nachbar- und Partnerregionen
- Arbeitspapiere – Aktuelle Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung zur Investitionstätigkeit und ihrer Finanzierung
- Wirkungsstudien – Analyse der Wirkung von EIB-Finanzierungen in Europa und weltweit
- Publikationen zur Investitionsumfrage der EIB – Analysen der Umfragedaten
Aktuelle Publikationen
Wirtschaft im Ukraine-Schock
The Ukraine conflict has disrupted trade and aggravated inflation for basic goods like energy, food and metals. The economic shock could further destabilise EU firms already weakened by the pandemic.
