Mehr Wohnraum. Besserer Wohnraum

„Die Wohnkosten steigen EU-weit. Deshalb arbeiten wir mit Fachleuten, Planerinnen und Entscheidern an besseren Lebensbedingungen, einer Senkung der Energiekosten und einem klimafreundlichen Wachstum der Städte.“
Das Ziel der EU
Die Europäische Union will den Wohnsektor in Europa stärken. Über die Europäische Kommission und die EIB-Gruppe bietet sie Finanzierungen und Beratung, damit mehr innovativer, energieeffizienter und bezahlbarer Wohnraum entsteht.
Finanzierung und Beratung für Ihr Wohnprojekt
Ob kleines Unternehmen oder Start-up, Großkonzern oder Behörde: Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.
„Viel zu viele Europäerinnen und Europäer finden keinen bezahlbaren Wohnraum. Das zu ändern, ist ein zentrales Ziel der Europäischen Kommission. Wir freuen uns, gemeinsam mit allen Beteiligten, darunter die EIB-Gruppe, die notwendigen öffentlichen und privaten Investitionen zu mobilisieren.“
Europäische Kommission
EU-Initiativen für mehr Finanzierung und Beratung
Schon heute fördert die EU sozialen, bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum. Eine Reihe von EU-Programmen sorgen für mehr Finanzierungen und technische Beratung in diesem Bereich. 2024 stellte die Europäische Kommission ein Toolkit zum Wohnungsbau zusammen. Darin zeigt sie, wie EU-Mittel für Investitionen in sozialen und bezahlbaren Wohnraum und damit verbundene Leistungen verwendet werden.
Die Kohäsionspolitik ist seit Langem ein wichtiges Förderinstrument, das Wohnraum grüner, sicherer und bezahlbarer macht. Ende 2024 waren im EU-Haushalt über die kohäsionspolitischen Programme 2021–2027 ca. 7,5 Milliarden Euro für Wohnraum eingeplant, in erster Linie für einen energieeffizienten Wohnungsbestand sowie für sozialen Wohnraum für benachteiligte Gruppen. Weitere Einzelheiten zur Förderung des Themas Wohnen durch die Kohäsionspolitik bieten die Informationen auf der offenen Datenplattform zur Kohäsionspolitik.
Im Rahmen des Europäischen Plans für erschwinglichen Wohnraum erlaubt die Kommission den Mitgliedstaaten, die geplanten kohäsionspolitischen Investitionen in bezahlbaren Wohnraum zu verdoppeln. Die Kommission und die Europäische Investitionsbank entwickeln gemeinsam ein Modell für Finanzinstrumente für bezahlbaren Wohnraum – damit die Verwaltungsbehörden passende Finanzinstrumente in diesem Bereich auflegen können.
Die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) fördert in den Mitgliedstaaten umfangreiche Reformen und Investitionen in den Wohnungsbau. Laut Schätzungen können die Investitionen in sozialen Wohnraum bei vollständiger Umsetzung zu 147 000 neuen oder sanierten Wohnungen in der EU führen.
Die wichtigsten Reformen und Investitionen im Rahmen der Aufbau- und Resilienzpläne fördern sozialen und bezahlbaren Wohnraum, energetische Sanierungen, darunter Unterstützung für einkommensschwache Familien, von Energiearmut betroffene Menschen und andere benachteiligte Gruppen. Weiter gefördert werden Notunterkünfte für vulnerable Gruppen sowie Reformen am Wohnungsmarkt durch Gesetzesinitiativen.
Mehrere ARF-Maßnahmen im Bereich sozialer Wohnungsbau tragen auch zu anderen ARF-Zielen bei. Beispiele sind die Verbesserung der Energieeffizienz von Bestandswohnungen oder die Einhaltung der in einschlägigen EU-Richtlinien festgelegten Energieeffizienzkriterien bei Neubauten.
Mit der EU-Garantie von 26,2 Milliarden Euro im Rücken soll der InvestEU-Fonds mehr als 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen in der EU anstoßen – auch für soziales und bezahlbares, nachhaltiges Wohnen. Bisher setzen mehr als zehn InvestEU-Durchführungspartner (EIB-Gruppe und andere Durchführungspartner wie nationale Förderbanken und internationale Finanzinstitutionen) Eigen- und Fremdkapitalprodukte ein, um sozialen und bezahlbaren Wohnraum im Rahmen des Finanzierungsfensters „Soziale Investitionen und Kompetenzen“ zu fördern, oder sie planen dies.
Im Rahmen der Finanzierungsfenster „KMU“ und „Nachhaltige Infrastruktur“ fördern sie außerdem Energieeffizienz für Privathaushalte. Auch Innovation, also Technologie und Dienstleistungen, wird in dem Sektor gefördert. Dabei kommen Finanzprodukte im Bereich „Forschung, Innovation und Digitalisierung“ zum Einsatz.
Die InvestEU-Beratungsplattform – die zentrale Anlaufstelle für Projektträger und Finanzpartner, die Beratung oder technische Hilfe benötigen – bietet ebenfalls Unterstützung. Mehrere Partner beraten zum Thema Wohnen, darunter die EIB über das Programm ELENA. Es hilft lokalen und regionalen Behörden dabei, die nötigen Kompetenzen für die Entwicklung und Umsetzung energieeffizienter Wohnprojekte aufzubauen und dadurch Investitionen in bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum in der EU zu erleichtern. Weitere Partner sind die Entwicklungsbank des Europarates und die nationale italienische Förderbank Cassa Depositi e Prestiti.
Im Dezember 2023 ging das Europäische Bündnis zur Finanzierung der Energieeffizienz an den Start. Es soll deutlich mehr private Mittel für Energieeffizienz mobilisieren, die Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie und der EU-Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie fördern und letztlich zu den Energie- und Klimazielen der EU beitragen. Das Bündnis bringt die Europäische Kommission, die 27 EU-Länder, Finanzinstitute und andere wichtige Stakeholder zusammen und kombiniert damit die nötige politische Perspektive mit der Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten.
Vordringliches Ziel ist es, neue Maßnahmen zu formulieren, um mehr Kapital in Energieeffizienzinvestitionen im Immobiliensektor zu leiten, auch in Wohnimmobilien – für bezahlbaren, nachhaltigeren Wohnraum.
Das Programm LIFE Saubere Energiewende unterstützt unter anderem One-Stop-Shops für energetische Sanierungen, den Kompetenzaufbau sowie Maßnahmen gegen Energiearmut und schlechte Wohnverhältnisse. Es erleichtert außerdem die Verbreitung industrieller Lösungen für die energetische Sanierung, und es bietet Unterstützung bei der Projektentwicklung für derartige Sanierungen in Sozialwohnungen und Wohnungen der öffentlichen Hand. Weitere Leistungen sind technische Hilfe für Städte und die Förderung von Investitionen.
Reformen und Investitionen im Wohnsektor werden auch durch das Instrument für technische Unterstützung ermöglicht. Eine Förderung kann jedes Jahr beantragt werden. Ergänzend zur Aufbau- und Resilienzfazilität und zu den kohäsionspolitischen Fonds kann das Instrument Mitgliedstaaten bei der Planung und Umsetzung von Reformen im Wohnsektor unterstützen und den Austausch von Wissen und bewährter Praxis in der EU fördern.
Ab 2026 soll der Klima-Sozialfonds Haushalte unterstützen, die besonders von Energiearmut betroffen sind.
Mit mehr als 450 Mitgliedsorganisationen in über 40 Ländern und in allen Regionen der EU berät und unterstützt das Enterprise Europe Network (EEN) Unternehmen in Fragen wie Zugang zu Finanzierung, Innovation, Digitalisierung, internationale Partnerschaften und Nachhaltigkeit. Dazu bietet es individuelle finanzielle Beratung und Unterstützung, Nachhaltigkeitsberatung sowie eine Plattform für die Stabilisierung der Lieferketten, damit Unternehmen Engpässe bekämpfen und Transportpartner sowie Zulieferer finden können.
Die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist ebenfalls ein zentrales Anliegen der EU. In der Erklärung von Lissabon von 2021 rief sie die Europäische Plattform zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit ins Leben. Ihr Ziel: Obdachlosigkeit beseitigen und einen auf den Menschen ausgerichteten, wohnraumorientierten und integrierten Ansatz fördern.
Der Ansatz der EIB-Gruppe
Die EIB-Gruppe, die aus der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Investitionsfonds besteht, stützt sich bei ihrem Ansatz auf drei Kernprioritäten.
Innovatives Wohnen
Moderne Gebäudeinnovationen wie modulares Design und digitale Technologien verkürzen die Bauzeit, senken Kosten und machen das Wohnen nachhaltiger. Eine innovative und inklusive Planung verknüpft das Wohnen mit anderen Leistungen – für Wohnungen mit sozialem Mehrwert. So entsteht eine hohe Lebensqualität im direkten Umfeld.
Sanierter Wohnraum
Die Sanierung des alternden Wohnungsbestands in Europa leistet einen wichtigen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen, schafft gesündere Wohnräume und senkt die Wohnnebenkosten. Sanierungen machen Wohnraum auch bezahlbar: Sie sorgen für bessere Lebensbedingungen, bringen leere Wohnungen wieder auf den Markt und helfen gegen Energiearmut.
Wohnungsneubau
Millionen Europäerinnen und Europäer können sich keine eigene Wohnung leisten, und viele junge Leute verschieben ihren Traum vom Eigenheim bis in die Dreißiger. Der Bau neuer Wohnungen ermöglicht energieeffizientes Wohnen und schafft mehr bezahlbaren Wohnraum – für weniger Wohnungsnot und kürzere Wartelisten. Bezahlbare Wohnungen sind das Fundament für stabile, lebendige Nachbarschaften.
Die EIB-Gruppe verdoppelt ihre Finanzierungen für Wohnraum auf 6 Milliarden Euro und trägt damit zum EU-Plan für bezahlbares Wohnen bei.
Unsere Partner
Gemeinsam für ein besseres Zuhause in Europa
Gemeinsam mit unseren Partnern – der Europäischen Kommission, den nationalen Förderbanken und ‑einrichtungen sowie internationalen Finanzinstitutionen – sorgen wir für funktionierende Wohnlösungen in Europa.
Aktionsplan der EIB-Gruppe
Die EIB-Gruppe hat ihre Unterstützung auf dem gesamten Wohnungsmarkt ausgeweitet:
Mehr Finanzierung
|Die EIB-Gruppe erhöht ihre Finanzierungen deutlich, angefangen mit einer Steigerung um 60 Prozent 2026. Dazu weiten wir unsere Kreditvergabe auf weitere EU-Mitglieder aus und diversifizieren unsere Produkte.
Breitere Unterstützung
|Ein umfassender Ansatz für den gesamten Wohnsektor: von innovativem Bauen bis zu energetischer Sanierung und dem Neubau bezahlbarer Wohnungen.
Schnellere Marktlösungen
|Gemeinsam mit wichtigen Partnern beschleunigen wir Finanzierungen in etablierten Märkten und bieten gezielte Unterstützung für neue Wohnungsmärkte in Europa.
Unterstützung der EIB-Gruppe
Wir bieten Kredite, Garantien, Eigenkapitalprodukte und Beratung für Bau-, Sanierungs- und Innovationsprojekte.
Fremdkapital
Maßgeschneiderte Kreditfinanzierungen an den privaten und den öffentlichen Sektor für Wohnungsbau und -sanierung sowie Projektfinanzierung
Kredite über Finanzpartner
Kredite an Finanzinstitute, die dann mehr Kredite an Unternehmen und private Kunden am Wohnungsmarkt ausreichen
Eigenkapital
Kapitalbeteiligungen an Risikokapital- und Private-Equity-Fonds
Beratung
Umfassende Unterstützung für Wohnprojekte in allen Phasen, von technischer Hilfe und finanzieller Strukturierung bis zum Kompetenzaufbau
Wirkung der EIB-Gruppe 2021–2025
In den letzten fünf Jahren haben wir 18,4 Milliarden Euro für bezahlbares, nachhaltiges Wohnen vergeben und damit in Europa Städte lebenswerter und nachhaltiger gemacht.
84 000 neue Wohnungen
Bezahlbarer Wohnraum lässt lebendige Viertel entstehen – Orte, an denen Familien ihre Zukunft beginnen können.
580 000 sanierte Wohnungen
Energetische Sanierungen senken Heizkosten und verringern die Umweltbelastung. Das Ergebnis: bessere Lebensbedingungen und mehr Lebensqualität.
664 000 Haushalte mit besserem Wohnraum
Besserer Wohnraum erleichtert den Alltag, sorgt für mehr soziale Stabilität und schafft Chancen für die Menschen.
Projekte
Deutschland
Soziales, bezahlbares Wohnen in Hannover
Direktdarlehen
60 Millionen Euro
15 000 Wohnungen
Polen
Bezahlbarer Wohnraum in Stettin
Direktdarlehen
19,2 Millionen Euro
250 Wohnungen
Irland
Energieeffizientes Wohnen
Garantie (Portfolio-Rückgarantie)
225,7 Millionen Euro
Sanierung von 161 000 Wohnungen
Spanien – Portugal
Nachhaltige Sanierungen
Hypothekenportfolio – Verbriefung
50 Millionen Euro
Sanierung von 6 650 Wohnungen
Lettland
Plan für bezahlbares Wohnen
InvestEU-Beratungsplattform
Technische und finanzielle Beratung
2 200 bezahlbare Mietwohnungen
Mittel- und Osteuropa
Bezahlbares Wohnen für Studierende
Kapitalbeteiligung
50 Millionen Euro
3 500 Wohneinheiten für Studierende
