Mehr Wohnraum. Besserer Wohnraum

Mit der EU-Garantie von 26,2 Milliarden Euro im Rücken soll der InvestEU-Fonds mehr als 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen in der EU anstoßen – auch für soziales und bezahlbares, nachhaltiges Wohnen. Bisher setzen mehr als zehn InvestEU-Durchführungspartner (EIB-Gruppe und andere Durchführungspartner wie nationale Förderbanken und internationale Finanzinstitutionen) Eigen- und Fremdkapitalprodukte ein, um sozialen und bezahlbaren Wohnraum im Rahmen des Finanzierungsfensters „Soziale Investitionen und Kompetenzen“ zu fördern, oder sie planen dies.

Im Rahmen der Finanzierungsfenster „KMU“ und „Nachhaltige Infrastruktur“ fördern sie außerdem Energieeffizienz für Privathaushalte. Auch Innovation, also Technologie und Dienstleistungen, wird in dem Sektor gefördert. Dabei kommen Finanzprodukte im Bereich „Forschung, Innovation und Digitalisierung“ zum Einsatz.

Die InvestEU-Beratungsplattform – die zentrale Anlaufstelle für Projektträger und Finanzpartner, die Beratung oder technische Hilfe benötigen – bietet ebenfalls Unterstützung. Mehrere Partner beraten zum Thema Wohnen, darunter die EIB über das Programm ELENA. Es hilft lokalen und regionalen Behörden dabei, die nötigen Kompetenzen für die Entwicklung und Umsetzung energieeffizienter Wohnprojekte aufzubauen und dadurch Investitionen in bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum in der EU zu erleichtern. Weitere Partner sind die Entwicklungsbank des Europarates und die nationale italienische Förderbank Cassa Depositi e Prestiti.