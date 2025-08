Die EIB in der südlichen Nachbarschaft

Unsere Arbeit 2024

Ob durch eine neue U-Bahn-Linie in Kairo, eine moderne Universität in Marokko oder Solarmodule auf Schuldächern in Palästina – die EIB Global verbessert das Leben von Millionen Menschen in der Region.

2024 unterzeichnete die EIB Kredite über mehr als 1,5 Milliarden Euro, um entsprechend den Global-Gateway-Zielen zu einer nachhaltigen und gerechten Entwicklung beizutragen.