Wer wir sind

Die Europäische Investitionsbank ist die Bank der Europäischen Union. Wir sind das größte multilaterale Finanzierungsinstitut der Welt und einer der wichtigsten Geldgeber für den Klimaschutz.
Die EIB-Gruppe im Überblick
Aufgaben und Prioritäten der EIB-Gruppe sowie wichtige Daten und Fakten
Governance und Struktur
Unsere Entscheidungsstruktur, unsere Prozesse und die Kontrollorgane
Unternehmensverantwortung
Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung ist Grundlage unseres Geschäftsmodells
Transparenz und Zugang zu Informationen
Wir sind offen, wenn Sie Informationen wünschen oder Bedenken wegen eines Projekts oder einer Aktivität der EIB haben