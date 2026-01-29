Die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) ist eine Leitinitiative der EU mit dem Ziel, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Coronapandemie abzufedern. Sie soll die europäischen Volkswirtschaften und Gesellschaften nachhaltiger, widerstandfähiger und besser gerüstet für die Herausforderungen und Chancen des grünen und digitalen Wandels machen.
Wie bei den Fonds mit geteilter Mittelverwaltung können die EU-Mitgliedstaaten über Finanzierungsinstrumente ARF-Mittel in förderfähige Projekte investieren. Mit der Umsetzung dieser Instrumente können sie die Europäische Investitionsbank-Gruppe beauftragen. Neben der Verwaltung der ARF-Mittel für die EU-Mitgliedstaaten kann die EIB-Gruppe weitere Finanzierungen und gezielte Beratung bereitstellen.
ARF-Finanzierungen gibt es in allen EU-Ländern, auch in denen, die der EIB-Gruppe nicht direkt Mittel anvertraut haben, denn sie stammen auch aus Finanzierungsinstrumenten, die Projekte in mehreren EU-Ländern fördern.
Welche Projekte werden unterstützt?
Förderfähige Projekte müssen in Einklang mit den sechs Hauptsäulen der ARF stehen. Mindestens 37 Prozent der ARF-Mittel müssen für die Klimawende und 20 Prozent für den digitalen Wandel eingesetzt werden.
Grüne Wende
Digitaler Wandel
Sozialer und territorialer Zusammenhalt
Intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum
Gesundheit und wirtschaftliche, soziale und institutionelle Resilienz
Konzepte für die nächste Generation
Unser Angebot
Die EIB kann mit allen EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, die ihre ARF-Mittel für Finanzierungsinstrumente verwenden möchten.
Den Endempfängern stehen folgende Finanzierungsinstrumente der EIB zur Verfügung:
- direkte Finanzierungen oder
- über Finanzintermediäre geleitete Mittel
Endempfänger können über Finanzintermediäre die folgende Unterstützung erhalten:
- Darlehen
- Garantien
- Quasi-Eigenkapital und/oder direktes Eigenkapital
Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren EIB-Finanzierungsinstrumente und prüfen Sie die Förderfähigkeit Ihres Projekts.
Neben den Finanzierungsinstrumenten können Endempfänger und Finanzintermediäre auch Gelder aus eigenen Mitteln der EIB erhalten, z. B. als Projektdarlehen an förderfähige öffentliche und private Projektträger oder in Form von Durchleitungsdarlehen an Finanzintermediäre.
Zu den in Betracht kommenden Finanzintermediären zählen öffentliche und private Banken, Finanzinstitute, Investitionsfonds (einschließlich Zweckgesellschaften), Fondsmanager oder andere Finanzintermediäre. Die ausgewählten Finanzintermediäre können aus dem festgelegten Instrument die folgenden Finanzierungen erhalten:
- Darlehen für Betriebskapital und förderfähige Investitionen von Endempfängern
- Garantien, um Rückzahlungsrisiken zu verringern
- Eigenkapital, hauptsächlich über Fonds, die das Wachstum von Unternehmen fördern
Interessierte Finanzintermediäre können über die laufenden Aufforderungen zur Interessenbekundung an dem Programm teilnehmen.
ARF-Instrumente der EIB-Gruppe, nach Ländern
In diesen acht EU-Ländern ist die EIB-Gruppe mit der Umsetzung der Fazilität betraut:
ARF-Finanzierungen werden zum Teil mit länderübergreifenden Finanzierungsinstrumenten durchgeführt, auch in EU-Ländern, die der EIB-Gruppe nicht direkt Mittel anvertraut haben.