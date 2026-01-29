Beitrag der EIB-Gruppe zu Beschäftigung und Wachstum

Der EIB-Gruppe will mit ihrer Arbeit möglichst viel bewirken. Deshalb bewertet sie kontinuierlich, welchen makroökonomischen Beitrag ihrer Aktivitäten in Europa leisten.

Allein die 2025 unterzeichneten Gesamtinvestitionen der EIB-Gruppe innerhalb der EU werden bis 2029:

Investitionen von 302 Milliarden Euro anstoßen

das BIP in der EU um 1,10 Prozent steigern

1 500 000 neue Jobs schaffen

Bis 2044 werden dieselben Projekte, die in nur einem Jahr unterzeichnet wurden:

das BIP in der EU um 0,80 Prozent steigern und

870 000 Arbeitsplätze schaffen

Nähere Informationen dazu, wie wir die Wirkung unserer Finanzierungen ermittelt haben, finden Sie hier.