Beitrag der EIB-Gruppe zu Beschäftigung und Wachstum

Der EIB-Gruppe will mit ihrer Arbeit möglichst viel bewirken. Deshalb bewertet sie kontinuierlich, welchen makroökonomischen Beitrag ihrer Aktivitäten in Europa leisten.

Allein die 2025 unterzeichneten Gesamtinvestitionen der EIB-Gruppe innerhalb der EU werden bis 2029:

  • Investitionen von 302 Milliarden Euro anstoßen
  • das BIP in der EU um 1,10 Prozent steigern
  • 1 500 000 neue Jobs schaffen

Bis 2044 werden dieselben Projekte, die in nur einem Jahr unterzeichnet wurden:

  • das BIP in der EU um 0,80 Prozent steigern und
  • 870 000 Arbeitsplätze schaffen

 

Nähere Informationen dazu, wie wir die Wirkung unserer Finanzierungen ermittelt haben, finden Sie hier.