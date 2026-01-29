Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit
Entwicklungsfinanzierung
Innovation, Digitales und Humankapital
Sicherheit und Verteidigung
Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen
Nachhaltige Städte und Regionen
Kleine und mittlere Unternehmen
Soziale Nachhaltigkeit
Solidarität mit der Ukraine
Unsere Projekte
Vom bahnbrechenden Coronaimpfstoff über grünen Strom in Polen bis hin zu sauberem Trinkwasser in Lesotho: Die EIB finanziert nachhaltige Projekte – zum Wohle der Menschen und unseres Planeten.
Wir finanzieren kleine und große Projekte für die Ziele der EU.
Unser Ergebnis 2025
2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe Finanzierungen in Rekordhöhe: 100 Milliarden Euro.
In der EU entfielen fast die Hälfte der EIB-Mittel auf Projekte in Kohäsionsregionen. Insgesamt 57 Milliarden Euro flossen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.
Lesen Sie mehr über die Zahlen der EIB-Gruppe für 2025.
Wo wir arbeiten
Wir sind in der Europäischen Union und weltweit tätig. Mit unseren Finanzierungen schaffen wir Wachstum und Chancen auf allen Kontinenten.
Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit in den einzelnen Regionen:
Die Storys hinter unseren Projekten
Ancient roots, renewable future
EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions
Investment that keeps Ukraine moving
EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians
Unsere Storys, unsere Zukunft: Francesco Giuliano, Lehrer in Bologna
Francesco Giuliano, mit Leib und Seele Lehrer, unterrichtet an der Avogli-Carracci-Grundschule in Bologna. Erfahren Sie mehr über Francescos Story und seine Vision für die Zukunft.
Saubere Luft in Afrikas Küchen
Die Europäische Investitionsbank unterstützt den Kochgerätehersteller BURN – für mehr Gendergerechtigkeit in Afrika.
Megafactory takes on global satellite industry
Belgische Megafabrik will mit Massenproduktion die globale Satellitenindustrie revolutionieren.
Affordable homes bring key workers closer to Prague
Dank neuer bezahlbarer Wohnungen mit stabilen Mieten können Schlüsselkräfte in Prag näher an ihrer Arbeit wohnen.
Klimakiller im Meeresboden vergraben
Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher
Unsere Storys, unsere Zukunft: Adrien Paré, Landwirt in der Normandie
Adrien Paré bewirtschaftet einen Bauernhof in der Normandie und sorgt mit 130 Kühen für frische Milch. Dank der Initiative Normandie Garantie Agri, die die Europäische Investitionsbank-Gruppe ins Leben gerufen hat, konnte er moderne Melkroboter anschaffen. Sie erleichtern ihm die Arbeit und bringen ihm mehr Lebensqualität. Erfahren Sie mehr über Adriens Story und seine Vision für die Zukunft.
Ilunion wird mit EIB Beratung umweltfreundlicher
Spanisches Unternehmen spart Strom und Wasser dank EIB Beratung – für mehr Gewinn und mehr Jobs für Menschen mit Behinderung
Pan-European defence value-chain investments
Wie die EIB-Gruppe direkt und über Partner kleinere Unternehmen im Verteidigungssektor fördert – für Innovation, Resilienz und Sicherheit in der EU