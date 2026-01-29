Unsere Arbeit

Die Europäische Investitionsbank ist die Bank der Europäischen Union. Wir sind das größte multilaterale Finanzinstitut der Welt und einer der wichtigsten Geldgeber für den Klimaschutz.

Seit 1958 hat die EIB Tausende Projekte in über 160 Ländern durch Kredite und Beratung unterstützt.

Wir fördern Sektoren, die Wachstum, Beschäftigung, regionalen Zusammenhalt und ökologische Nachhaltigkeit stärken – in Europa und weltweit. Erfahren Sie mehr über unsere acht strategischen Prioritäten.

Das sind unsere Schwerpunkte: