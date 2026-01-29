Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Unsere Arbeit

Arbeit, die Wirkung zeigt

Die Europäische Investitionsbank ist die Bank der Europäischen Union. Wir sind das größte multilaterale Finanzinstitut der Welt und einer der wichtigsten Geldgeber für den Klimaschutz.

Seit 1958 hat die EIB Tausende Projekte in über 160 Ländern durch Kredite und Beratung unterstützt.

Wir fördern Sektoren, die Wachstum, Beschäftigung, regionalen Zusammenhalt und ökologische Nachhaltigkeit stärken – in Europa und weltweit. Erfahren Sie mehr über unsere acht strategischen Prioritäten.

Das sind unsere Schwerpunkte:

Seit 1959 haben wir weltweit über eine Billion Euro investiert.

Karte unserer Projekte  

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Wir finanzieren weltweit Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekte, um die Wirtschaft auf Kurs Netto-Null zu bringen.

Mehr Infos  

Entwicklungsfinanzierung

Entwicklungsprojekte finanzieren wir über die EIB Global. So fördern wir weltweit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz.

Mehr über die EIB Global  

Innovation, Digitales und Humankapital

Unsere Gesellschaften stehen vor großen Herausforderungen: Klimakrise, alternde und wachsende Bevölkerungen, schwindende Ressourcen. Wir helfen ihnen dabei, diese Herausforderungen mit technischer Innovation und neuen Kompetenzen zu meistern.

Mehr Infos  

Sicherheit und Verteidigung

Die EIB-Gruppe will Frieden und Sicherheit in Europa. Deshalb investiert sie in die Industrie, in technische Überlegenheit und in wichtige Verteidigungsinfrastruktur.

Mehr Infos  

Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen

Wir sind eine treibende Kraft im Energiesektor: beim Ausbau der Offshore-Windenergie, beim Aufbau von Lieferketten und bei Investitionen in die Stromübertragung und ‑verteilung.

Mehr Infos  

Nachhaltige Städte und Regionen

Wir fördern Projekte für ein nachhaltigeres Leben in Städten weltweit. Und einen sicheren, erschwinglichen, grünen und effizienten Stadtverkehr.

Mehr Infos  

Kleine und mittlere Unternehmen

Kleinere Unternehmen sind der Motor der Wirtschaft. Gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds unterstützen wir sie über unsere Finanzpartner mit passenden Produkten.

Mehr Infos  

Kohäsion

Die EU will mit ihrer Kohäsionspolitik Wohlstand in der gesamten EU schaffen. Wir unterstützen dies über Projekte, die regionale Ungleichheiten abbauen: durch Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten, bessere öffentliche Infrastruktur und Dienstleistungen und eine gesunde, nachhaltige Umwelt.

Mehr Infos  

Soziale Nachhaltigkeit

Soziale Nachhaltigkeit ist der Kern unserer Arbeit. Uns geht es um Gleichheit, Menschenwürde und Unterstützung für fragile und vulnerable Länder.

Mehr Infos  

Solidarität mit der Ukraine

Nach Russlands ungerechtfertigtem Angriff stehen wir weiter an der Seite der Ukraine. Wir helfen dem Land, seinen dringendsten Bedarf zu decken und den Wiederaufbau voranzutreiben.

Mehr Infos  

Unsere Projekte

Vom bahnbrechenden Coronaimpfstoff über grünen Strom in Polen bis hin zu sauberem Trinkwasser in Lesotho: Die EIB finanziert nachhaltige Projekte – zum Wohle der Menschen und unseres Planeten.

Wir finanzieren kleine und große Projekte für die Ziele der EU. 

Unser Ergebnis 2025

2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe Finanzierungen in Rekordhöhe: 100 Milliarden Euro.

In der EU entfielen fast die Hälfte der EIB-Mittel auf Projekte in Kohäsionsregionen. Insgesamt 57 Milliarden Euro flossen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Lesen Sie mehr über die Zahlen der EIB-Gruppe für 2025.

Shutterstock

Weltkarte unserer Investitionen

Die EIB hat seit 1959 in der EU und weltweit in Tausende Unternehmen und Projekte investiert. Möchten Sie wissen, wie viel wir in Ihrem Land investiert haben, oder welchen Anteil unsere Förderung am Bruttoinlandsprodukt hat? Filtern Sie nach Zeiträumen und Sektoren.

Zur Karte  

Wo wir arbeiten

Wir sind in der Europäischen Union und weltweit tätig. Mit unseren Finanzierungen schaffen wir Wachstum und Chancen auf allen Kontinenten.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit in den einzelnen Regionen:

Die Storys hinter unseren Projekten

  • 2 Februar 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 Januar 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 26 Januar 2026

    Unsere Storys, unsere Zukunft: Francesco Giuliano, Lehrer in Bologna

    Francesco Giuliano, mit Leib und Seele Lehrer, unterrichtet an der Avogli-Carracci-Grundschule in Bologna. Erfahren Sie mehr über Francescos Story und seine Vision für die Zukunft.

    Italien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 22 Januar 2026

    Saubere Luft in Afrikas Küchen

    Die Europäische Investitionsbank unterstützt den Kochgerätehersteller BURN – für mehr Gendergerechtigkeit in Afrika.

    Klima Diversität und Geschlechterfragen Emissionen Nachhaltigkeit Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 19 Januar 2026

    Megafactory takes on global satellite industry

    Belgische Megafabrik will mit Massenproduktion die globale Satellitenindustrie revolutionieren.

    Satelliten Digitales und Telekommunikation Technologie Raumfahrt Belgien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 13 Januar 2026

    Affordable homes bring key workers closer to Prague

    Dank neuer bezahlbarer Wohnungen mit stabilen Mieten können Schlüsselkräfte in Prag näher an ihrer Arbeit wohnen.

    Infrastruktur Stadtentwicklung Energieeinsparungen Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Tschechien Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 8 Januar 2026

    Klimakiller im Meeresboden vergraben

    Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher

    Umwelt Klima Beratung Dekarbonisierung Emissionen Innovationsfonds Griechenland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 6 Januar 2026

    Unsere Storys, unsere Zukunft: Adrien Paré, Landwirt in der Normandie

    Adrien Paré bewirtschaftet einen Bauernhof in der Normandie und sorgt mit 130 Kühen für frische Milch. Dank der Initiative Normandie Garantie Agri, die die Europäische Investitionsbank-Gruppe ins Leben gerufen hat, konnte er moderne Melkroboter anschaffen. Sie erleichtern ihm die Arbeit und bringen ihm mehr Lebensqualität. Erfahren Sie mehr über Adriens Story und seine Vision für die Zukunft.

    KMU Frankreich Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 18 Dezember 2025

    Ilunion wird mit EIB Beratung umweltfreundlicher

    Spanisches Unternehmen spart Strom und Wasser dank EIB Beratung – für mehr Gewinn und mehr Jobs für Menschen mit Behinderung

    Beschäftigung Wasser Institutional Abwasser Klima Beratung Energieeinsparungen EIB-Ziele Wasser-/Abwassermanagement Klimaschutz Nachhaltigkeit Spanien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 17 Dezember 2025

    Pan-European defence value-chain investments

    Wie die EIB-Gruppe direkt und über Partner kleinere Unternehmen im Verteidigungssektor fördert – für Innovation, Resilienz und Sicherheit in der EU

    Cyber-Sicherheit KMU Technologie Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
Lesen Sie mehr im EIB-Blog  