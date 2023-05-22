Bevölkerungswachstum, Urbanisierung, Wirtschaftswachstum – die schnelle Entwicklung in den letzten Jahrzehnten hat dazu geführt, dass das Abfallaufkommen weltweit zunimmt. Die Antwort auf dieses Problem liegt in einer effizienten Abfallwirtschaft. Diese schützt nicht nur die Umwelt und die Gesundheit der Menschen, sondern schont auch die Ressourcen und kommt Klimaschutz und Beschäftigung zugute.

Die EIB stellt langfristige Finanzierungen und technische Hilfe für öffentliche und private Abfallwirtschaftsprojekte bereit, sowohl in der EU als auch weltweit. Damit folgt sie den Zielen der EU für die Abfallwirtschaft und den UN-Entwicklungszielen.

