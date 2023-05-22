Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Abfallwirtschaft

Bevölkerungswachstum, Urbanisierung, Wirtschaftswachstum – die schnelle Entwicklung in den letzten Jahrzehnten hat dazu geführt, dass das Abfallaufkommen weltweit zunimmt. Die Antwort auf dieses Problem liegt in einer effizienten Abfallwirtschaft. Diese schützt nicht nur die Umwelt und die Gesundheit der Menschen, sondern schont auch die Ressourcen und kommt Klimaschutz und Beschäftigung zugute.

Die EIB stellt langfristige Finanzierungen und technische Hilfe für öffentliche und private Abfallwirtschaftsprojekte bereit, sowohl in der EU als auch weltweit. Damit folgt sie den Zielen der EU für die Abfallwirtschaft und den UN-Entwicklungszielen.

  Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit zu den Themen Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen

Wir fördern vorrangig Projekte, die die Kreislaufwirtschaft stärken, etwa in Bereichen wie Abfallvermeidung und -verwertung oder Recycling. Bei Projekten zur Behandlung von unvermeidbaren Restabfällen berücksichtigen wir bei der Finanzierung langfristige Ziele und Vorgaben für die Verringerung und das Recycling von Abfällen. Außerdem achten wir darauf, dass Abfallbehandlungsanlagen möglichst energie- und ressourceneffizient arbeiten.

Welche Projekte fördern wir?

Von uns finanzierte Projekte müssen nachweislich einen wirtschaftlichen, technischen, ökologischen und sozialen Nutzen haben und die Klimaresilienz stärken. Darüber hinaus müssen sie die Entsorgungshierarchie und andere Grundsätze der Abfallbewirtschaftung berücksichtigen (Vorbeugung, Vorsorge, Nähe und Verursacherprinzip) – all das in Einklang mit nationalen und lokalen Abfallbewirtschaftungsplänen.

Innerhalb der EU finanzieren wir vor allem die nötige Infrastruktur und Ausrüstung, um die rechtlichen Anforderungen und Ziele der EU für die Abfallbewirtschaftung zu erfüllen. Im Mittelpunkt stehen dabei Projekte, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft sowie den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel fördern.

Außerhalb der EU unterstützen wir mit der Einführung und Ausweitung von integrierten Abfallbewirtschaftungssystemen die Ziele der EU im Abfallsektor und die UN-Entwicklungsziele. Neben Infrastruktur und Ausrüstung für Sammlung, Sortierung, Recycling, Kompostierung und die endgültige Entsorgung von Abfällen finanzieren wir auch Kampagnen, um die Öffentlichkeit für die Abfallvermeidung zu sensibilisieren.

Unsere Projekte

EIB-Projekte in der Prüfungsphase

EIB-finanzierte Projekte

Kontakt

Benötigen Sie finanzielle oder technische Hilfe bei Ihrem Projekt?

Wir bieten eine breite Palette an Finanzprodukten und Beratungsleistungen.

Sie haben Fragen?

Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB beantwortet unser Information Desk.
Kontaktformular für Anfragen
Tel.: +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen

Sie sind Journalistin oder Journalist?

Unsere Pressestelle hilft Ihnen gerne weiter.
Tel.: +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press

Projektstorys

Hier erwachen unsere Projekte zum Leben. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.

  •
    22 Mai 2023

    Die Kreislaufwirtschaft leben

    Wir müssen unsere Wirtschaft von einem linearen Modell („Nehmen, Herstellen, Entsorgen“) auf eine Kreislaufwirtschaft umstellen. In den letzten fünf Jahren vergab die EIB mehr als drei Milliarden Euro für Kreislaufwirtschaftsprojekte.

    Ozeane Umwelt Kreislaufwirtschaft Klima und Umwelt
  • 11 Februar 2022

    Letting our oceans breathe

    The EIB is joining forces with KfW and AFD to fight against the plastic contamination of our oceans through the #CleanOceansInitiative.

    Oceans Environment Climate Water, wastewater management Recycling Climate action Circular economy Climate and environment
  • 19 März 2021

    Der Klimabank-Fahrplan der EIB-Gruppe

    Keen on learning how the EU bank turns its climate action objectives into reality? The EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025 will guide our ambition. It is the result of various rounds of engagement with civil society and other stakeholders. The Roadmap outlines our bold ambitions for climate finance to back the European Green Deal and make Europe carbon-neutral. It maps the next stages in the journey to sustainable investment and provides a framework to counter climate change and protect the environment during the critical decade ahead. More info here: https://www.eib.org/en/about/priorities/climate-action/index.htm

    Klima und Umwelt
  • 3 Februar 2021

    Der frische Wind der Innovation

    Start-up erfindet kompakte Luftqualitätssensoren, um die Luftverschmutzung in Städten zu mindern

    Stadtentwicklung Mobilität Institutional Verkehr EIB-Institut Städtische Mobilität Deutschland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 28 Januar 2021

    Der Weg in eine klimaneutrale Wirtschaft – Diskussionsrunde

    Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist eine einmalige Gelegenheit für Geldgeber, neue Technologien zu finanzieren und in die Geschäftsmodelle der Zukunft zu investieren. EIB-Präsident Werner Hoyer nahm an einem lebhaften Gedankenaustausch teil. Unter anderem ging es darum, welche Rolle die verschiedenen Finanzinstitute bei den von zahlreichen Stakeholdern geplanten Maßnahmen spielen, um Kapital für Übergansprojekte im industriellen Maßstab zu mobilisieren. Weitere Informationen zu der Veranstaltung

     
    Institutional Direktorium Klima und Umwelt
  • 15 Januar 2021

    ADB und EIB: Gemeinsam für saubere und gesunde Meere

    Erwärmung, Überfischung, Ölkatastrophen, immer mehr Plastikmüll durch Covid-19 – die Gesundheit der Meere ist bedroht. Wir müssen sie jetzt schützen! Die Asiatische Entwicklungsbank und die Europäische Investitionsbank unterstützen in ihrer neuen Clean and Sustainable Ocean Partnership für Asien und den Pazifik gemeinsam Projekte, die die Verschmutzung der Meere verringern und eine umweltfreundlichere blaue Wirtschaft fördern. Mehr dazu in unserem Video.

    Ozeane Umwelt Klima und Umwelt
  • 13 Januar 2021

    Weg vom Plastik

    Biodegradable alternative to plastic reduces CO2 emissions and raises awareness about plastic pollution

    Ozeane Umwelt Kreislaufwirtschaft Schweden Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 17 Dezember 2020

    Landwirtschaft in der Cloud

    Landwirtschaft 4.0 reicht von KI über das Internet der Dinge und digitale Landkarten bis zum Traktor der Zukunft, der Informationen sammelt und per Internet kommuniziert

    Italien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 12 Dezember 2020

    EIB-Präsident Werner Hoyer spricht auf dem Climate Ambition Summit 2020

    EIB President Werner Hoyer presents the EU bank's climate commitments to deliver on the Paris Agreement at the Climate Ambition Summit.

    Interviews Institutional Direktorium Klima und Umwelt
  • 10 Dezember 2020

    Grußwort von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle zur Online-Veranstaltung „From Paris to 2030“

    Grußwort von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle zur Online-Veranstaltung „From Paris to 2030“ des Project Syndicate am 9. Dezember 2020.

    Institutional Ambroise FAYOLLE Direktorium Klima und Umwelt
Weitere Storys  

Bleiben Sie informiert

AKTUELLES
Weitere aktuelles
PUBLICATIONS
Weitere Veröffentlichungen
VIDEOS
Weitere Videos