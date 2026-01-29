Die EIB steht an der Seite der Ukraine

We condemn Russia’s invasion of Ukraine. Since the start of the war in 2022, we have provided more than €4 billion for Ukraine’s must urgent needs, including municipal services, water management, energy security and small businesses.
In 2025, we financed a record €1.5 billion, backed by the European Union. A substantial part has been directed to keep the power on in homes and communities by strengthening Ukraine’s energy resilience.
From the EU border to the frontlines, we are working on more than 500 projects in over 150 communities across the country. We are restoring district heating, rehabilitating hospitals and schools, and developing housing. And we are determined to do more.
Die Solidarität lebt
25. Oktober 2024
Polen sagt 25 Mio. Euro für EU4U-Fonds der EIB-Gruppe zu, um kritische Wiederaufbauprojekte in der Ukraine zu ermöglichen.
3. April 2024
Estland gibt 10 Mio. Euro für EU4U-Fonds der EIB-Gruppe, um Wiederaufbau in der Ukraine zu unterstützen.
4. Dezember 2023
Der EIB-Fonds „EU für die Ukraine“ (EU4U) genehmigt seine erste Finanzierung: 25 Millionen Euro für den Horizon Capital Growth Fund IV, der in kleine und mittlere Unternehmen in der Ukraine und der Republik Moldau investiert.
13. Juli 2023
Der EIB-Fonds „EU für die Ukraine“ (EU4U) erreicht ein Volumen von über 400 Millionen Euro und unterstützt damit den Wiederaufbau wichtiger Infrastruktur und die Wirtschaft des Landes. Folgende EU-Länder haben Beiträge zugesagt:
26. April 2023
Italien beteiligt sich als erstes Land am EU4U-Fonds und gibt 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau in der Ukraine.
Am 13. Juni 2023 bewilligt die Europäische Kommission eine EU-Garantie für neue EIB-Kredite über 100 Millionen Euro an die Ukraine – für dringende Projekte wie die Reparatur von Energieinfrastruktur und kommunalen Einrichtungen.
29. März 2022
Der Verwaltungsrat genehmigt „EU für die Ukraine“, eine Initiative für den Neustart und Wiederaufbau in der Ukraine.
Im Rahmen der Initiative richtet die EIB einen Fonds ein, über den die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und andere Länder und Geber den Wiederaufbau und Neustart der Ukraine unterstützen können. Dieser „EU für die Ukraine“-Fonds stellt Bonitätsverbesserungen für Darlehen, die die EIB für Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors vergibt.
14. Dezember 2022
Auf der Pariser Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine bekräftigte EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska die Ausweitung der finanziellen und beraterischen Unterstützung der Ukraine mit Blick auf den Wiederaufbau und EU-Beitritt des Landes.
Das EIB-Institut spendet eine weitere Million Euro für ukrainische Kinderhäuser sowie Ambulanz- und Feuerwehrfahrzeuge und Generatoren.
12. Oktober 2022
Die EIB-Gruppe zahlt weitere 550 Millionen Euro Soforthilfe für den dringendsten Bedarf der Ukraine aus. Die Mittel sind Teil des zweiten Hilfspakets von 1,59 Milliarden Euro unter dem EIB-Solidaritätsprogramm für die Ukraine, das in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission aufgelegt wurde. Nach einer ersten Auszahlung am 15. September aus diesem Paket wird der nun ausgezahlte Betrag der Ukraine helfen, den dringendsten Finanzierungsbedarf zu decken, wichtige Infrastruktur wieder verfügbar zu machen und kommunale Dienstleistungen, darunter Verkehrsdienste, wieder aufzunehmen. Das Geld kommt Städten zugute, die derzeit versuchen, die Grundversorgung der Bevölkerung wiederherzustellen. Die EIB-Gruppe hat seit Beginn der russischen Invasion insgesamt 1,7 Milliarden Euro an die Ukraine ausgezahlt. Das EIB-Institut kündigt außerdem Hilfsgelder von 95 000 Euro für zwei weitere Projekte an.
15. September 2022
Die EIB-Gruppe zahlt 500 Millionen Euro Soforthilfe für den dringendsten Bedarf der Ukraine aus. Die Mittel sind Teil des zweiten Hilfspakets von 1,59 Milliarden Euro unter dem EIB-Solidaritätsprogramm für die Ukraine, das in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission aufgelegt wurde. Am gleichen Tag stellt Präsident Hoyer dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal die Pläne der EIB-Gruppe für den Wiederaufbau des Landes vor.
25. Juli 2022
Der EIB-Verwaltungsrat genehmigt mit Unterstützung der Kommission 1,59 Milliarden Euro Finanzhilfe für die Ukraine.
18. Mai 2022
Der Verwaltungsrat der EIB genehmigt vier Milliarden Euro, um nationalen Behörden, Regionen, Städten und Gemeinden in der EU bei dringenden Investitionen für die Aufnahme und Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu helfen.
Präsident Werner Hoyer hatte das Geld am 9. April 2022 bei „Stand up for Ukraine“, einem internationalen Gebergipfel für die Ukraine und Geflüchtete aus der Ukraine, zugesagt. Die ergänzende Beratungsplattform EMBRACE soll EU-Ländern, gestützt auf die InvestEU-Beratungsplattform sowie JASPERS und fi-compass, beim Aufbau der notwendigen Infrastruktur helfen.
9. April 2022
Bei der weltweiten Geberkonferenz „Stand Up For Ukraine“ sagt die EIB weitere 4 Milliarden Euro für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in EU-Ländern zu. Damit wird wichtige soziale Infrastruktur finanziert, etwa Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser und Kindergärten.
4. April 2022
Innerhalb eines Monats nach der Genehmigung zahlt die EIB das erste Soforthilfepaket für die Ukraine vollständig aus. Es enthält 668 Millionen Euro Soforthilfe für die ukrainischen Behörden. Das EIB-Institut spendet 2,5 Millionen Euro für humanitäre Hilfe, um den Menschen im Krieg zu helfen.
4. März 2022
Der EIB-Verwaltungsrat genehmigt 668 Millionen Euro Soforthilfe für die Ukraine.
Damit reagiert die Bank rasch und entschlossen auf die russische Invasion in die Ukraine. Die EIB-Gruppe hat der Ukraine ihre Solidarität zugesichert und den militärischen Überfall scharf kritisiert.
24. Februar 2022
Russland startet neuen militärischen Angriff auf die Ukraine. Die EIB-Gruppe erklärt ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk und verurteilt die russische Invasion des Landes aufs Schärfste.
Aktuelles zur EIB-Soforthilfe für die Ukraine
