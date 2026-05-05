EU-Kombinationsinstrumente

Für Projekte auf der ganzen Welt stellt die Europäische Kommission den sogenannten EU-Beitrag bereit. Er bildet den Großteil der Finanzhilfen, mit denen die EIB ihre Darlehen im Rahmen von Mandaten kombiniert.

Die Europäische Kommission hat mehrere regionale Kombinationsinstrumente eingerichtet, die unter dem Rahmen für Kombinationsinstrumente der EU zusammengefasst sind. Sie decken die gesamte geografische Bandbreite der EU-Kooperationspolitik und ihrer wichtigsten Interventionsbereiche ab. Damit tragen sie zu den strategischen Entwicklungszielen der Europäischen Union und ihrer Partnerländer bei.

Über das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und Internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt (NDICI/Europa in der Welt) kann die EIB auf die Kombinationsinstrumente der Europäischen Kommission zugreifen und so Länder besser unterstützen, die mit langfristigen Entwicklungsproblemen konfrontiert sind. So trägt die Bank zu den internationalen Verpflichtungen und Zielen der EU bei.

Die EIB beteiligt sich auch am Investitionsrahmen für den westlichen Balkan (WBIF), einer gemeinsamen Initiative von EU, Finanzierungseinrichtungen, bilateralen Gebern und Empfängern. Der WBIF soll die Abstimmung und Zusammenarbeit bei Investitionen in die sozioökonomische Entwicklung der Region verbessern und zur europäischen Perspektive des westlichen Balkans beitragen.