EU-Kombinationsinstrumente

Für Projekte auf der ganzen Welt stellt die Europäische Kommission den sogenannten EU-Beitrag bereit. Er bildet den Großteil der Finanzhilfen, mit denen die EIB ihre Darlehen im Rahmen von Mandaten kombiniert.
Die Europäische Kommission hat mehrere regionale Kombinationsinstrumente eingerichtet, die unter dem Rahmen für Kombinationsinstrumente der EU zusammengefasst sind. Sie decken die gesamte geografische Bandbreite der EU-Kooperationspolitik und ihrer wichtigsten Interventionsbereiche ab. Damit tragen sie zu den strategischen Entwicklungszielen der Europäischen Union und ihrer Partnerländer bei.
Über das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und Internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt (NDICI/Europa in der Welt) kann die EIB auf die Kombinationsinstrumente der Europäischen Kommission zugreifen und so Länder besser unterstützen, die mit langfristigen Entwicklungsproblemen konfrontiert sind. So trägt die Bank zu den internationalen Verpflichtungen und Zielen der EU bei.
Die EIB beteiligt sich auch am Investitionsrahmen für den westlichen Balkan (WBIF), einer gemeinsamen Initiative von EU, Finanzierungseinrichtungen, bilateralen Gebern und Empfängern. Der WBIF soll die Abstimmung und Zusammenarbeit bei Investitionen in die sozioökonomische Entwicklung der Region verbessern und zur europäischen Perspektive des westlichen Balkans beitragen.
So funktioniert es
Die EIB und die Europäische Kommission (als Vertreterin der EU) schließen Vereinbarungen über konkrete Finanzierungen ab, die unter die verschiedenen NDICI-Kombinationsinstrumente fallen.
Außerhalb der EU werden langfristige Darlehen von Finanzierungsinstitutionen wie der EIB mit Finanzhilfen der Europäischen Union kombiniert. Für öffentliche Stellen und private Geldgeber soll das ein Ansporn sein, Darlehen oder Eigenkapital bereitzustellen.
Die EU-Finanzhilfe für Investitionsvorhaben kann im Einzelfall projektspezifisch gestaltet sein:
- Investitionszuschuss – senkt den Gesamtfinanzierungsbedarf des Projektträgers/Partnerlandes bei einem bestimmten Projekt; Zinszuschuss – reduziert den Gesamtschuldendienst
- Technische Hilfe – gewährleistet die Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit eines Projekts
- Finanzierungsinstrumente wie z. B. Risikokapital (Eigenkapital oder Quasi-Eigenkapital) – haben zusätzliche Finanzierungen oder Garantien zur Folge, senken die Risiken und mobilisieren so weitere Finanzierungsmittel für die Entwicklung
Potenzielle Empfänger
Was verbirgt sich hinter einer Mittelkombination?
Bei einer Mittelkombination, dem sogenannten „Blending“, werden Zuschüsse gezielt eingesetzt, um zusätzliche Finanzierungsmittel für Entwicklungsprojekte zu mobilisieren. Kombiniert werden Zuschüsse häufig mit Darlehen, Eigenkapital, eigenen Mitteln der Empfänger oder anderen Finanzierungsformen. Damit sinken die Risiken von Projekten, und sie kommen für eine Bankfinanzierung infrage. Beim Blending können die Partner ihre Zuschüsse optimal einsetzen und den Entwicklungseffekt ihrer Arbeit steigern.