Governance und Struktur

Unter dem Begriff Governance werden die Entscheidungs- und Kontrollstrukturen einer Organisation zusammengefasst. Da die Europäische Investitionsbank (EIB) sowohl eine EU-Einrichtung als auch eine Bank ist, gelten für sie die Governance-Grundsätze für öffentliche Einrichtungen und für Unternehmen.

Anteilseigner

die 27 Mitgliedstaaten der EU.

Satzungsmäßige Organe

Die EIB hat vier satzungsmäßige Organe (d. h. Organe, die durch ihre Satzung vorgegeben sind)

Kontrolle und Evaluierung

Kontrollen zur Sicherstellung der Integrität und Solidität der Operationen der Bank.

Organisationsstruktur

In bereichsübergreifenden Teams bereiten sie die Entscheidungen des Managements der EIB vor und setzen diese um.

17 März 2025

Satzung und andere Vertragsbestimmungen

Diese Publikation enthält die Satzung der Europäischen Investitionsbank sowie die Europäische Investitionsbank betreffende Bestimmungen des Vertrags über die Europäische Union, des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und der Protokolle Nr. 6, 7 und 28 zu diesen Verträgen.

29 Januar 2026

Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025

The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.

21 Juli 2025

EIB Group Corporate Governance Report for 2024

The EIB Group report describes the EIB Group’s corporate governance practices, in place in 2024, which comprises data on the Bank’s governance and shareholding structure as of 31 December 2024.

