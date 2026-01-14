Microfinance

Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten, Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer sind die Motoren der Wirtschaftsentwicklung.
Weltweit haben mehr als 1,7 Milliarden Erwachsene kein Bankkonto. Sie können kaum einen Kredit bekommen, einen eigenen Betrieb gründen oder ausbauen. Das hat Folgen für die Wirtschaft. Die Mikrofinanz greift diesen Menschen unter die Arme.
Die Aufmerksamkeit der EIB-Gruppe gilt vor allem denen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht (wieder) Fuß fassen können, von sozialer Ausgrenzung bedroht oder im traditionellen Kreditmarkt benachteiligt sind.
So funktioniert’s
Die EIB-Gruppe ist bereits seit vielen Jahren in der Mikrofinanz aktiv – über die EIB, die EIB Global und den Europäischen Investitionsfonds (EIF).
Mit Darlehen und sonstiger Unterstützung für Mikrofinanzinstitute und -fonds helfen wir denen, die es besonders schwer haben. Unsere Partner versorgen Kleinstbetriebe, Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer mit Garantien, Krediten und Beratung. So erhalten vor allem Frauen, junge Menschen und Menschen in ländlichen oder ärmeren Gebieten die Chance auf ein Einkommen.
Wir fördern Mikrofinanzierungen, die hohen Umwelt- und Sozialstandards genügen, langfristig wirken und einen Mehrwert generieren. Dafür stellen wir maßgeschneiderte Finanz- und Nichtfinanzinstrumente bereit – aus eigenen Mitteln und EU-Mandaten. Außerdem unterstützt die EIB die Europäische Kommission bei der Umsetzung und Bekanntmachung des Europäischen Verhaltenskodex für die Vergabe von Mikrokrediten, der als Qualitätsmaßstab für eine ethische und verantwortungsvolle Kreditvergabe im europäischen Mikrofinanzsektor gilt.
Produkte und Dienstleistungen
Die EIB unterstützt Mikrofinanzinstitute und ‑banken entweder direkt oder indirekt über Mikrofinanzfonds oder Mikrofinanz-Holdinggesellschaften.
Wir bieten Folgendes an:
- mittel-/langfristige Darlehen an Finanzinstitute
- direkte Kapitalbeteiligungen an Finanzintermediären
- Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in Mikrofinanzfonds, die ihrerseits Eigen- und/oder Fremdkapital für Finanzinstitute bereitstellen
Die EIB-Gruppe erbringt technische Hilfe, um den Entwicklungseffekt ihrer Mikrofinanzierungen zu verstärken. Für Finanzdienstleister in den Bereichen Mikrofinanz und soziales Unternehmertum bieten wir unter dem Förderbereich Soziale Investitionen und Kompetenzen der InvestEU-Beratungsplattform maßgeschneiderte Unterstützung:
- Schulungen
- Peer-Learning und Studienbesuche
- Institutionelle Bewertungen und Ratings
- Wirkungsmessung
- Evaluierung der Umsetzung des Europäischen Verhaltenskodex für die Vergabe von Mikrokrediten
Außerdem verbessern wir die Kompetenzen unserer Partner im Bereich der Mikrofinanz durch technische Hilfe und Kompetenzaufbau auf verschiedenen Gebieten:
- finanzielle und soziale Performance, um die Nachhaltigkeit von Finanzinstituten zu steigern und aktiv Grundsätze des Kundenschutzes einzuführen
- überlegte Digitalisierung des Geschäfts, um Kleinstunternehmen – auch in ländlichen Regionen – besser zu erreichen
- Personalverwaltung und Governance für ein reibungsloses Funktionieren der Finanzinstitute und ein sicheres, attraktives und responsives Arbeitsumfeld
- Risikomanagement, um Risiken des Geschäfts im Sinne der langfristigen Nachhaltigkeit der Finanzinstitute zu identifizieren, zu bewerten, zu mindern und zu überwachen
- Schulungs- und Coaching-Programme für Mikrounternehmen, die Finanzwissen und unternehmerische Fähigkeiten vermitteln
Technische Hilfe wird in der Regel über verschiedene regionale Programme zum Kompetenzaufbau erbracht.
Dazu finanziert sie maßgeschneiderte Kompetenzaufbauprogramme und Finanzschulungen.
Entdecken Sie unsere Trainingsreihe zu nachhaltigem Unternehmertum und unsere Inclusive Finance Academy.
Mikrofinanzierungen weltweit
Die EIB fördert Mikrofinanzierungen in mehreren Regionen. Ihre Schwerpunkte:
Afrikanische, karibische und pazifische Staaten
Das Gros des Mikrofinanzportfolios der EIB entfällt auf die AKP-Staaten (einschließlich ÜLG) mit der Dominikanischen Republik, Kenia und Uganda an der Spitze. Unsere Technische-Hilfe-Zuschüsse, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen für die Region werden stetig mehr.
Storys im Fokus
-
Unternehmerinnen in der Dominikanischen Republik: Julie Belliards Geschichte
Lernen Sie Julie Belliard kennen, eine leidenschaftliche Architektin und Kleinunternehmerin aus Santiago de los Caballeros in der Dominikanischen Republik.
-
Unternehmer in der Dominikanischen Republik: Héctor und seine Story
Discover how a solar-powered water pump transformed a farmer's life and increased agricultural yields.
-
Baobab-Mikrokredite in Afrika | Kouadios Nähladen
Kouadio Kouadio betreibt mit viel Herzblut einen Nähladen in Côte d’Ivoire. Ein Kleinkredit des Mikrofinanzierers Baobab half ihm, diesen Traum zu verwirklichen.
-
Baobab-Mikrokredite in Afrika | Afrifas Friseursalon
Mit einem Kredit des Mikrofinanzierers Baobab, der von der EIB gefördert wird, wurde Afrifas Projekt Wirklichkeit.
-
Fonds für finanzielle Inklusion | Die Geschichte von Avi Mali
Mamadous Weg nahm eine positive Wendung, als er von Cofina Mali einen Kredit bekam, der vom Fonds für finanzielle Inklusion gefördert wurde.
-
Fonds für finanzielle Inklusion | Die Geschichte der Mukako-Kooperative
Mit eTumba, einer Mobile Wallet, die mit Unterstützung des Fonds für finanzielle Inklusion entwickelt wurde, kann Justyna ihre Bankgeschäfte nun direkt von ihrem Hof aus erledigen.
-
Fonds für finanzielle Inklusion
Der Fonds für finanzielle Inklusion ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank und Luxemburgs.
-
Gründergeschichten von Geflüchteten in Bidibidi – David
2019 nahm David an einem Finanztraining teil, das die Centenary Bank in Bidibidi organisierte, einer der größten Flüchtlingssiedlungen der Welt im Norden Ugandas. Heute ist er gut im Geschäft: Er züchtet Gemüse, das er in der Siedlung verkauft. Das Trainingsprojekt fand in neun Flüchtlingssiedlungen quer durch Uganda statt. Unterstützt wurde es vom Projekt für Kompetenzaufbau in Ostafrika, mit dem die Europäische Investitionsbank Banken vor Ort und deren Kundschaft unter die Arme greift.
-
Gründergeschichten von Geflüchteten in Bidibidi – Mary
2019 nahm Mary an einem Finanztraining teil, das die Centenary Bank in Bidibidi organisierte, einer der größten Flüchtlingssiedlungen der Welt im Norden Ugandas. Heute, drei Jahre später, hat sie eine gut gehende Schneiderei. Und Marys Mitarbeiterinnen sind froh über einen Job, mit dem sie zum Familieneinkommen beitragen können. Das Trainingsprojekt fand in neun Flüchtlingssiedlungen quer durch Uganda statt.
-
Gründergeschichten von Geflüchteten in Bidibidi
Die Schulungen zum Thema Finanzkompetenz halfen Flüchtlingen im ugandischen Lager Bidibidi dabei, neue Unternehmen zu gründen. Nachuntersuchung drei Jahre nach dem von der EIB unterstützten Kapazitätsaufbau.
-
Zum Lernen ist es nie zu spät
In Uganda erhalten Flüchtlinge und Einheimische Finanztraining für wirtschaftliche Unabhängigkeit und ein besseres Leben
-
Mikrokredite in Mali: Chancen für Bauern und Genossenschaften
Unsere Partnerschaft mit afrikanischen Mikrokreditinstituten wie Kafo Jiginew in Mali hilft Menschen in geschwächten Ländern, die wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen. Die EIB steht bereit, um im Rahmen der weltweiten Antwort des Team Europe auf Covid-19 noch mehr für die Menschen zu leisten.
-
Mikrokredite in Mali: Chancen für Unternehmerinnen
Kleinunternehmerinnen in Afrika zu unterstützen: Das ist ein besonderes Anliegen der EIB bei der weltweiten Antwort des Team Europe auf Covid-19. Unsere Partnerschaft mit dem Mikrofinanzinstitut Kafo Jiginew in Mail erleichtert 90 000 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern den Zugang zu Kapital.
-
Mikrofinanzierungen – einfach, schnell und nah
Kleine Unternehmen in Burkina Faso und anderen afrikanischen Ländern florieren dank der schnellen und flexiblen Kredite des Mikrofinanzinstituts ACEP.
-
Welche Wirkung erzielt die Mikrofinanz?
Ein von der Bank der EU koordiniertes Research-Programm belegt die Wirkung der Mikrofinanz in Côte d’Ivoire und zeigt: Der Privatsektor kann einen großen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.
-
Win-Win-Partnerschaft gegen Armut in Afrika
Kleinkredite aus Geldern der Europäischen Investitionsbank – der Bank der EU – verhelfen Menschen auf dem Land zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit
-
M-BIRR – Mobiler Bezahldienst in Äthiopien fördert Zugang armer Menschen zum Finanzsystem
M-BIRR fördert die finanzielle Inklusion in Afrika, indem es in Äthiopien schnelles und sicheres Mobile-Banking anbietet – unterstützt von der Europäischen Investitionsbank.
-
Mobile Banking: Wo Äthiopien weiter ist als Europa
Millionen Menschen in Äthiopien bezahlen per Handy mit M-Birr und sind damit den meisten Europäern technisch voraus.
-
Mikrofinanzierungen in Afrika – per Kleinstkredit in die Eigenständigkeit
Mikrokredite für kleine Unternehmen verändern das Leben in Afrika
-
Mikrofinanzierungen in Liberia: Kleine Bank trotzt Ebola
Die Access Bank Liberia vergab weiter Mikrofinanzkredite – trotz Ebola
-
Die EIB unterstützt den Mikrofinanzsektor in Kenia
Schon seit vielen Jahren ist die EIB im Mikrofinanzsektor in und außerhalb der EU tätig. Sie unterstützt führende Mikrofinanzanbieter (MFI) und sonstige Geldgeber und Einrichtungen dabei, kleinen und sehr kleinen Unternehmen einen besseren Zugang zu Krediten zu ermöglichen. Am aktivsten ist die Bank in afrikanischen Ländern südlich der Sahara. In Ländern wie Kenia versuchen wir, den Entwicklungseffekt in ländlichen Gebieten und in Städten zu maximieren. Wie? Das zeigt dieses Video!
-
-
EU-Nachbarschaft
Zur EU-Nachbarschaft gehören die südliche Nachbarschaft (Naher Osten und Nordafrika) und die östliche Nachbarschaft.
Über die Investitions- und Partnerschaftsfazilität Europa-Mittelmeer (FEMIP) und den FEMIP-Treuhandfonds ist die EIB seit 2002 im Nahen Osten und Nordafrika aktiv. Die Risikokapitalfazilität ist in den Ländern der südlichen Nachbarschaft an die Stelle der FEMIP getreten.
Auch in der östlichen Nachbarschaft ist die EIB tätig – über die DCFTA-Initiative Ost wurden bereits Projekte auf den Weg gebracht.
Storys im Fokus
-
Helden der ukrainischen Wirtschaft
Die Bank Lviv hat eine Plattform für kleine Unternehmen eingerichtet, die aufgrund des Krieges umsiedeln müssen.
-
Jordanien: Ein Mikrofinanzfonds gibt syrischen Flüchtlingsfrauen Hoffnung
Seit Beginn des Krieges in Syrien suchten Millionen Menschen Zuflucht im benachbarten Jordanien.
-
Fonds für finanzielle Inklusion | Die Ittihad-Kooperative
Najia Moughal im marokkanischen Azrou erzählt ihre Geschichte. Najia ist Mitgründerin der Ittihad-Kooperative, die Frauen die Chance gibt, als Unternehmerinnen Erfolg zu haben.
-
Stich für Stich aus der Krise
Der Fonds für finanzielle Inklusion macht Unternehmerinnen in Entwicklungsländern fit für Kredite. Hier sind seine Erfolgsstorys aus Marokko.
-
Mikrokredite entrümpeln
Dank technischer Hilfe der EU zur Harmonisierung seiner Kreditklauseln kann der palästinensische Mikrofinanzierer Faten mehr Geld an kleine Firmen vergeben.
-
Georgischer Käse von Schweizer Kühen
In einer Landwirtschaftsschule in Georgien werden Auszubildende in die Geheimnisse des Schweizer Käses eingeweiht – gesellschaftliche und wirtschaftliche Vorteile inklusive. Eine private georgisch-schweizerische Partnerschaft macht es möglich.
-
Starthilfe für tunesische Existenzgründerin
Das Mikrofinanzinstitut Enda Tamweel hilft tunesischen Kleinstunternehmerinnen und -unternehmern, die kaum Zugang zum traditionellen Finanzsystem haben: jungen Leuten, Frauen, Menschen aus ländlichen oder benachteiligten Gebieten
-
Supporting entrepreneurship in Jordan
Investing in local start-ups is key to help entrepreneurs design products and solutions to overcome the region's challenges, stop the brain drain, empower women and ensure a resilient and inclusive future. Discover Microfund for Women and Silicon Badia, two different funds with one common goal: supporting entrepreneurship in Jordan.
-
How did Adla spice up her life?
turned it into a very successful business. Microfund for Women supported the of her activities making her grocery store a reference in Jerash region.
-
From 10 to 200
European Commission's Directorate-General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations & Microfund for Women supported Hayat on her way to become an successful farmer but more importantly, in becoming her family main provider, a unique case in Ain Basha region (Jordan).
-
Empowering women entrepreneurs in Jordan
Meet Hayat Sawarkeh and Amani Asas – two women entrepreneurs in Jordan. Discover how they both turned their activities into booming businesses, thanks to the support of the Microfund for Women and the financial backing from the European Investment Bank.
-
Jordanian sweets with a Syrian twist
Amani is a busy woman. She is the mother of 4 children and the proud owner of a family business in Jordan selling sweets with a Syrian twist. It is the kind of project the EIB, our EU partners European Commission's Directorate-General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, the representation of the EU in Jordan and Microfund for women want to see more of!
-
More fabric, more dresses
Meet Shua'a, a skilled Syrian dressmaker who made Jordan her home for 20+ years. She expanded her business thanks to Microfund for women and reinvests her profits to buy more fabric and sell more dresses. Our partnership with EU Commission's Directorate-General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations is key to make projects like these a reality.
-
Mikrokredite für einen syrischen Flüchtling und einen Tangolehrer
Microlux gibt sozial ausgegrenzten Menschen in Luxemburg eine Chance, ihr eigenes Unternehmen zu gründen.
-
Mikrokredite für Frauen: Jordanien im kulturellen Wandel
Der Mikrofonds ermöglicht jordanischen Frauen die gleichberechtigte Teilhabe am Wirtschafts- und Erwerbsleben.
-
EIB unterstützt Technologie-Start-ups und Unternehmensgründungen von Jungunternehmern in Jordanien
Die von der EIB unterstützte SiliconBadia stellt Darlehen und Beratungsleistungen für Technologie-Start-ups und Unternehmensgründungen von Jungunternehmern in Jordanien zur Verfügung. Emile Cubeisy von SiliconBadia erläutert in diesem kurzen Video, wie das funktioniert.
-
Finanzierungsprogramm für Flüchtlinge: Hoffnung für Syrien
Syrische Flüchtlinge sollen in der Nähe ihrer Heimat bleiben und nach Kriegsende beim Wiederaufbau helfen – mit guter Vorbereitung
Storys im Fokus
-
Ein nachhaltiger und sozialer Supermarkt
Wie eine Mutter von drei Kindern die Menschen mit nachhaltigen Supermärkten begeistert – dank eines Nachhaltigkeitsdarlehens
-
Mein neuer Job: Gute Kredite für gutes Essen in den Niederlanden
Die Leidenschaft fürs Kochen hat Jorine Koster von ihrer Großmutter geerbt. Mit einem Mikrokredit von Qredit konnte sie in den Niederlanden drei Restaurants eröffnen.
-
Mein neuer Job: Manuels Arbeitgeber in Spanien öffnet Menschen mit Behinderungen die Tür
Bei Ilunion muss Manuel González seine Behinderung nicht verstecken. 42 Prozent der Beschäftigten des Unternehmens sind behindert. Ilunion wird von der EU-Bank unterstützt.
-
-
-
Mikrofinanzierungen in Italien: Soziale Inklusion dank Bügelstube
EU-Programm unterstützt Unternehmen von Frauen, Migranten und Migrantinnen sowie jungen Menschen
-
-
fi-compass
In diesem Video wird fi-compass – eine Initiative der Europäischen Kommission und der EIB – auf anschauliche Weise erläutert.
-
Mikrofinanzierungen zahlen sich aus
Die Investitionen der EIB in Mikrofinanz kommen Menschen zugute, die vom Bankwesen und der Wirtschaft ausgeschlossen oder unterversorgt sind. Unsere Ziele:
- Jobs sichern
- Frauen und Mädchen Chancen geben
- resiliente Volkswirtschaften aufbauen
- ländliche Gemeinschaften unterstützen