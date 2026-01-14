Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Microfinance

Großes beginnt im Kleinen

Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten, Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer sind die Motoren der Wirtschaftsentwicklung.

Weltweit haben mehr als 1,7 Milliarden Erwachsene kein Bankkonto. Sie können kaum einen Kredit bekommen, einen eigenen Betrieb gründen oder ausbauen. Das hat Folgen für die Wirtschaft. Die Mikrofinanz greift diesen Menschen unter die Arme.

Die Aufmerksamkeit der EIB-Gruppe gilt vor allem denen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht (wieder) Fuß fassen können, von sozialer Ausgrenzung bedroht oder im traditionellen Kreditmarkt benachteiligt sind.

So funktioniert’s

Die EIB-Gruppe ist bereits seit vielen Jahren in der Mikrofinanz aktiv – über die EIB, die EIB Global und den Europäischen Investitionsfonds (EIF).

Mit Darlehen und sonstiger Unterstützung für Mikrofinanzinstitute und -fonds helfen wir denen, die es besonders schwer haben. Unsere Partner versorgen Kleinstbetriebe, Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer mit Garantien, Krediten und Beratung. So erhalten vor allem Frauen, junge Menschen und Menschen in ländlichen oder ärmeren Gebieten die Chance auf ein Einkommen.

Wir fördern Mikrofinanzierungen, die hohen Umwelt- und Sozialstandards genügen, langfristig wirken und einen Mehrwert generieren. Dafür stellen wir maßgeschneiderte Finanz- und Nichtfinanzinstrumente bereit – aus eigenen Mitteln und EU-Mandaten. Außerdem unterstützt die EIB die Europäische Kommission bei der Umsetzung und Bekanntmachung des Europäischen Verhaltenskodex für die Vergabe von Mikrokrediten, der als Qualitätsmaßstab für eine ethische und verantwortungsvolle Kreditvergabe im europäischen Mikrofinanzsektor gilt.

Produkte und Dienstleistungen

Finanzierungsinstrumente

Die EIB unterstützt Mikrofinanzinstitute und ‑banken entweder direkt oder indirekt über Mikrofinanzfonds oder Mikrofinanz-Holdinggesellschaften.

Wir bieten Folgendes an:

Technische hilfe

Die EIB-Gruppe erbringt technische Hilfe, um den Entwicklungseffekt ihrer Mikrofinanzierungen zu verstärken. Für Finanzdienstleister in den Bereichen Mikrofinanz und soziales Unternehmertum bieten wir unter dem Förderbereich Soziale Investitionen und Kompetenzen der InvestEU-Beratungsplattform maßgeschneiderte Unterstützung:

Außerdem verbessern wir die Kompetenzen unserer Partner im Bereich der Mikrofinanz durch technische Hilfe und Kompetenzaufbau auf verschiedenen Gebieten:

  • finanzielle und soziale Performance, um die Nachhaltigkeit von Finanzinstituten zu steigern und aktiv Grundsätze des Kundenschutzes einzuführen
  • überlegte Digitalisierung des Geschäfts, um Kleinstunternehmen – auch in ländlichen Regionen – besser zu erreichen
  • Personalverwaltung und Governance für ein reibungsloses Funktionieren der Finanzinstitute und ein sicheres, attraktives und responsives Arbeitsumfeld
  • Risikomanagement, um Risiken des Geschäfts im Sinne der langfristigen Nachhaltigkeit der Finanzinstitute zu identifizieren, zu bewerten, zu mindern und zu überwachen
  • Schulungs- und Coaching-Programme für Mikrounternehmen, die Finanzwissen und unternehmerische Fähigkeiten vermitteln

Technische Hilfe wird in der Regel über verschiedene regionale Programme zum Kompetenzaufbau erbracht.

Dazu finanziert sie maßgeschneiderte Kompetenzaufbauprogramme und Finanzschulungen.

 Entdecken Sie unsere Trainingsreihe zu nachhaltigem Unternehmertum und unsere Inclusive Finance Academy.

Mikrofinanzierungen weltweit

Die EIB fördert Mikrofinanzierungen in mehreren Regionen. Ihre Schwerpunkte:

Afrikanische, karibische und pazifische Staaten EU-Nachbarschaft Europa und EU-Beitrittsländer

Afrikanische, karibische und pazifische Staaten

Das Gros des Mikrofinanzportfolios der EIB entfällt auf die AKP-Staaten (einschließlich ÜLG) mit der Dominikanischen RepublikKenia und Uganda an der Spitze. Unsere Technische-Hilfe-Zuschüsse, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen für die Region werden stetig mehr.

Storys im Fokus

  • 28 September 2023

    Unternehmerinnen in der Dominikanischen Republik: Julie Belliards Geschichte

    Lernen Sie Julie Belliard kennen, eine leidenschaftliche Architektin und Kleinunternehmerin aus Santiago de los Caballeros in der Dominikanischen Republik.

    Mikrofinanz Diversität und Geschlechterfragen Dominikanische Republik Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit
  • 20 September 2023

    Unternehmer in der Dominikanischen Republik: Héctor und seine Story

    Discover how a solar-powered water pump transformed a farmer's life and increased agricultural yields.

    Mikrofinanz Dominikanische Republik Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 2 Juni 2023

    Baobab-Mikrokredite in Afrika | Kouadios Nähladen

    Kouadio Kouadio betreibt mit viel Herzblut einen Nähladen in Côte d’Ivoire. Ein Kleinkredit des Mikrofinanzierers Baobab half ihm, diesen Traum zu verwirklichen.

    KMU Mikrofinanz Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
  • 26 Mai 2023

    Baobab-Mikrokredite in Afrika | Afrifas Friseursalon

    Mit einem Kredit des Mikrofinanzierers Baobab, der von der EIB gefördert wird, wurde Afrifas Projekt Wirklichkeit.

    KMU Mikrofinanz Diversität und Geschlechterfragen Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
  • 25 Mai 2023

    Fonds für finanzielle Inklusion | Die Geschichte von Avi Mali

    Mamadous Weg nahm eine positive Wendung, als er von Cofina Mali einen Kredit bekam, der vom Fonds für finanzielle Inklusion gefördert wurde.

    KMU Fonds für finanzielle Inklusion (FIF) Partnerschaften Mikrofinanz Mandate und Partnerschaften Mali Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 25 Mai 2023

    Fonds für finanzielle Inklusion | Die Geschichte der Mukako-Kooperative

    Mit eTumba, einer Mobile Wallet, die mit Unterstützung des Fonds für finanzielle Inklusion entwickelt wurde, kann Justyna ihre Bankgeschäfte nun direkt von ihrem Hof aus erledigen.

    KMU Fonds für finanzielle Inklusion (FIF) Partnerschaften Mikrofinanz Diversität und Geschlechterfragen Mandate und Partnerschaften Sambia Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 5 Mai 2023

    Fonds für finanzielle Inklusion

    Der Fonds für finanzielle Inklusion ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank und Luxemburgs.

    Mikrofinanz Entwicklung weltweit
  • 6 Mai 2022

    Gründergeschichten von Geflüchteten in Bidibidi – David

    2019 nahm David an einem Finanztraining teil, das die Centenary Bank in Bidibidi organisierte, einer der größten Flüchtlingssiedlungen der Welt im Norden Ugandas. Heute ist er gut im Geschäft: Er züchtet Gemüse, das er in der Siedlung verkauft. Das Trainingsprojekt fand in neun Flüchtlingssiedlungen quer durch Uganda statt. Unterstützt wurde es vom Projekt für Kompetenzaufbau in Ostafrika, mit dem die Europäische Investitionsbank Banken vor Ort und deren Kundschaft unter die Arme greift.

    Institutional Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Mikrofinanz Partner Team Europa Diversität und Geschlechterfragen Flüchtlinge Migration Uganda Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
  • 28 April 2022

    Gründergeschichten von Geflüchteten in Bidibidi – Mary

    2019 nahm Mary an einem Finanztraining teil, das die Centenary Bank in Bidibidi organisierte, einer der größten Flüchtlingssiedlungen der Welt im Norden Ugandas. Heute, drei Jahre später, hat sie eine gut gehende Schneiderei. Und Marys Mitarbeiterinnen sind froh über einen Job, mit dem sie zum Familieneinkommen beitragen können. Das Trainingsprojekt fand in neun Flüchtlingssiedlungen quer durch Uganda statt.

    Institutional Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Mikrofinanz Partner Team Europa Diversität und Geschlechterfragen Flüchtlinge Migration Uganda Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
  • 21 April 2022

    Gründergeschichten von Geflüchteten in Bidibidi

    Die Schulungen zum Thema Finanzkompetenz halfen Flüchtlingen im ugandischen Lager Bidibidi dabei, neue Unternehmen zu gründen. Nachuntersuchung drei Jahre nach dem von der EIB unterstützten Kapazitätsaufbau.

    Institutional Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Mikrofinanz Partner Team Europa Diversität und Geschlechterfragen Flüchtlinge Migration Uganda Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
  • 21 April 2022

    Zum Lernen ist es nie zu spät

    In Uganda erhalten Flüchtlinge und Einheimische Finanztraining für wirtschaftliche Unabhängigkeit und ein besseres Leben

    KMU Mikrofinanz Covid-19 Diversität und Geschlechterfragen Uganda Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
  • 15 Mai 2020

    Mikrokredite in Mali: Chancen für Bauern und Genossenschaften

    Unsere Partnerschaft mit afrikanischen Mikrokreditinstituten wie Kafo Jiginew in Mali hilft Menschen in geschwächten Ländern, die wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen. Die EIB steht bereit, um im Rahmen der weltweiten Antwort des Team Europe auf Covid-19 noch mehr für die Menschen zu leisten.

    Mikrofinanz Covid-19 Mali Subsahara-Afrika
  • 15 Mai 2020

    Mikrokredite in Mali: Chancen für Unternehmerinnen

    Kleinunternehmerinnen in Afrika zu unterstützen: Das ist ein besonderes Anliegen der EIB bei der weltweiten Antwort des Team Europe auf Covid-19. Unsere Partnerschaft mit dem Mikrofinanzinstitut Kafo Jiginew in Mail erleichtert 90 000 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern den Zugang zu Kapital.

    Mikrofinanz Covid-19 Mali Subsahara-Afrika
  • 20 Januar 2020

    Mikrofinanzierungen – einfach, schnell und nah

    Kleine Unternehmen in Burkina Faso und anderen afrikanischen Ländern florieren dank der schnellen und flexiblen Kredite des Mikrofinanzinstituts ACEP.

    KMU Mikrofinanz Burkina Faso Subsahara-Afrika KMU Entwicklung weltweit
  • 25 November 2019

    Welche Wirkung erzielt die Mikrofinanz?

    Ein von der Bank der EU koordiniertes Research-Programm belegt die Wirkung der Mikrofinanz in Côte d’Ivoire und zeigt: Der Privatsektor kann einen großen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.

    Mikrofinanz
  • 25 April 2019

    Win-Win-Partnerschaft gegen Armut in Afrika

    Kleinkredite aus Geldern der Europäischen Investitionsbank – der Bank der EU – verhelfen Menschen auf dem Land zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit

    Risikokapital und Eigenkapital Eigenkapitalfonds Risikokapital KMU Mikrofinanz Senegal Burkina Faso Luxemburg Frankreich Europäische Union Subsahara-Afrika KMU Landwirtschaft und Bioökonomie
  • 13 Februar 2019

    M-BIRR – Mobiler Bezahldienst in Äthiopien fördert Zugang armer Menschen zum Finanzsystem

    M-BIRR fördert die finanzielle Inklusion in Afrika, indem es in Äthiopien schnelles und sicheres Mobile-Banking anbietet – unterstützt von der Europäischen Investitionsbank.

    Institutional KMU Mikrofinanz Direktorium Kreislaufwirtschaft Äthiopien Subsahara-Afrika KMU Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 31 Januar 2018

    Mobile Banking: Wo Äthiopien weiter ist als Europa

    Millionen Menschen in Äthiopien bezahlen per Handy mit M-Birr und sind damit den meisten Europäern technisch voraus.

    Mikrofinanz Digitales und Telekommunikation Äthiopien Subsahara-Afrika Innovation Digitalisierung und technologische Innovation
  • 15 November 2016

    Mikrofinanzierungen in Afrika – per Kleinstkredit in die Eigenständigkeit

    Mikrokredite für kleine Unternehmen verändern das Leben in Afrika

    KMU Mikrofinanz Subsahara-Afrika KMU
  • 17 Juni 2016

    Mikrofinanzierungen in Liberia: Kleine Bank trotzt Ebola

    Die Access Bank Liberia vergab weiter Mikrofinanzkredite – trotz Ebola

    KMU Mikrofinanz Subsahara-Afrika KMU
  • 2 April 2013

    Die EIB unterstützt den Mikrofinanzsektor in Kenia

    Schon seit vielen Jahren ist die EIB im Mikrofinanzsektor in und außerhalb der EU tätig. Sie unterstützt führende Mikrofinanzanbieter (MFI) und sonstige Geldgeber und Einrichtungen dabei, kleinen und sehr kleinen Unternehmen einen besseren Zugang zu Krediten zu ermöglichen. Am aktivsten ist die Bank in afrikanischen Ländern südlich der Sahara. In Ländern wie Kenia versuchen wir, den Entwicklungseffekt in ländlichen Gebieten und in Städten zu maximieren. Wie? Das zeigt dieses Video!

    KMU Mikrofinanz Kenia Subsahara-Afrika
  • 12 März 2012

    Gespräch mit Prof. Mohammed Yunus

    Gespräch mit dem Mikrokredit-Pionier Professor Mohammed Yunus. Nobelpreisträger Professor Mohammed Yunus besuchte die EIB im März 2012 und stellte seine Überlegungen zur weltweiten Förderung von Unternehmern vor.

    Mikrofinanz Südafrika Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Europäische Union Südliche Nachbarschaft Subsahara-Afrika
  • 18 November 2011

    Informationsvideo: Wer kann Finanzierungen der EIB in Anspruch nehmen?

    Der Film zeigt, welche positiven Auswirkungen die Finanzierungen der Bank auf den Lebensstandard und die Lebensqualität der Menschen sowohl in der EU als auch in anderen Regionen der Welt haben.

    Verkehr Mikrofinanz Südafrika Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Europäische Union Subsahara-Afrika Soziale Infrastruktur

EU-Nachbarschaft

Zur EU-Nachbarschaft gehören die südliche Nachbarschaft (Naher Osten und Nordafrika) und die östliche Nachbarschaft.

Über die Investitions- und Partnerschaftsfazilität Europa-Mittelmeer (FEMIP) und den FEMIP-Treuhandfonds ist die EIB seit 2002 im Nahen Osten und Nordafrika aktiv. Die Risikokapitalfazilität ist in den Ländern der südlichen Nachbarschaft an die Stelle der FEMIP getreten.

Auch in der östlichen Nachbarschaft ist die EIB tätig – über die DCFTA-Initiative Ost wurden bereits Projekte auf den Weg gebracht.

Storys im Fokus

  • 22 Mai 2023

    Helden der ukrainischen Wirtschaft

    Die Bank Lviv hat eine Plattform für kleine Unternehmen eingerichtet, die aufgrund des Krieges umsiedeln müssen.

    Solidarity with Ukraine Mikrofinanz Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit
  • 22 Mai 2023

    Jordanien: Ein Mikrofinanzfonds gibt syrischen Flüchtlingsfrauen Hoffnung

    Seit Beginn des Krieges in Syrien suchten Millionen Menschen Zuflucht im benachbarten Jordanien.

    Soziale Nachhaltigkeit Mikrofinanz Diversität und Geschlechterfragen Flüchtlinge Migration Jordanien Südliche Nachbarschaft Entwicklung weltweit
  • 21 April 2023

    Fonds für finanzielle Inklusion | Die Ittihad-Kooperative

    Najia Moughal im marokkanischen Azrou erzählt ihre Geschichte. Najia ist Mitgründerin der Ittihad-Kooperative, die Frauen die Chance gibt, als Unternehmerinnen Erfolg zu haben.

    Fonds für finanzielle Inklusion (FIF) Partnerschaften Mikrofinanz Diversität und Geschlechterfragen Mandate und Partnerschaften Marokko Südliche Nachbarschaft Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 7 März 2023

    Stich für Stich aus der Krise

    Der Fonds für finanzielle Inklusion macht Unternehmerinnen in Entwicklungsländern fit für Kredite. Hier sind seine Erfolgsstorys aus Marokko.

    KMU Fonds für finanzielle Inklusion (FIF) Partnerschaften Mikrofinanz Diversität und Geschlechterfragen Mandate und Partnerschaften Marokko Südliche Nachbarschaft Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 7 Dezember 2022

    Mikrokredite entrümpeln

    Dank technischer Hilfe der EU zur Harmonisierung seiner Kreditklauseln kann der palästinensische Mikrofinanzierer Faten mehr Geld an kleine Firmen vergeben.

    KMU Mikrofinanz Palästina* Südliche Nachbarschaft
  • 15 Dezember 2020

    Georgischer Käse von Schweizer Kühen

    In einer Landwirtschaftsschule in Georgien werden Auszubildende in die Geheimnisse des Schweizer Käses eingeweiht – gesellschaftliche und wirtschaftliche Vorteile inklusive. Eine private georgisch-schweizerische Partnerschaft macht es möglich.

    Institutional Europäische Kommission KMU DCFTA East Partnerschaften Mikrofinanz Partner Allgemeine und berufliche Bildung Mandate und Partnerschaften Georgien Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
  • 12 Juni 2020

    Starthilfe für tunesische Existenzgründerin

    Das Mikrofinanzinstitut Enda Tamweel hilft tunesischen Kleinstunternehmerinnen und -unternehmern, die kaum Zugang zum traditionellen Finanzsystem haben: jungen Leuten, Frauen, Menschen aus ländlichen oder benachteiligten Gebieten

    KMU Partnerschaften Mikrofinanz FEMIP-Treuhandfonds (FTF) Mandate und Partnerschaften Tunesien Südliche Nachbarschaft KMU Entwicklung weltweit
  • 30 September 2019

    Supporting entrepreneurship in Jordan

    Investing in local start-ups is key to help entrepreneurs design products and solutions to overcome the region's challenges, stop the brain drain, empower women and ensure a resilient and inclusive future. Discover Microfund for Women and Silicon Badia, two different funds with one common goal: supporting entrepreneurship in Jordan.

    Microfinance Diversity and gender Jordan Southern Neighbourhood
  • 13 Juni 2019

    How did Adla spice up her life?

    turned it into a very successful business. Microfund for Women supported the of her activities making her grocery store a reference in Jerash region.

    Microfinance Diversity and gender Jordan Southern Neighbourhood
  • 13 Juni 2019

    From 10 to 200

    European Commission's Directorate-General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations & Microfund for Women supported Hayat on her way to become an successful farmer but more importantly, in becoming her family main provider, a unique case in Ain Basha region (Jordan).

    SMEs Microfinance Diversity and gender Jordan Southern Neighbourhood
  • 13 Juni 2019

    Empowering women entrepreneurs in Jordan

    Meet Hayat Sawarkeh and Amani Asas – two women entrepreneurs in Jordan. Discover how they both turned their activities into booming businesses, thanks to the support of the Microfund for Women and the financial backing from the European Investment Bank.

    Microfinance Diversity and gender Jordan Southern Neighbourhood
  • 12 März 2019

    Jordanian sweets with a Syrian twist

    Amani is a busy woman. She is the mother of 4 children and the proud owner of a family business in Jordan selling sweets with a Syrian twist. It is the kind of project the EIB, our EU partners European Commission's Directorate-General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, the representation of the EU in Jordan and Microfund for women want to see more of!

    Microfinance Diversity and gender Jordan Southern Neighbourhood
  • 12 März 2019

    More fabric, more dresses

    Meet Shua'a, a skilled Syrian dressmaker who made Jordan her home for 20+ years. She expanded her business thanks to Microfund for women and reinvests her profits to buy more fabric and sell more dresses. Our partnership with EU Commission's Directorate-General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations is key to make projects like these a reality.

    Microfinance Diversity and gender Jordan Southern Neighbourhood
  • 12 September 2017

    Mikrokredite für einen syrischen Flüchtling und einen Tangolehrer

    Microlux gibt sozial ausgegrenzten Menschen in Luxemburg eine Chance, ihr eigenes Unternehmen zu gründen.

    Institutional KMU Mikrofinanz EIF Migration Luxemburg Syrien Europäische Union Südliche Nachbarschaft
  • 31 Mai 2016

    Mikrokredite für Frauen: Jordanien im kulturellen Wandel

    Der Mikrofonds ermöglicht jordanischen Frauen die gleichberechtigte Teilhabe am Wirtschafts- und Erwerbsleben.

    KMU Mikrofinanz Diversität und Geschlechterfragen Migration Jordanien Südliche Nachbarschaft KMU
  • 20 Mai 2016

    EIB unterstützt Technologie-Start-ups und Unternehmensgründungen von Jungunternehmern in Jordanien

    Die von der EIB unterstützte SiliconBadia stellt Darlehen und Beratungsleistungen für Technologie-Start-ups und Unternehmensgründungen von Jungunternehmern in Jordanien zur Verfügung. Emile Cubeisy von SiliconBadia erläutert in diesem kurzen Video, wie das funktioniert.

    KMU Mikrofinanz Jordanien Südliche Nachbarschaft KMU Digitalisierung und technologische Innovation
  • 8 März 2016

    Finanzierungsprogramm für Flüchtlinge: Hoffnung für Syrien

    Syrische Flüchtlinge sollen in der Nähe ihrer Heimat bleiben und nach Kriegsende beim Wiederaufbau helfen – mit guter Vorbereitung

    Soziale Nachhaltigkeit KMU Mikrofinanz Diversität und Geschlechterfragen Flüchtlinge Migration Türkei Libanon Syrien Südliche Nachbarschaft Erweiterungsländer KMU
©Laurent Leger Adame/Microbank

Europa und EU-Beitrittsländer

Ein großer Teil unseres Mikrofinanzportfolios entfällt auf die EU, Kandidaten- und potenzielle Kandidatenländer. Im Vergleich zu anderen Regionen sind die Projekte in Europa häufig größer. Meist stellen wir die Mittel über Mikrofinanzfonds zusammen mit dem EIF bereit.

Der EIF vergibt auch Finanzierungen und Portfoliogarantien an verschiedene Finanzinstitute, die dann Kredite für Mikrofinanzkunden, Leasingfinanzierungen und weitere Fremdkapitalprodukte sowie Garantien und Hilfe bei der Geschäftsentwicklung anbieten.

Weitere Informationen  

Storys im Fokus

  • 29 Januar 2020

    Ein nachhaltiger und sozialer Supermarkt

    Wie eine Mutter von drei Kindern die Menschen mit nachhaltigen Supermärkten begeistert – dank eines Nachhaltigkeitsdarlehens

    Risikokapital und Eigenkapital Eigenkapitalfonds Risikokapital KMU Mikrofinanz Niederlande Europäische Union KMU Klima Klima und Umwelt
  • 13 Mai 2019

    Mein neuer Job: Gute Kredite für gutes Essen in den Niederlanden

    Die Leidenschaft fürs Kochen hat Jorine Koster von ihrer Großmutter geerbt. Mit einem Mikrokredit von Qredit konnte sie in den Niederlanden drei Restaurants eröffnen.

    Risikokapital und Eigenkapital Eigenkapitalfonds Risikokapital KMU Mikrofinanz Niederlande Europäische Union KMU
  • 13 Mai 2019

    Mein neuer Job: Manuels Arbeitgeber in Spanien öffnet Menschen mit Behinderungen die Tür

    Bei Ilunion muss Manuel González seine Behinderung nicht verstecken. 42 Prozent der Beschäftigten des Unternehmens sind behindert. Ilunion wird von der EU-Bank unterstützt.

    Risikokapital und Eigenkapital Eigenkapitalfonds Risikokapital KMU Mikrofinanz Spanien Europäische Union Innovation Digitalisierung und technologische Innovation
  • 25 April 2019

    Win-Win-Partnerschaft gegen Armut in Afrika

    Kleinkredite aus Geldern der Europäischen Investitionsbank – der Bank der EU – verhelfen Menschen auf dem Land zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit

    Risikokapital und Eigenkapital Eigenkapitalfonds Risikokapital KMU Mikrofinanz Senegal Burkina Faso Luxemburg Frankreich Europäische Union Subsahara-Afrika KMU Landwirtschaft und Bioökonomie
  • 12 September 2017

    Mikrokredite für einen syrischen Flüchtling und einen Tangolehrer

    Microlux gibt sozial ausgegrenzten Menschen in Luxemburg eine Chance, ihr eigenes Unternehmen zu gründen.

    Institutional KMU Mikrofinanz EIF Migration Luxemburg Syrien Europäische Union Südliche Nachbarschaft
  • 30 August 2016

    Mikrofinanzierungen in Italien: Soziale Inklusion dank Bügelstube

    EU-Programm unterstützt Unternehmen von Frauen, Migranten und Migrantinnen sowie jungen Menschen

    KMU Mikrofinanz Italien Europäische Union KMU
  • 8 März 2016

    Finanzierungsprogramm für Flüchtlinge: Hoffnung für Syrien

    Syrische Flüchtlinge sollen in der Nähe ihrer Heimat bleiben und nach Kriegsende beim Wiederaufbau helfen – mit guter Vorbereitung

    Soziale Nachhaltigkeit KMU Mikrofinanz Diversität und Geschlechterfragen Flüchtlinge Migration Türkei Libanon Syrien Südliche Nachbarschaft Erweiterungsländer KMU
  • 8 Juni 2015

    fi-compass

    In diesem Video wird fi-compass – eine Initiative der Europäischen Kommission und der EIB – auf anschauliche Weise erläutert.

    Mikrofinanz Kreislaufwirtschaft Europäische Union Klima und Umwelt
  • 12 März 2012

    Gespräch mit Prof. Mohammed Yunus

    Gespräch mit dem Mikrokredit-Pionier Professor Mohammed Yunus. Nobelpreisträger Professor Mohammed Yunus besuchte die EIB im März 2012 und stellte seine Überlegungen zur weltweiten Förderung von Unternehmern vor.

    Mikrofinanz Südafrika Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Europäische Union Südliche Nachbarschaft Subsahara-Afrika
  • 18 November 2011

    Informationsvideo: Wer kann Finanzierungen der EIB in Anspruch nehmen?

    Der Film zeigt, welche positiven Auswirkungen die Finanzierungen der Bank auf den Lebensstandard und die Lebensqualität der Menschen sowohl in der EU als auch in anderen Regionen der Welt haben.

    Verkehr Mikrofinanz Südafrika Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Europäische Union Subsahara-Afrika Soziale Infrastruktur

Mikrofinanzierungen zahlen sich aus

Die Investitionen der EIB in Mikrofinanz kommen Menschen zugute, die vom Bankwesen und der Wirtschaft ausgeschlossen oder unterversorgt sind. Unsere Ziele:

  • Jobs sichern
  • Frauen und Mädchen Chancen geben
  • resiliente Volkswirtschaften aufbauen
  • ländliche Gemeinschaften unterstützen
custom-preview
custom-preview

Im Fokus

Die Inclusive Finance Academy der EIB

Folgen Sie der ersten Reihe unserer Inclusive Finance Academy rund um die Förderung vulnerabler Gruppen. Wie können Mikrofinanzinstitute weltweit vulnerable Gruppen vor Ort besser betreuen? Gemeinsam mit Fachleuten der Frankfurt Business School of Finance and Management geben wir Antworten darauf. Dabei greifen wir auch auf die Lehren aus dem TAFIR-Programm der EIB im Nahen Osten und Nordafrika zurück.

Zur Academy  

Die EIB Global

Seit über 50 Jahren ist die EIB die internationale Entwicklungsbank der Europäischen Union. Mit unseren Investitionen fördern wir weltweit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz.

Weitere Informationen  

