„Es gefällt mir besser so.“

Draußen vor dem Laden zieht eine alte Frau ein Mobiltelefon aus einem Beutel, den sie um den Hals trägt. Ihr Name ist Mareh. Die meisten M-Birr-Nutzer kaufen sich für ein paar Dollar ein Handy, aber wer sich auch das nicht leisten kann, bekommt eine Rubbelkarte mit einer PIN, gibt die Nummer direkt beim M-Birr-Partner in ein Gerät ein und erhält dann sein Geld. Mareh gestikuliert begeistert mit ihrem Telefon, als sie aufzählt, was sich mit M-Birr in ihrem Leben alles verbessert hat.

Wie Amadi kam sie früher erschöpft von den langen Fußmärschen zu den Auszahlungsstellen, wo sie dann oftmals doch kein Geld bekam. „Es fällt mir nicht so leicht mit dem Telefon, aber Bakala hilft mir, und mit M-Birr bekomme ich mein Geld“ sagt sie. „Es gefällt mir besser so.“

Mit Unterstützung der EIB will M-Birr nun in andere Wirtschaftssektoren in Äthiopien expandieren und seine Leistungen kleinen Unternehmen anbieten, für die es teuer oder gefährlich sein kann, mit ihren Bareinnahmen des Tages unterwegs zu sein. Außerdem will das Unternehmen die Mikrofinanzinstitute, die M-Birr anbieten, beim Aufbau weiterer Standorte unterstützen.

In einem Land so groß wie Frankreich und Spanien zusammen ist ein möglichst flächendeckendes Netz unbedingt notwendig. „M-Birr und seine Partner erschließen Äthiopien eine neue Welt des mobilen Geldverkehrs, der das tägliche Leben der Nutzer grundlegend verändern wird“, meint Benoit Denis, Volkswirt in der Abteilung Digitale Wirtschaft der EIB. „Das Unternehmen deckt einen Bedarf. Es will den Zugang zu mobilem Geld auf alle Wirtschaftssektoren ausweiten. Und dabei wollen wir ihm helfen.“