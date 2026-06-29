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        InvestEU

        Aufschwung, grünes Wachstum, gute Jobs und Wohlstand in ganz Europa – das fördern wir mit gezielten Investitionen auf nationaler und lokaler Ebene

        EIB

        Das InvestEU-Programm ist Nachfolger der erfolgreichen Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan). Unter einem Dach vereint es den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) und 13 weitere Finanzierungsinstrumente der EU, die seit dem Haushalt 2014–2020 bestehen.

        Das InvestEU-Programm gibt zusätzlichen Schub für nachhaltiges Investieren, Innovation, soziale Teilhabe und Beschäftigung in Europa.

        Es hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal.

        Die Europäische Investitionsbank-Gruppe mit dem Europäischen Investitionsfonds ist der wichtigste Durchführungspartner von InvestEU.

          Endbegünstigte/Finanzintermediäre, die 2025 unter InvestEU unterstützt wurden

        Ein Programm von:

        EU Emblem
        European Commission

        InvestEU fördert, was der Europäischen Union am Herzen liegt

        Europäischer Grüner Deal und gerechter Übergang

        InvestEU trägt zu den Klima- und Umweltzielen der EU bei. Mindestens 30 Prozent der Investitionen unter dem Programm fördern die Ziele des europäischen Grünen Deals. In einigen Bereichen, sprich bei nachhaltiger Infrastruktur, klettert der Anteil der Finanzierungen für Klima und Umwelt sogar auf 60 Prozent. So kann die EU zu einer faireren Gesellschaft mit einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft werden, in der es den Menschen besser geht.  

        Um die grüne Wende in Regionen voranzubringen, die noch stark von CO2-intensiven Branchen abhängen, sieht InvestEU gesonderte Hilfen für einen gerechten Übergang vor. Sie sind Teil des Mechanismus für einen gerechten Übergang, der für eine Umstellung auf CO2-Neutralität in der EU ohne übermäßige Kosten für einzelne Regionen steht.

        Mehr dazu  
        Shutterstock

        Digitale Gesellschaft

        Digitale Technologien verändern unsere Volkswirtschaften und Gesellschaften tiefgreifend. Europa ist gut aufgestellt, um den digitalen Wandel nachhaltig und chancengerecht für alle Europäerinnen und Europäer zu nutzen.

        InvestEU soll dabei helfen. Das Programm fördert digitale Lösungen, die neue Geschäftschancen eröffnen und die Entwicklung zuverlässiger Technologien forcieren, aber auch zur grünen Wende beitragen.

        Mehr dazu  

        InvestEU-Fonds

        Der InvestEU-Fonds vereint unter seinem Dach den EFSI und 13 weitere Finanzierungsinstrumente der EU, die bislang separat verwaltet wurden. Er soll öffentliche und private Investitionen von über 372 Milliarden Euro mobilisieren. Die Investitionen der EIB-Gruppe und anderer Finanzinstitute werden durch eine EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro abgesichert. Auf die EIB-Gruppe als Hauptdurchführungspartner des Fonds entfallen 75 Prozent dieser Garantie.

        Zusammen mit der Europäischen Kommission schieben wir Investitionen in Bereichen wie Batterien, neue Klimatechnologien und Gesundheit an. Mehr zu unseren Partnerschaften

        Was finanziert der Fonds?

        Der InvestEU-Fonds konzentriert sich auf vier Schwerpunkte der EU-Politik. Er fördert Kredite und Investitionen dort, wo die EU den größten Mehrwert erzielen kann:

        Nachhaltige Infrastruktur

        Projekte in den Bereichen nachhaltige Energie, digitale Konnektivität, Verkehr, Kreislaufwirtschaft, Wasser, Abfall, sonstige Umweltinfrastruktur usw.

        Forschung, Innovation und Digitalisierung

        Forschung- und Innovationsprojekte, Transfer von Forschungsergebnissen in den Markt, Digitalisierung der Industrie, Skalierung innovativer Unternehmen, künstliche Intelligenz u. a.

        Kleine und mittlere Unternehmen

        Zugang zu Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), einschließlich Kapitalhilfen für coronageschädigte Betriebe. Innerhalb der EIB-Gruppe wird das Gros der InvestEU-Finanzierungen für kleinere Unternehmen vom Europäischen Investitionsfonds vergeben.

        Soziale Investitionen und Kompetenzen

        Projekte aus den Bereichen Qualifikation, allgemeine und berufliche Bildung, sozialer Wohnungsbau, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, soziale Innovation, Gesundheit, Langzeitpflege, Barrierefreiheit, Mikrofinanzierung, Sozialunternehmen, Integration von Migranten, Flüchtlingen und schutzbedürftigen Personen u. a.

        Projektbeispiele

        • 2 Februar 2026

          Alte Mauern, neue Energie

          Die EIB berät die tschechische Stadt dabei, mit einem 43-Millionen-Euro-Kredit energieeffizienter zu werden und Emissionen einzusparen

          InvestEU Advisory Hub Klima Beratung InvestEU Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Tschechien Europäische Union Klima und Umwelt Energie
        • 27 November 2025

          Sicher per Laser

          Französischer Photonik-Pionier Cailabs revolutioniert Weltraumkommunikation

          Risikokapital und Eigenkapital Satelliten Digitales und Telekommunikation Venture Debt Telekommunication Technologie InvestEU Raumfahrt Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
        • 3 Juli 2025

          Finanzierungen für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum

          Finanzierungsmodelle der EIB, die Europas Lücke bei bezahlbarem Wohnen schließen und die Energiekosten senken

          Stadtentwicklung Institutional Partnerschaften InvestEU Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) Mandate und Partnerschaften Kroatien Polen Tschechien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
        • 5 Juni 2025

          Bologna: Vorreiter bei moderner Stadtplanung für alle

          Lesen Sie, wie Bologna in der Stadtplanung neue Wege geht, mit gendersensiblen Konzepten, Infrastruktur für alle und Zielen für nachhaltige Entwicklung

          Infrastruktur Stadtentwicklung InvestEU Advisory Hub Beratung InvestEU Diversität und Geschlechterfragen Italien Europäische Union Soziale Infrastruktur
        • 16 Dezember 2024

          Technologie ohne Verfallsdatum

          Swappie aus Finnland reduziert mit innovativ aufbereiteten Handys CO2-Emissionen, Elektroschrott und den Verbrauch kritischer Rohstoffe

          Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Venture Debt Technologie InvestEU Kreislaufwirtschaft Deutschland Finnland Estland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
        • 4 Juni 2024

          Mit der Kraft der Insekten

          EU-Garantien helfen ungarischen Firmen wie Agroloop bei Wachstum, Innovation, Jobs und Digitalisierung

          KMU InvestEU Ungarn Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie
        • 2 Mai 2024

          Die EU liefert: Rumänische Traditionsuni auf Zukunftskurs

          Die Universität in Târgu Mureş modernisiert mithilfe der EU ihre Infrastruktur und Labore für Forschung und Medizinerausbildung

          Infrastruktur InvestEU Advisory Hub Gesundheit und Life Sciences Advisory services InvestEU Allgemeine und berufliche Bildung Rumänien Europäische Union Soziale Infrastruktur
        • 2 Mai 2024

          Die EU liefert: Grüne Binnenschifffahrt in Litauen

          Litauen will die Binnenschifffahrt wiederbeleben und mit Elektrofrachtern jährlich 14 000 Tonnen CO2 einsparen

          InvestEU Advisory Hub Verkehr Beratung InvestEU Litauen Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
        • 24 Januar 2024

          Immer größere Kreise

          Ein niederländischer Kreislauf-Fonds investiert in Kunststoffrecycling, um Klima und Umwelt zu schonen

          Institutional InvestEU EIF Kreislaufwirtschaft Niederlande Europäische Union Klima und Umwelt
        Weitere Storys  

        Ihr Weg zur Finanzierung

        Finanzierungen über den InvestEU-Fonds stellen wir direkt und über Finanzpartner bereit. Sie richten sich an KMU, Sozial- und Kleinstunternehmen, private und öffentliche Projektträger, die nach international anerkannten Standards wirtschaftlich tragfähig sind.

        Kleine und mittlere Unternehmen Privater und öffentlicher Sektor
        Wer ist förderfähig?
        • kleine Midcap-Unternehmen
        • kleine und mittlere Unternehmen
        • Sozial- oder Kleinstunternehmen

        Förderfähig sind natürliche und juristische Personen aus EU-Ländern oder förderfähigen Drittländern.

          Weitere Finanzierungsmöglichkeiten finden Sie auf dem Portal Your Europe.

        Sie brauchen als kleines oder mittleres Unternehmen eine Finanzierung?

        Zusammen mit lokalen Finanzierungspartnern bietet der Europäische Investitionsfonds folgende Produkte für kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen an:

        • Fremdkapital
        • Risikokapital
        • Private Equity und Private Credit
        Ihr Weg zur Finanzierung  
        Qredits
        Wer ist förderfähig?
        • private Einrichtungen wie Zweck- oder Projektgesellschaften, Groß- und Midcap-Unternehmen
        • öffentliche Einrichtungen (unabhängig davon, ob sie territorial sind) und Einrichtungen öffentlich-rechtlicher Art
        • gemischte Rechtsträger wie öffentlich-private Partnerschaften (PPP) und private Gesellschaften mit öffentlichem Auftrag

        Förderfähig sind natürliche und juristische Personen aus EU-Ländern oder förderfähigen Drittländern.

        Ihr Weg zur Finanzierung

        Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Aktivität, zur Organisation und zu den Zielen von InvestEU wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

        Kontaktieren Sie uns  

        InvestEU-Beratungsplattform

        Die InvestEU-Beratungsplattform ist die zentrale Anlaufstelle für Projektträger und Intermediäre in der gesamten EU, die finanzielle Beratung und technische Hilfe bei der Auswahl, Vorbereitung und Entwicklung von Investitionsprojekten brauchen.

        Die von der Europäischen Kommission verwaltete Plattform bietet beratende Unterstützung für die vier InvestEU-Prioritäten. In allen vier Bereichen liefert die EIB als strategischer Partner der Europäischen Kommission Beratung. Hinzu kommen sektorübergreifende Aktivitäten wie JASPERS und die Unterstützung für den Mechanismus für einen gerechten Übergang.

        Mehr dazu  

        Im Fokus

        TechEU: Für schnellere Innovationen in Europa

        TechEU ist die Plattform der EIB-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Wir bringen Innovatoren mit der richtigen Mischung aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen – für mehr Wachstum und mehr revolutionäre Technologien.

        Kontaktieren Sie uns  
        ©spainter_vfx/iStock

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