In Afrika sind einige der wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Welt zu Hause, und die junge Bevölkerung nimmt rasant zu. Ein steter Trend unter afrikanischen Hochschulabsolventen, nach Abschluss ihres Studiums ins Ausland zu gehen oder dort zu bleiben, gefährdet allerdings den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt.

Boost Africa, die gemeinsame Initiative der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) und der Europäischen Investitionsbank (EIB), will dies ändern, indem sie Chancen für junge Frauen und Männer in Afrika schafft. 2020 unterstützten die Europäische Kommission und die Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten die 2016 aufgelegte Initiative im Rahmen des 11. Europäischen Entwicklungsfonds (EEF).

Boost Africa fußt auf der Überlegung, dass mehr unternehmerisches Engagement und Innovation zu einem höheren Lebensstandard und sozialem Fortschritt in Afrika beitragen. Das Programm fördert daher bezahlbare Lösungen für die Ärmsten: Zugang zu Energie, Gesundheit, Finanzdienstleistungen, Bildung und dem Internet. Auch Start-ups greift es unter die Arme – für eine demokratischere Wirtschaft und Chancen für alle.