Am Stadtrand von Nakuru (Kenia) wirft Isahia Alilubun einen kurzen Blick auf sein Handy: „Wir haben das Geld unkompliziert per SMS erhalten.“ Er musste für den Kredit nicht den beschwerlichen, weiten Weg zur nächsten Bankfiliale auf sich nehmen – ein Weg, an dessen Ziel er womöglich gar nicht bekommen hätte, was er brauchte. Alilubun verwendet das Geld, um seine Chili-Ernte zu steigern. Wenn er mehr erntet, verdient er auch mehr. Ermöglicht wurde die finanzielle Unterstützung durch FarmDrive, eine Idee von Rita Kimani und Peris Bosire.

Kimani und Bosire lernten sich an der Universität in Nairobi kennen. Beide sind Informatikerinnen, und beide stammen aus einem landwirtschaftlichen Milieu. Gemeinsam beschäftigten sie sich mit den Problemen der Gemeinschaften, in denen sie aufgewachsen sind. Aus diesen Überlegungen entstand eines Tages FarmDrive.

Das hochinnovative Unternehmen FarmDrive stellt eine Plattform zur Verfügung, über die Bauern aus abgelegenen ländlichen Gebieten Kredite erhalten können. „Kleinbauern haben nur einen ganz eingeschränkten Zugang zu Finanzinstituten“, erklärt Kimani. „Sie können ihr Land nicht als Sicherheit einsetzen, weil es ihnen nicht gehört, und sie haben keine Kredithistorie. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass sie keine soliden Kreditnehmer sind. Deshalb haben wir eine Lösung konzipiert, bei der die Daten dieser Menschen über das Mobiltelefon erfasst werden. Wir verarbeiten die Daten abschließend und stellen sie Finanzinstituten für Kreditentscheidungen zur Verfügung.“

Alilubun freut sich, dass er dank eines Kredits, der durch Technologie ermöglicht wurde, mehr ernten wird. FarmDrive erhält Mittel von Africa Technology Ventures, einem der wenigen Fonds, die innovative Start-ups in Afrika finanzieren. Eline Blaauboer, Managing Director des Fonds, betont, dass FarmDrive „wirklich hervorstach. Rita und Peris bringen nicht nur einen landwirtschaftlichen Hintergrund, sondern auch Computerkenntnisse mit. Auf dieser Basis haben sie eine Technologie entwickelt, mit der andere Unternehmen nicht mithalten können.“

Risikokapital für Afrika: Bislang gibt es nur wenige Investoren

Der Tide Africa Fund von TLCom sucht genau wie Africa Technology Ventures nach afrikanischen Technologie-Start-ups, in die er frühzeitig investiert. Der Fonds selbst ist das Ergebnis eines mehrjährigen Researchprozesses, um herauszufinden, wo Afrikas Technologie-Herz schlägt. „Wer Chancen sucht, sollte vorhandene Technologien nutzen, um auf dieser Basis Dienstleistungen anzubieten“, sagt Andreata Muforo, Direktorin für Investitionen bei TLCom. „In Afrika besteht eine hohe Internet- und Mobiltelefon-Penetration – viele Menschen haben einen kleinen Computer in der Hosentasche. Hier setzen Technologieunternehmen an.“

Muforo ist 35 Jahre alt und seit zehn Jahren in der Finanzindustrie tätig. Risikokapitalinvestoren sind in Afrika eine seltene Spezies, so ihre Erfahrung. Diesen Zustand würde sie gerne ändern. Andreata Muforo hat sich viel vorgenommen.

„In Afrika besteht eine Dienstleistungslücke“, so Muforo. „Nur etwa 30 Prozent der Bevölkerung haben beispielsweise Zugang zu Finanzdienstleistungen – aber 65 Prozent bis 70 Prozent haben Zugang zu Mobiltelefonen. Diese Plattform müssen wir nutzen, um das bereitzustellen, was die Menschen brauchen – von Gesundheits- über Bildungs- bis hin zu Bankdienstleistungen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass wir Unternehmen fördern, die Bildungsmedien für Mobiltelefone anbieten. Kinder könnten dann über das Handy lernen und Prüfungen ablegen.“