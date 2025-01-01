Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Podcasts

Sie wollen wissen, was wir gegen die Klimakrise tun können? Oder wie Politikerinnen und Ökonomen über Finanzthemen reden? Dann werden Sie unsere preisgekrönten Podcasts interessieren.

WEGE AUS DER KLIMAKRISE

Ozon: Der Umweltkatastrophe entgangen

Wie die Menschheit ihre bislang größte Umweltkrise meisterte – bis der Klimawandel kam

Zum Podcast  

Invested in Renewables

Wenn wir fossile Brennstoffe im Boden lassen und den Klimawandel bekämpfen wollen, brauchen wir Erneuerbare. Bei uns erfahren Sie Spannendes über grüne Energie: wie alles begann und wo die Reise hingeht.

Wege aus der Klimakrise

Weitere Staffeln

Projekt-Splitter

Jede Woche zeigen wir aufs Neue, wie wir dem Klimawandel begegnen können

Wege aus der Klimakrise 2122

In diesem Podcast, 100 Jahre aus der Zukunft, erfahren Sie, wie wir den Klimawandel in den Griff bekommen

Klimaumfrage

Wie die Menschen zum Klimawandel stehen

A Dictionary of Green Finance

Wie wir den Kampf gegen den Klimawandel finanzieren

Ihre Checkliste für den Klimaschutz

Alle Podcast-Serien

A Dictionary of Finance

Unser Podcast hilft, Wirtschaft und Finanzen zu verstehen

Monster Under the Bed

Unser Podcast nimmt sich Ängste und Alltagsmythen vor

Ändert sich jetzt alles?

Die Coronakrise hat unser Leben verändert. Was wird nun für immer anders sein?

Future Europe

Unser Podcast wirft einen Blick in die Zukunft und stellt innovative Projekte aus EU-Ländern vor

Auszeichnungen

Gewinner des Digital Communications Award 2019 der Kategorie „Best Channel (Blog, Podcast, Newsroom, Magazine)“: A Dictionary of Finance

Gewinner des European Excellence Award 2020 der Kategorie „Sustainability & Environment“: Wege aus der Klimakrise

Gewinner des SABRE Award 2020 der Kategorie „Best in Audio (Podcasts + Music)“: Monster under the Bed

Gewinner des In2 SABRE Award 2021 der Kategorie „Social Media & Community Management (Best Use of Social Publishing / Blogs)“: Wege aus der Klimakrise

Gewinner des European Excellence Award 2023 der Kategorie „Digital Publishing (Blog, Podcast, Magazin, App)“: Wege aus der Klimakrise

Gewinner des European Excellence Award 2024 der Kategorie „Best Podcast“: Ozon: Der Umweltkatastrophe entgangen

Gewinner des Digital Communications Award 2025 der Kategorie „Best Digital Content“: Invested in Renewables

Gewinner des W3 Award 2025 der Kategorie „Best Podcast“: Government & Municipal: Invested in Renewables