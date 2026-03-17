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Der Beschwerdemechanismus im Überblick

Die EIB-Gruppe besteht aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF). Unser Beschwerdemechanismus ist ein Instrument, mit dem die Öffentlichkeit Rechenschaft verlangen kann. Wenn Sie also Bedenken wegen eines Projekts oder bestimmter Leitlinien oder Maßnahmen der EIB-Gruppe haben: Wir hören Ihnen zu.

Mehr dazu  

Konsultation der Öffentlichkeit

Die Abteilung Beschwerdemechanismus lädt Stakeholder und Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit dazu ein, an der Konsultation zum Entwurf der neuen Leitlinien für den Beschwerdemechanismus teilzunehmen.

Key publications

Die Generalinspektorin der EIB ließ im März 2024 von externen Expertinnen und Experten bewerten, ob die Leitlinien der EIB-Gruppe für den Beschwerdemechanismus einer Überprüfung einschließlich Konsultation der Anspruchsgruppen der EIB-Gruppe unterzogen werden müssen. Im April 2025 lag das Ergebnis vor. Daraufhin hat der Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe eine formelle Überprüfung seiner Leitlinien eingeleitet. Dabei werden sowohl interne als auch externe Konsultationen stattfinden.

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Eine Stimme für die Menschen

Viele internationale Finanzierungsinstitutionen (IFI) wie die EIB-Gruppe haben Verfahren eingerichtet, damit die Menschen vor Ort Gehör finden, wenn sie ihre Rechte und Interessen durch Projekte von IFI beeinträchtigt sehen. Mit unserem Beschwerdemechanismus sind wir Mitglied des Independent Accountability Mechanisms Network (IAMnet).

In diesem Video erfahren Sie, wie die Beschwerdeverfahren funktionieren und wie sie zu einer nachhaltigeren und gerechteren Entwicklung für alle beitragen.

Das Beschwerdeverfahren

Von der Einreichung Ihrer Beschwerde bis zum endgültigen Ergebnis: Hier stellen wir Ihnen die vier Phasen des Beschwerdeverfahrens vor. Einen Kurzüberblick bietet die Infografik.

Weiterlesen  

Unsere Beschwerdefälle

Unsere Abteilung Beschwerdeverfahren kümmert sich um Fälle aus allen Ländern, in denen die EIB-Gruppe tätig ist. Seit unserer Gründung hat sie mehr als 500 Fälle bearbeitet.

Zu den Fällen  

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf viele Ihrer Fragen: Wer kann Beschwerde einreichen und worüber? Wie können Sie sich beschweren? Was passiert, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind?

Zu den Fragen  

Beschwerde einreichen

Sie haben Bedenken wegen eines Projekts oder bestimmter Leitlinien oder Maßnahmen der EIB-Gruppe? Dann können Sie sich schriftlich direkt an die Beschwerdeabteilung wenden.

So geht es  

Aktuelles und Veranstaltungen

Der Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe organisiert oder besucht regelmäßig Outreach-Veranstaltungen, Seminare und Workshops und teilt Pressemitteilungen zu relevanten Themen.

Mehr Infos  

Highlights

10 Juni 2025

Complaints Mechanism 2024 annual report

The Complaints Mechanism ensures that individuals and communities affected by the Bank’s operations are heard. These are our key achievements in 2024.

28 April 2022

Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe: Rechenschaft vor der Öffentlichkeit

Wenn Sie sich durch Maßnahmen der EIB-Gruppe nachteilig betroffen fühlen, können Sie dagegen Beschwerde einlegen. Dazu bietet die EIB-Gruppe einen Beschwerdemechanismus. Dieser Flyer zeigt die vier Phasen des Verfahrens im Überblick – von der Einreichung der Beschwerde bis zum Ergebnis.

26 April 2022

EIB Group Complaints Mechanism's approach to preventing and addressing reprisals

While performing its work, the EIB-CM might encounter complainants who fear the risk of retaliations or who have already been subject to reprisals. The EIB-CM is committed to taking steps to prevent and address potential risks of reprisals against complainants or complaint-related people.

Kontakt

So erreichen Sie uns:

  • complaints@eib.org
  • +352 437914005
  • +352 4379 63362
  • Complaints Mechanism, 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg

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Veröffentlichungen
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