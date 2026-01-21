Die Unternehmen müssen Investitionen in Forschung und Entwicklung an Standorten in der Europäischen Union planen. Die Projekte sollten sich in der kommerziellen Phase befinden. In Ausnahmefällen kommen auch Projekte in der vorkommerziellen Phase in Betracht, wenn Unternehmen Technologien von strategischer Bedeutung für die EU entwickeln.

In der Regel bieten wir Finanzierungen zwischen 5 Millionen und 50 Millionen Euro an. Scale-up-Unternehmen mit einer Bewertung von über 500 Millionen Euro können Beträge von über 50 Millionen Euro erhalten.

Projekte, für die eine Finanzierung unter InvestEU beantragt wird, kommen für Venture Debt in Betracht.

Die Projekte sollten unter einen der folgenden Innovationsbereiche fallen: