Venture Debt

Wir bieten ein Venture-Debt-Produkt mit langer Laufzeit, das dem besonderen Bedarf wachstumsstarker Unternehmen entspricht. Venture Debt ist bei Endfälligkeit rückzahlbar. Die Vergütung richtet sich nach dem Eigenkapitalrisiko der Unternehmen. Das Produkt ergänzt bestehende Risikokapital-Finanzierungen.

Wissenswert: Was ist Venture Debt?  

Finanzierung beantragen

Geringe Verwässerung

Unsere Finanzierung verwässert das Eigentum weniger als Eigenkapitalfinanzierungen. Damit hält sie die Motivation hoch und ergänzt Eigenkapital.

Maßgeschneiderte Finanzierung

Wir vergeben besicherte und unbesicherte Darlehen mit unterschiedlichem Rang (einschließlich Eventual- und Beteiligungsdarlehen).

Passive Rolle

Die EIB greift nicht in die Geschäftsführung ein.

Signalwirkung

Unsere Finanzierung gilt oftmals als Gütesiegel und hilft, weitere Investoren zu gewinnen.

Förderkriterien

Wer ist förderfähig?

Die Unternehmen müssen bereits Eigenkapital von professionellen Investoren eingeworben haben, ein nachhaltiges Geschäftsmodell und einen Businessplan vorweisen und über eine solide Corporate Governance verfügen.

Konditionen, regionale Verfügbarkeit und sonstige Bedingungen  

Förderkriterien

Was ist förderfähig?

Die Unternehmen müssen Investitionen in Forschung und Entwicklung an Standorten in der Europäischen Union planen. Die Projekte sollten sich in der kommerziellen Phase befinden. In Ausnahmefällen kommen auch Projekte in der vorkommerziellen Phase in Betracht, wenn Unternehmen Technologien von strategischer Bedeutung für die EU entwickeln.

In der Regel bieten wir Finanzierungen zwischen 5 Millionen und 50 Millionen Euro an. Scale-up-Unternehmen mit einer Bewertung von über 500 Millionen Euro können Beträge von über 50 Millionen Euro erhalten.

Projekte, für die eine Finanzierung unter InvestEU beantragt wird, kommen für Venture Debt in Betracht.

Die Projekte sollten unter einen der folgenden Innovationsbereiche fallen:

Life Sciences und Biotech Deeptech und Digitales Cleantech

Unternehmen etwa in den Bereichen Biotech, ungedeckter medizinischer Bedarf, Impfstoffe, Therapeutika, Diagnostik, Medizintechnik, digitale Gesundheitslösungen.

Diese Unternehmen fördern wir bereits

LUMICKS (IEU LS)
SNIPR BIOME RDI (IEU TI HERA
Unternehmen etwa in den Bereichen Robotik, Automatisierung, Hochleistungs-Computing, Quanten-Computing, künstliche Intelligenz, modernste Hardwarekomponenten, Advanced Engineering, Photonik, Halbleiter, Internet der Dinge, 5G und darüber hinaus, Edge Computing, Industrie 4.0, Automatisierung und Datenfluss, neue Werkstoffe, nachhaltige/neue Fertigungstechnologien, Spacetech und strategische nachhaltige IKT-Technologien.

Diese Unternehmen fördern wir bereits

Kontaktieren Sie uns

Ihr Weg zur Finanzierung

Erfahren Sie mehr dazu, wie Sie eine Venture-Debt-Finanzierung beantragen und welche Schritte dann folgen. Legen Sie ein Kundenkonto an, und senden Sie Ihre Fragen direkt an unser Venture-Debt-Team. Nach der Anmeldung kann Ihr Unternehmen uns kontaktieren, allgemeine Fragen stellen oder eine Venture-Debt-Finanzierung beantragen.

Kundenkonto anlegen  
Einloggen  

Unsere Partnerschaften

Batterieproduktion in der EU Catalyst: Partnerschaft zwischen EU und Breakthrough Energy Hera Invest

Die Europäische Kommission und die EIB wollen gemeinsam die Batterieproduktion in der EU auf die Überholspur bringen. Ihre Initiative sieht eine 200-Millionen-Euro-Kreditgarantie aus dem Innovationsfonds für InvestEU vor. Außerdem stehen bereits 1 Milliarde Euro für Zuschüsse zu Projekten für Elektrofahrzeug-Batterien und weitere 1,8 Milliarden Euro von der EIB für die Batterie-Wertkette zur Verfügung. Zusammen macht das 3 Milliarden Euro für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Batterie-Industrie in Europa.

Mehr Infos  
Getty Images

Gemeinsam mit der Europäischen Kommission und Breakthrough Energy treiben wir über Catalyst die Einführung neuer Klimatechnologien in Europa voran. Über die Partnerschaft fördern wir Projekte mit hohem Wirkungs- und Kostensenkungspotenzial in Sektoren wie grüner Wasserstoff, Energiespeicher, nachhaltige Flugkraftstoffe, direkte CO2-Abscheidung und Dekarbonisierung stark belastender Industrien.

Mehr Infos  

Die EU-Kommission und die Europäische Investitionsbank haben HERA Invest eingerichtet und damit das Programm InvestEU um 100 Millionen Euro aufgestockt, um die Forschung und Entwicklung (FuE) bei den drängendsten grenzübergreifenden Gesundheitsgefahren zu unterstützen. Die Mittel stammen aus dem Programm EU4Health. HERA Invest richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die medizinische Maßnahmen gegen Gesundheitsgefahren entwickeln.

Mehr dazu  
Evotec

IM FOKUS

TechEU: Für schnellere Innovationen in Europa

TechEU ist die Plattform der EIB-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Wir bringen Innovatoren mit der richtigen Mischung aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen – für mehr Wachstum und mehr revolutionäre Technologien.

Kontaktieren Sie uns  
©spainter_vfx/iStock

Projekte

Lesen Sie, wie wir mit unseren Produkten der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze schaffen und die Chancengleichheit fördern.

CrowdFarming: Direktvertrieb für nachhaltige Lebensmittel
Deutsche Software verbessert Patientenversorgung
Kükentöten muss nicht sein
Virtuelles Teleportieren wird Realität
Wie wir BioNTech beim ersten Coronaimpfstoff halfen
Ein Innovationszentrum für die Batterieentwicklung

Weitere Projektstorys

  • 27 November 2025

    Sicher per Laser

    Französischer Photonik-Pionier Cailabs revolutioniert Weltraumkommunikation

    Risikokapital und Eigenkapital Satelliten Digitales und Telekommunikation Venture Debt Telekommunication Technologie InvestEU Raumfahrt Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 16 Dezember 2024

    Technologie ohne Verfallsdatum

    Swappie aus Finnland reduziert mit innovativ aufbereiteten Handys CO2-Emissionen, Elektroschrott und den Verbrauch kritischer Rohstoffe

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Venture Debt Technologie InvestEU Kreislaufwirtschaft Deutschland Finnland Estland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
  • 3 Dezember 2024

    Eine leckere Lösung

    Oceanloop aus München macht Aquakultur nachhaltig und holt die Garnelenzucht mit Hightech ins 21. Jahrhundert

    Risikokapital und Eigenkapital Ozeane Risikokapital Forstwirtschaft KMU Bioökonomie Umwelt Klima Nahrungsmittelindustrie Venture Debt Klimaschutz Spanien Deutschland Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 28 November 2024

    Al funghi bitte

    Matr Foods stellt mithilfe von Pilzfermentation Fleischersatz her, der so saftig wie Rindfleisch ist – und das ohne Zusatzstoffe und pflanzliche Fette

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Forstwirtschaft KMU Bioökonomie Umwelt Nahrungsmittelindustrie Venture Debt Dänemark Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
Lesen Sie mehr im EIB-Blog  

Bleiben Sie informiert

Aktuelles
