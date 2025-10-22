Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
TECHEU SCALE UP - FINTECH

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 9.000.000 €
Frankreich : 17.000.000 €
Italien : 44.000.000 €
Dienstleistungen : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2025 : 9.000.000 €
3/12/2025 : 17.000.000 €
3/12/2025 : 44.000.000 €
Related public register
11/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU SCALE UP - FINTECH
Italy: EIB invests €70 million in Scalapay to accelerate technological innovation in Europe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Dezember 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2025
20250153
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHEU SCALE UP - FINTECH
SCALAPAY SRL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 173 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support the promoter’s investment plan in strengthening its research, development and innovation (RDI) activities (RDI) activities. The promoter, Scalapay, has developed a fintech payments platform operating in Southern Europe (Italy, France, Spain, and Portugal). The investment plan focuses on improving fraud-detection algorithms, enhancing security and user flexibility, and supporting growth through better data strategies, real-time analytics dashboards, and seamless system integration. These efforts aim to position Scalapay as a leader in intelligent financial decision-making and user engagement.

The aim is to support the promoter’s efforts, which are expected to generate beneficial knowledge and technological externalities through the expansion of its intelligent financial decision-making Buy Now Pay Later (BNPL) fintech service across several EU countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities will be carried out in existing buildings, with no significant environmental impacts expected. The project does not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU); therefore, no EIA is required.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
22 Oktober 2025
3 Dezember 2025
Weitere Unterlagen
11/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU SCALE UP - FINTECH
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU SCALE UP - FINTECH
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246366923
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250153
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Frankreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
