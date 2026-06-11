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        Compliance

        Compliance ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensführung mit Blick auf Ethik, Professionalität und Geschäftstätigkeit.

        Die unabhängige Compliance-Funktion der EIB steht für höchste Integritätsstandards und stellt sicher, dass diese bei allen Aktivitäten der Bank angewendet werden (siehe Integritätsstandards und Compliance-Leitlinien).

        Die Compliance-Funktion sorgt dafür, dass die EIB durch ihre Tätigkeit weder Geldwäsche noch Terrorismusfinanzierung ermöglicht. Sie fördert eine Unternehmenskultur, die auf Ethik und Professionalität beruht, und sie gewährleistet, dass nichtfinanzielle Risiken effizient gemanagt und beaufsichtigt werden. Das betrifft das operationelle Risiko, das Risiko bezüglich Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie allgemeine Compliance-, Verhaltens- und Reputationsrisiken

        Rolle der Compliance-Funktion der EIB

        Die Compliance-Funktion ist mitverantwortlich für die Identifikation, Beurteilung und Überwachung nichtfinanzieller Risiken und die Berichterstattung darüber. Die Bank folgt der Compliance-Risiko-Definition des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht. Diese grenzt Compliance-Risiko ab als das „Risiko rechtlicher oder aufsichtsrechtlicher Sanktionen, wesentlicher finanzieller Verluste oder eines Reputationsschadens“, das einem Mitglied der EIB-Gruppe entstehen kann, wenn es geltende Gesetze, Regeln und Vorschriften nicht beachtet.

        ©Klaus Vedfelt/Getty Images

        Aufgaben der Compliance-Stelle

        Welche Aufgaben hat die Compliance-Stelle?

        • Sie prüft die Integritätsrisiken von Geschäften und Geschäftspartnern der Bank
        • Sie prüft die Integrität ihrer Mitarbeitenden und Leitungsorgane (Ethik)
        • Sie sorgt dafür, dass bei der Auftragsvergabe bankinterne Vorschriften eingehalten werden
        • Sie gewährleistet, dass operationelle und Reputationsrisiken effizient gemanagt werden
        • Sie sorgt dafür, dass die Anforderungen der Datenschutzverordnung erfüllt werden
        • Sie gewährleistet, dass das IKT-Risiko gemanagt wird

        Organisation

        Entsprechend den Grundsätzen des Basler Ausschusses ist die Compliance eine unabhängige Funktion unter der Verantwortung des Group Chief Compliance Officer. Er untersteht dabei der Aufsicht des Group Chief Risk Officer und hat direkten Zugang zur Präsidentin/zum Präsidenten und zum Direktorium, an dessen Sitzungen er teilnimmt. Außerdem hat er Zugang zum Prüfungsausschuss.

        Auf Ebene der EIB-Gruppe obliegt das Management von Compliance-Risiken:

        • dem Büro des Group Chief Compliance Officer bei der Europäischen Investitionsbank
        • der Abteilung Compliance des EIF (COMPL) beim Europäischen Investitionsfonds

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        Ethics and Compliance Committee – 2024 Annual Report

        The Ethics and Compliance Committee rules and makes decisions on any conflict of interest of any member and former member (during their cooling-off period) of the Board of Directors or the Management Committee.

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