Rahmendarlehen für den öffentlichen Sektor

Investitionskosten (üblicherweise über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren) der Einzelprojekte des Investitionsprogramms. Die EIB finanziert bis zu 50 Prozent der Programmkosten, die sich in der Regel auf mindestens 100 Millionen Euro belaufen. Wird das Programm auch aus EU-Mitteln finanziert, dürfen die Beiträge der EIB und der EU (von Ausnahmen abgesehen) zusammen höchstens 70 Prozent der Projektkosten decken.

Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.