Rahmendarlehen für den öffentlichen Sektor

Flexible Darlehen für Investitionsprogramme ab 100 Millionen Euro, die aus mehreren kleineren Projekten bestehen. Der Darlehenszweck wird vorab festgelegt und muss mindestens einem der Förderbereiche der EIB entsprechen.

Fünf wichtige Vorteile

Was unsere Rahmendarlehen für den öffentlichen Sektor auszeichnet

Attraktive Konditionen

Wir geben die günstigen Zinsen, zu denen wir Mittel am Markt aufnehmen, an unsere Kunden weiter.

Lange Laufzeiten

Die Laufzeiten unserer Darlehen entsprechen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Projekte – in manchen Fällen über 30 Jahre!

Maßgeschneiderte Finanzierung

Wir vergeben besicherte und unbesicherte Darlehen mit unterschiedlichem Rang.

Projektunterstützung

Wir bringen unsere Erfahrung in der finanziellen und technischen Vorbereitung von Projekten ein.

Signalwirkung

Die Finanzierung durch die EIB gilt oftmals als Gütesiegel. Das hilft, weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.

Förderfähigkeit

Vielleicht können wir auch für Sie etwas tun

Wer ist förderfähig
  • Staaten
  • Staatliche Behörden, Ämter, Einrichtungen und Ministerien
  • Regionale oder kommunale Gebietskörperschaften
  • Unternehmen des öffentlichen Sektors (z. B. Versorger)
Was ist förderfähig

Investitionskosten (üblicherweise über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren) der Einzelprojekte des Investitionsprogramms. Die EIB finanziert bis zu 50 Prozent der Programmkosten, die sich in der Regel auf mindestens 100 Millionen Euro belaufen. Wird das Programm auch aus EU-Mitteln finanziert, dürfen die Beiträge der EIB und der EU (von Ausnahmen abgesehen) zusammen höchstens 70 Prozent der Projektkosten decken.

Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.

Finanzierungsmöglichkeiten

Für eine grüne Zukunft

Wir haben all unsere Finanzierungen auf das Pariser Abkommen ausgerichtet und einen Weg hin zu niedrigeren Treibhausgasemissionen und einer klimaresilienten Entwicklung eingeschlagen.

Mehr dazu  

Ihr Weg zur Finanzierung

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Projektzyklus

Ein EIB-finanziertes Projekt durchläuft normalerweise sieben Phasen: Vorschlag, Prüfung, Genehmigung, Unterzeichnung, Auszahlung, Überwachung/Berichterstattung und Rückzahlung. 
Mehr zum Projektzyklus  

Weitere Informationen

Lesen Sie, wie wir mit unseren Produkten der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze schaffen und die Chancengleichheit fördern.

  •
    2 Februar 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 Januar 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 22 Januar 2026

    Saubere Luft in Afrikas Küchen

    Die Europäische Investitionsbank unterstützt den Kochgerätehersteller BURN – für mehr Gendergerechtigkeit in Afrika.

    Klima Diversität und Geschlechterfragen Emissionen Nachhaltigkeit Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 19 Januar 2026

    Megafactory takes on global satellite industry

    Belgische Megafabrik will mit Massenproduktion die globale Satellitenindustrie revolutionieren.

    Satelliten Digitales und Telekommunikation Technologie Raumfahrt Belgien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 13 Januar 2026

    Affordable homes bring key workers closer to Prague

    Dank neuer bezahlbarer Wohnungen mit stabilen Mieten können Schlüsselkräfte in Prag näher an ihrer Arbeit wohnen.

    Infrastruktur Stadtentwicklung Energieeinsparungen Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Tschechien Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 8 Januar 2026

    Klimakiller im Meeresboden vergraben

    Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher

    Umwelt Klima Beratung Dekarbonisierung Emissionen Innovationsfonds Griechenland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
