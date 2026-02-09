Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union. Unser Ziel ist eine bessere Zukunft für Europa und die Welt. Als eines der weltweit größten multilateralen Finanzinstitute und führender Geldgeber für den Klimaschutz wissen wir genau, was wir mit unserer Arbeit erreichen wollen.

Wir wollen Wachstum und Nachhaltigkeit in Europa. Darauf arbeiten wir hin, und dafür arbeiten wir an uns. Jeden Tag. Mit Leidenschaft und Überzeugung.

Für diese Aufgabe suchen wir talentierte Profis. An unserem Sitz in Luxemburg und in unseren Büros rund um den Globus. Wenn auch Sie für eine nachhaltige Zukunft brennen, dann schauen Sie sich an, was wir zu bieten haben und wie Sie mit uns wirklich etwas bewegen können.

Wer wir sind

Die Bank der EU

Wir sind die Finanzierungsinstitution der Europäischen Union.

Weltweit vor Ort

Wir sind in über 160 Ländern weltweit tätig.

Ein multikulturelles Team

Wir haben über 4 000 Beschäftigte in Luxemburg und in unseren Büros weltweit.

Teams bei der EIB

Wir suchen Talente aus vielen unterschiedlichen Bereichen. Ist Ihr Profil dabei?

Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion

Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion sind Teil dessen, wofür wir stehen – und das Rezept für ein offenes und motivierendes Arbeitsumfeld. 

Vergütung und Benefits

Investitionen in unser Personal sind uns genauso wichtig wie Investitionen in unsere Projekte. Hier finden Sie Informationen über unsere Gehaltsstruktur und unsere Zusatzleistungen für Sie und Ihre Familie.

Unser Einstellungsverfahren

Stellensuche

Suchen Sie auf unserem Jobportal nach einer passenden Stelle.

Bewerbung

Sie haben eine Stelle gefunden, die auf Sie passt? Dann bewerben Sie sich über unser Jobportal.

Vorauswahl

Ihre Bewerbung wird von uns geprüft.

Interview und weitere Tests

Wenn Sie in die engere Auswahl kommen, laden wir Sie zu weiteren Tests und Gesprächen ein.

Angebot

Wenn Sie ausgewählt werden, erhalten Sie von uns ein Angebot.

Onboarding

Es geht los in Ihrer neuen Stelle bei der EIB.

Leben in Luxemburg

Ein kleines Land im Herzen Europas. Erfahren Sie, was Luxemburg für Beruf und Privatleben bietet.

Bereit, etwas zu bewegen?

Arbeiten Sie mit uns an einer besseren Zukunft für Europa und die Welt. Hier geht es zu unseren Stellenangeboten.

