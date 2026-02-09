Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union. Unser Ziel ist eine bessere Zukunft für Europa und die Welt. Als eines der weltweit größten multilateralen Finanzinstitute und führender Geldgeber für den Klimaschutz wissen wir genau, was wir mit unserer Arbeit erreichen wollen.
Wir wollen Wachstum und Nachhaltigkeit in Europa. Darauf arbeiten wir hin, und dafür arbeiten wir an uns. Jeden Tag. Mit Leidenschaft und Überzeugung.
Für diese Aufgabe suchen wir talentierte Profis. An unserem Sitz in Luxemburg und in unseren Büros rund um den Globus. Wenn auch Sie für eine nachhaltige Zukunft brennen, dann schauen Sie sich an, was wir zu bieten haben und wie Sie mit uns wirklich etwas bewegen können.
Wer wir sind
Die Bank der EU
Wir sind die Finanzierungsinstitution der Europäischen Union.
Weltweit vor Ort
Wir sind in über 160 Ländern weltweit tätig.
Ein multikulturelles Team
Wir haben über 4 000 Beschäftigte in Luxemburg und in unseren Büros weltweit.
Unser Einstellungsverfahren
Stellensuche
Suchen Sie auf unserem Jobportal nach einer passenden Stelle.
Bewerbung
Sie haben eine Stelle gefunden, die auf Sie passt? Dann bewerben Sie sich über unser Jobportal.
Vorauswahl
Ihre Bewerbung wird von uns geprüft.
Interview und weitere Tests
Wenn Sie in die engere Auswahl kommen, laden wir Sie zu weiteren Tests und Gesprächen ein.
Angebot
Wenn Sie ausgewählt werden, erhalten Sie von uns ein Angebot.
Onboarding
Es geht los in Ihrer neuen Stelle bei der EIB.
Bereit, etwas zu bewegen?
Arbeiten Sie mit uns an einer besseren Zukunft für Europa und die Welt. Hier geht es zu unseren Stellenangeboten.