Finanzierungs- Instrumente und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung

Die Europäische Union investiert in lokale und regionale Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und zu einer nachhaltigen und gesunden Wirtschaft in Europa beitragen. Dazu setzt sie Finanzierungsinstrumente im Rahmen von Fonds mit geteilter Mittelverwaltung ein – den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds.

Über diese Instrumente können die EU-Länder wiederum Finanzprodukte einsetzen, um förderfähige Projekte voranzubringen.

Mit der Umsetzung dieser Finanzierungsinstrumente wurde die EIB betraut. So profitieren EU-Länder und Regionen von der Erfahrung der EIB in der Fondsverwaltung, bekommen Zugang zu innovativen Instrumenten und können die Mittel mit anderen Geldquellen kombinieren. Die EIB bietet außerdem Beratung an, etwa über die Plattform fi-compass.

Die erste Initiative, bei der die EIB Finanzierungsinstrumente umsetzte, war JESSICA. Im Zeitraum 2007–2013 verwaltete die Bank dafür insgesamt 18 Holdingfonds in acht verschiedenen Ländern.