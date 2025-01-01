Dachfonds Agri Andalucía – Spanien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die andalusische Regionalregierung wollen gemeinsam die Entwicklung der Landwirtschaft in Andalusien fördern. Die Bank der EU verwaltet für die Regionalregierung einen mit höchstens 23 Millionen Euro ausgestatteten Garantiefonds, der Investitionen von bis zu 100 Millionen Euro mobilisieren soll.
So hilft der Dachfonds, Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und im Agrarlebensmittelsektor zu erhalten und neue Jobs zu schaffen. Die beiden Sektoren beschäftigen insgesamt mehr als 34 Prozent der Arbeitskräfte in Andalusien, wo mehr als 30 Prozent der Bevölkerung in ländlichen Gebieten leben.
Die Mittel für den Fonds werden aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und von der Regionalregierung bereitgestellt.
Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu den Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.
Investitionen in Landwirtschaft und Agrarlebensmittel
Die EIB stellt Finanzinstituten Garantien, die einen Teil der Risiken ihrer Neukredite an Agrar- oder Agrarlebensmittelbetriebe decken, die in dem betreffenden Portfolio enthalten sind. Dadurch erhalten die Kreditnehmer leichter Zugang zu Kapital zu günstigen Konditionen.
Was ist förderfähig?
Der Dachfonds Agri Andalucía hat folgende Ziele:
- Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte landwirtschaftlicher Betriebe, die wettbewerbsfähiger werden wollen und dazu ihre Produktionskapazitäten erhöhen, die Anlagen modernisieren und ihre Produktqualität mithilfe neuer Technologien und innovativer Lösungen verbessern wollen
- Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte für die Verarbeitung, Vermarktung und/oder Entwicklung landwirtschaftlicher Erzeugnisse; Ziel ist, Agrarunternehmen wettbewerbsfähiger zu machen und ihre Position in den Wertschöpfungsketten zu stärken
Die durch den Dachfonds besicherten Kredite müssen für Projekte in der spanischen Autonomen Gemeinschaft Andalusien vergeben werden. Bei Projekten ohne eindeutigen Standort muss der Endkreditnehmer eine aktive Niederlassung in Andalusien haben.
Wer kann Finanzierungen beantragen?
Bäuerliche Betriebe, landwirtschaftliche Genossenschaften und Erzeugerorganisationen sowie Unternehmen für die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Der Fonds unterstützt Junglandwirte, neue Unternehmen und Kleinbetriebe, die von Drittmitteln abhängig sind, sowie innovative landwirtschaftliche Projekte und Verarbeitungstätigkeiten.
Wo können Finanzierungen beantragt werden?
Die CaixaBank S.A. hat vom Dachfonds Agri Andalucía eine Garantie erhalten, um in Andalusien ein Kreditportfolio im Agrar- und Lebensmittelsektor aufzubauen.
Über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds
Über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds
Die Europäische Union (EU) nutzt die Finanzierungsinstrumente der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) für lokale und regionale Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und zu einer nachhaltigen, gesunden Wirtschaft in Europa beitragen.
Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ist einer der fünf verfügbaren ESI-Fonds. Er unterstützt Lösungen für Probleme in ländlichen Gebieten der EU und hat drei langfristige Ziele:
- Förderung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft
- Gewährleistung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klimaschutz
- Förderung einer ausgewogenen territorialen Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und ländlicher Gemeinschaften, einschließlich Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen