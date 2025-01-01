Dachfonds Agri Andalucía – Spanien

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die andalusische Regionalregierung wollen gemeinsam die Entwicklung der Landwirtschaft in Andalusien fördern. Die Bank der EU verwaltet für die Regionalregierung einen mit höchstens 23 Millionen Euro ausgestatteten Garantiefonds, der Investitionen von bis zu 100 Millionen Euro mobilisieren soll.

So hilft der Dachfonds, Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und im Agrarlebensmittelsektor zu erhalten und neue Jobs zu schaffen. Die beiden Sektoren beschäftigen insgesamt mehr als 34 Prozent der Arbeitskräfte in Andalusien, wo mehr als 30 Prozent der Bevölkerung in ländlichen Gebieten leben.

Die Mittel für den Fonds werden aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und von der Regionalregierung bereitgestellt.

Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu den Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.

Andalucia