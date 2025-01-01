Finanzierungs- Instrumente und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung

Die Europäische Union investiert in lokale und regionale Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und zu einer nachhaltigen und gesunden Wirtschaft in Europa beitragen. Dazu setzt sie Finanzierungsinstrumente im Rahmen von Fonds mit geteilter Mittelverwaltung ein – den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds.
Über diese Instrumente können die EU-Länder wiederum Finanzprodukte einsetzen, um förderfähige Projekte voranzubringen.
Mit der Umsetzung dieser Finanzierungsinstrumente wurde die EIB betraut. So profitieren EU-Länder und Regionen von der Erfahrung der EIB in der Fondsverwaltung, bekommen Zugang zu innovativen Instrumenten und können die Mittel mit anderen Geldquellen kombinieren. Die EIB bietet außerdem Beratung an, etwa über die Plattform fi-compass.
Die erste Initiative, bei der die EIB Finanzierungsinstrumente umsetzte, war JESSICA. Im Zeitraum 2007–2013 verwaltete die Bank dafür insgesamt 18 Holdingfonds in acht verschiedenen Ländern.
Key figures
Von der EIB umgesetzte Finanzierungsinstrumente (2007–2024)
10,6 Mrd. Euro
von der EIB verwaltete Mittel
mehr als 8 700
finanzierte Projekte
Welche Projekte werden unterstützt?
Smartes Europa
Forschung, Entwicklung und Innovation, Digitales
Soziales Europa
Qualifikation, Bildung, öffentliche Dienstleistungen
Vernetztes Europa
Mobilität und IKT-Konnektivität
Grünes Europa
CO2-arme Wirtschaft, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Klimawandel
Bürgernahes Europa
Nachhaltige Entwicklung in Städten, auf dem Land und an Küsten
Unser Angebot
Bei den Instrumenten der geteilten Mittelverwaltung unterstützt die EIB die Endempfänger über Finanzintermediäre, und zwar durch:
- Kredite
- Garantien
- Quasi-Eigenkapital und/oder direktes Eigenkapital
Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren EIB-Finanzierungsinstrumente, und prüfen Sie die Förderfähigkeit Ihres Projekts.
In Kombination mit Finanzierungsinstrumenten werden auch Gelder aus eigenen Mitteln der EIB vergeben, z. B. als Projektdarlehen an förderfähige öffentliche oder private Projektträger oder in Form von Durchleitungsdarlehen für Finanzintermediäre.
In Betracht kommende Finanzintermediäre sind Banken, Finanzinstitute, Investmentfonds (auch Zweckgesellschaften), Fondsmanager und sonstige öffentliche oder private Intermediäre. Die ausgewählten Intermediäre erhalten aus dem eingerichteten Dachfonds folgende Produkte:
- Kredite für Betriebskapital und förderfähige Investitionen von Endempfängern
- Garantien, um Rückzahlungsrisiken zu verringern
- Eigenkapital, hauptsächlich über Fonds, die das Wachstum von Unternehmen fördern
Interessierte Finanzintermediäre können über die laufenden Aufforderungen zur Interessenbekundung an dem Programm teilnehmen.
Aktive Finanzierungsinstrumente in Ihrem Land
Die EIB verwaltet derzeit dreizehn Finanzierungsinstrumente in sechs Ländern.
Die Instrumente haben die Form von Dachfonds, die von der EIB verwaltet werden. Die Endempfänger erhalten die Unterstützung dann über einzelne Teilfonds.
- Griechenland
- Italien
- Litauen
- Polen
- Multiregionale Investitionsplattform: Mazowieckie – Śląskie
- Rumänien
- Spanien