Infrastruktur-Dachfonds – Griechenland

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Griechenland wollen im Land gemeinsam städtische Räume verbessern, erneuerbaren Energien ausbauen und die Energieeffizienz erhöhen.
Im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung“ (EFRE) haben die EIB und das griechische Entwicklungs- und Investitionsministerium zusammen mit der Verwaltungsbehörde für das Operative Programm für Wettbewerbsfähigkeit, Unternehmertum und Innovation einen Dachfonds für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 eingerichtet. Die EIB verwaltet für das Land 450 Millionen Euro.
Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.
Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Stadtentwicklung
Der Fonds vergibt Mittel für Windparks, Fotovoltaikanlagen, Biomasse- und Biogasanlagen, Wasserkraftwerke und Neuinvestitionen in die Energieeffizienz von öffentlichen und privaten Gebäuden.
Außerdem fördert er die sozioökonomische Entwicklung in städtischen Gebieten und auf den Inseln. Dazu finanziert er Abfall- und Wasserinfrastruktur, Gewerbegebiete, touristische Infrastruktur und die Sanierung von Industriebrachen zur Nutzung durch Gewerbe, Unternehmen, Bildungs- und Kultureinrichtungen. Außerdem unterstützt er die Nutzung öffentlicher Anlagen.
Wer kann Finanzierungen beantragen?
- Öffentliche und private Einrichtungen
- Unternehmen und/oder Zweckgesellschaften, die berechtigt sind, geförderte Projekte in Griechenland umzusetzen und zu betreiben
Die unterstützten Projekte dürfen noch nicht abgeschlossen sein (die Finanzintermediäre dürfen keine Übernahmen refinanzieren oder sich an der Finanzierung von bereits abgeschlossenen Projekten beteiligen).
Wo können Anträge gestellt werden?
Klicken Sie auf die Logos für weitere Informationen:
Über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds
Die Europäische Union (EU) nutzt die Finanzierungsinstrumente der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) zur Förderung lokaler und regionaler Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und zu einer nachhaltigen und gesunden Wirtschaft in Europa beitragen.
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung ist einer von fünf verfügbaren ESI-Fonds. Er stärkt den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union, indem er Ungleichgewichte zwischen den Regionen abbaut.