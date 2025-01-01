Infrastruktur-Dachfonds – Griechenland

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Griechenland wollen im Land gemeinsam städtische Räume verbessern, erneuerbaren Energien ausbauen und die Energieeffizienz erhöhen.

Im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung“ (EFRE) haben die EIB und das griechische Entwicklungs- und Investitionsministerium zusammen mit der Verwaltungsbehörde für das Operative Programm für Wettbewerbsfähigkeit, Unternehmertum und Innovation einen Dachfonds für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 eingerichtet. Die EIB verwaltet für das Land 450 Millionen Euro.

Der Dachfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung.