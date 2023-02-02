Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Das Vereinigte Königreich und die EIB

Die EIB ist seit 1973 im Vereinigten Königreich tätig. Wir haben den Ärmelkanaltunnel finanziert, damit die Menschen schneller und umweltschonender von London nach Paris und Brüssel gelangen. Die Bank erhöhte die Kapazität des Londoner Schienenverkehrs und finanzierte modernere Züge. Londons Canary Wharf und die Cardiff Docks sind dank der EIB heute pulsierende Viertel. Die Kliniken in Birmingham verfügen durch unsere Kredite über eine hochmoderne Unfall- und Notaufnahme, und im ganzen Land entstanden bezahlbare Sozialwohnungen.

Auf einen Blick

Die EIB stellt Finanzierungen und Know-how für solide und nachhaltige Investitionsprojekte im Vereinigten Königreich bereit.

1973

AUFNAHME DER TÄTIGKEIT

981

FINANZIERTE PROJEKTE

111,72 Mrd. €

INVESTITIONEN IM LAND

Alle EIB-Finanzierungen im Vereinigten Königreich nach Sektoren

(seit Aufnahme der Tätigkeit)

Projektgeschichten aus dem Vereinigten Königreich

Konkrete Beispiele sagen mehr als Zahlen und Grafiken. Hier erfahren Sie, wie die Arbeit der Bank die Lebensqualität der Menschen im Vereinigten Königreich und anderswo verbessert.

  •
    2 Oktober 2025

    Anschub statt Almosen

    Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität

    Soziale Nachhaltigkeit Youth Klimawandel Klima Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Italien Deutschland Dänemark Niederlande Simbabwe Vereinigtes Königreich Europäische Union Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 22 August 2024

    Faire Chancen bei der Wohnungssuche

    Husmus findet mit KI und maschinellem Lernen zuverlässige Mieter und schafft so auf dem Wohnungsmarkt faire Chancen für alle

    Vereinigtes Königreich Digitalisierung und technologische Innovation
  • 2 August 2024

    Eine digitale Begleiterin für Missbrauchsopfer

    Mit dem Chatbot Sophia hilft das Start-up Spring ACT im Kampf gegen häusliche Gewalt

    Technologie Schweiz Vereinigtes Königreich EFTA-Länder Digitalisierung und technologische Innovation
  • 28 September 2023

    Barrierefrei mit Stil

    Welche Restaurants oder Hotels sind auch für Menschen mit Behinderungen ausgelegt? Eine Unternehmerin hat dafür eine App entwickelt

    Institutional EIB-Institut Vereinigtes Königreich Digitalisierung und technologische Innovation
  • 16 November 2022

    Krise beschleunigt Energiewende

    In der Energiepreiskrise setzen die meisten Menschen in Europa auf eine grüne Wende. Außerdem sollten Vielverbraucher höhere Preise zahlen.

    Vereinigte Staaten Ukraine China Vereinigtes Königreich Nordamerika Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Asien und Pazifik Energie
  • 11 August 2022

    Wasser zum Naschen

    Start-up schützt Demenzkranke mit zucker- und glutenfreien Drops vor dem Austrocknen

    Institutional Gesundheit und Life Sciences EIB-Institut Vereinigtes Königreich Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
  • 7 Juni 2022

    Eine grüne Wende

    Die EU-Bank und andere große Entwicklungsbanken kurbeln Klimainvestitionen an, ohne die Schwächsten der Gesellschaft zu vergessen. Wie, erfahren Sie hier.

    Boost Africa Partnerschaften Jobs Mandate und Partnerschaften Polen Vereinigtes Königreich Europäische Union Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 19 Mai 2022

    Aus der Mitte entspringt ein Fluss

    Innovative, inspirierende Projekte beseitigen alte Barrieren, damit Flüsse wieder frei fließen. Ein Blick auf die Nominierten und warum der Dammrückbau für die Natur wichtig ist

    Biodiversität Umwelt Wasser-/Abwassermanagement Spanien Finnland Portugal Frankreich Vereinigtes Königreich Europäische Union Klima und Umwelt
  • 14 Oktober 2021

    Zweite Chance für Holz- und Pflanzenabfälle

    Nachhaltig verwerten statt verbrennen oder deponieren: Unternehmen entwickelt kostengünstige Alternative, um aus Industrieabfällen Papier, Kunststoff und Biokraftstoffe herzustellen

    Vereinigtes Königreich Digitalisierung und technologische Innovation
  • 24 Juni 2021

    Häusliche Gewalt: Eine App sammelt Beweise

    Mit der Smartphone-App HeHop können Missbrauchsopfer Videodateien von Übergriffen in der Blockchain speichern und so bessere Beweise für die Strafverfolgung der Täter sammeln

    KMU Schweden Frankreich Vereinigtes Königreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation

