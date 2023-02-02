Das Vereinigte Königreich und die EIB

Die EIB ist seit 1973 im Vereinigten Königreich tätig. Wir haben den Ärmelkanaltunnel finanziert, damit die Menschen schneller und umweltschonender von London nach Paris und Brüssel gelangen. Die Bank erhöhte die Kapazität des Londoner Schienenverkehrs und finanzierte modernere Züge. Londons Canary Wharf und die Cardiff Docks sind dank der EIB heute pulsierende Viertel. Die Kliniken in Birmingham verfügen durch unsere Kredite über eine hochmoderne Unfall- und Notaufnahme, und im ganzen Land entstanden bezahlbare Sozialwohnungen.
Auf einen Blick
Die EIB stellt Finanzierungen und Know-how für solide und nachhaltige Investitionsprojekte im Vereinigten Königreich bereit.
111,72 Mrd. €
Alle EIB-Finanzierungen im Vereinigten Königreich nach Sektoren
(seit Aufnahme der Tätigkeit)
Projektgeschichten aus dem Vereinigten Königreich
Konkrete Beispiele sagen mehr als Zahlen und Grafiken. Hier erfahren Sie, wie die Arbeit der Bank die Lebensqualität der Menschen im Vereinigten Königreich und anderswo verbessert.
-
Anschub statt Almosen
Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität
-
Faire Chancen bei der Wohnungssuche
Husmus findet mit KI und maschinellem Lernen zuverlässige Mieter und schafft so auf dem Wohnungsmarkt faire Chancen für alle
-
Eine digitale Begleiterin für Missbrauchsopfer
Mit dem Chatbot Sophia hilft das Start-up Spring ACT im Kampf gegen häusliche Gewalt
-
Barrierefrei mit Stil
Welche Restaurants oder Hotels sind auch für Menschen mit Behinderungen ausgelegt? Eine Unternehmerin hat dafür eine App entwickelt
-
Krise beschleunigt Energiewende
In der Energiepreiskrise setzen die meisten Menschen in Europa auf eine grüne Wende. Außerdem sollten Vielverbraucher höhere Preise zahlen.
-
Wasser zum Naschen
Start-up schützt Demenzkranke mit zucker- und glutenfreien Drops vor dem Austrocknen
-
Eine grüne Wende
Die EU-Bank und andere große Entwicklungsbanken kurbeln Klimainvestitionen an, ohne die Schwächsten der Gesellschaft zu vergessen. Wie, erfahren Sie hier.
-
Aus der Mitte entspringt ein Fluss
Innovative, inspirierende Projekte beseitigen alte Barrieren, damit Flüsse wieder frei fließen. Ein Blick auf die Nominierten und warum der Dammrückbau für die Natur wichtig ist
-
Zweite Chance für Holz- und Pflanzenabfälle
Nachhaltig verwerten statt verbrennen oder deponieren: Unternehmen entwickelt kostengünstige Alternative, um aus Industrieabfällen Papier, Kunststoff und Biokraftstoffe herzustellen
-
Häusliche Gewalt: Eine App sammelt Beweise
Mit der Smartphone-App HeHop können Missbrauchsopfer Videodateien von Übergriffen in der Blockchain speichern und so bessere Beweise für die Strafverfolgung der Täter sammeln
