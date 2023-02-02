Das Vereinigte Königreich und die EIB

Die EIB ist seit 1973 im Vereinigten Königreich tätig. Wir haben den Ärmelkanaltunnel finanziert, damit die Menschen schneller und umweltschonender von London nach Paris und Brüssel gelangen. Die Bank erhöhte die Kapazität des Londoner Schienenverkehrs und finanzierte modernere Züge. Londons Canary Wharf und die Cardiff Docks sind dank der EIB heute pulsierende Viertel. Die Kliniken in Birmingham verfügen durch unsere Kredite über eine hochmoderne Unfall- und Notaufnahme, und im ganzen Land entstanden bezahlbare Sozialwohnungen.