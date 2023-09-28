© Blue Badge Style

Die Bewertung einer Londoner Austern-Bar mit zwei Häkchen liest sich so: „Man muss auf einen Tisch warten, aber es lohnt sich. Die Meeresfrüchteplatte ist ein echtes Erlebnis. Der Haupteingang hat Stufen, aber die Kellner bringen eine tragbare Rampe. Kritikpunkt: Die Toiletten haben zwar Haltebügel, sind aber leider nicht groß genug für einen Rollstuhl.“

Jarvis ist mittlerweile auf einen Rollstuhl angewiesen. Das sollte aber niemanden daran hindern, auszugehen und Spaß zu haben, findet sie.

„Auch Stil und Design sind für Menschen mit Behinderung wichtig. Damit sie sich wohl fühlen, auch mental. Und das gilt nicht nur für teure Restaurants und Hotels, sondern beispielsweise auch für Biker-Kneipen, also eher einfache Locations.“

Einem ihrer Lieblingshotels gab Jarvis drei Häkchen: „Die Rampe am Eingang ist etwas steil, aber der Portier ist sehr hilfsbereit. Die Bar ist extrem geräumig, mit ausreichend Platz für Rollstühle. Außerdem ist der Fußboden eben – gut für Leute mit Gehstöcken.“

2014 erhielt Blue Badge Style beim Wettbewerb für Soziale Innovation der Europäischen Investitionsbank den ersten Preis in der Sonderkategorie „Städtische und natürliche Umgebung“. Der Wettbewerb zeichnet soziale Unternehmen aus, die gesellschaftlich oder ökologisch etwas bewegen.

Punkte für Barrierefreiheit mit Stil

Seit 2016 veranstaltet Jarvis auch jedes Jahr den Blue Badge Access Award, den sie zusammen mit dem am Guillain-Barré-Syndrom erkrankten Hotelier Robin Sheppard ins Leben gerufen hat.

„Robin hatte einen Design-Wettbewerb gestartet, damit Menschen mit Behinderung auch etwas fürs Auge geboten wird“, erklärt sie. „Früher bekamen sie andere Zimmer als die anderen Hotelgäste, Zimmer mit Krankenhaus-Feeling. Der Wettbewerb sollte Designer dafür sensibilisieren, dass Menschen mit Behinderung auch Wert auf ein schönes Umfeld legen.“