Geberpartnerschaften der EIB

Vorteile einer Partnerschaft mit uns
Gemeinsam mit anderen Gebern können wir globale Herausforderungen angehen und in Entwicklungsländern dauerhaft etwas bewirken. Mit solchen Partnerschaften lassen sich Finanzierungslücken schließen und Projekte mit hohem sozioökonomischen Nutzen auf den Weg bringen. Zusammen ermöglichen wir Projekte in Regionen, wo die Menschen am dringendsten Hilfe brauchen.
Mit wem arbeiten wir – und wie
Geberbeiträge werden in Treuhandfonds eingebracht, die die EIB verwaltet. Wer sind unsere Geber und was finanzieren sie?
Geberpartnerschaften im Überblick
2,83 Mrd. EUR
MOBILISIERTE MITTEL INSGESAMT
1,75 Mrd. EUR
GENEHMIGTE FINANZIERUNGEN INSGESAMT
538
OPERATIONEN
57,82 Mrd. EUR
GEFÖRDERTE INVESTITIONEN INSGESAMT, davon 13,86 Mrd. EUR EIB-Kredite
Weitere Informationen
Treuhandfonds in Aktion
In dieser aktualisierten Broschüre stellen wir unsere Fonds vor und zeigen, was wir mit unseren Partnern bereits erreicht haben.
Weltweiter Wirkungsbericht 2023/2024 der EIB
Der Bericht zu den Aktivitäten der EIB Global 2023 richtet den Blick auf die Wirkung und wie die Bank ihre Effektivität steigert.
European Investment Bank Donors in Action 2019
Sustained partnerships between international Donors and the EIB are improving people’s lives, contributing to the UN Sustainable Development Goals and advancing the international development objectives of the European Union.
Storys im Fokus
Die neuesten EIB-Projekte außerhalb der EU
-
Ancient roots, renewable future
EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions
-
Investment that keeps Ukraine moving
EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians
-
Megafactory takes on global satellite industry
Belgische Megafabrik will mit Massenproduktion die globale Satellitenindustrie revolutionieren.
-
Affordable homes bring key workers closer to Prague
Dank neuer bezahlbarer Wohnungen mit stabilen Mieten können Schlüsselkräfte in Prag näher an ihrer Arbeit wohnen.
-
Klimakiller im Meeresboden vergraben
Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher
-
Verbriefung bringt mehr Erlebnisgeschenke
Die größte synthetische Verbriefung in den Niederlanden lässt die ABN AMRO mehr Kredite vergeben. Davon profitiert auch eine findige junge Gründerin
-
Ilunion wird mit EIB Beratung umweltfreundlicher
Spanisches Unternehmen spart Strom und Wasser dank EIB Beratung – für mehr Gewinn und mehr Jobs für Menschen mit Behinderung
-
Anleihe für Apothekerinnen in Spanien
Das erste auf Frauen ausgelegte Durchleitungsprogramm in der EU stärkt spanische Apotheken in Frauenhand
-
Sicher per Laser
Französischer Photonik-Pionier Cailabs revolutioniert Weltraumkommunikation
-
Bukarest baut U-Bahn-Netz weiter aus
Rumäniens verkehrsüberlastete Hauptstadt modernisiert ihre U-Bahn. Das Beratungsteam der EIB hilft ihr, das Netz besser, sicherer und nachhaltiger zu machen.