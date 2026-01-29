Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Geberpartnerschaften der EIB

Gemeinsam für eine bessere Zukunft

Vorteile einer Partnerschaft mit uns

Gemeinsam mit anderen Gebern können wir globale Herausforderungen angehen und in Entwicklungsländern dauerhaft etwas bewirken. Mit solchen Partnerschaften lassen sich Finanzierungslücken schließen und Projekte mit hohem sozioökonomischen Nutzen auf den Weg bringen. Zusammen ermöglichen wir Projekte in Regionen, wo die Menschen am dringendsten Hilfe brauchen.

Mehr Informationen über Geberpartnerschaften  

Mit wem arbeiten wir – und wie

Geberbeiträge werden in Treuhandfonds eingebracht, die die EIB verwaltet. Wer sind unsere Geber und was finanzieren sie?

Unsere Geber

 

Alle anzeigen  

Unsere Treuhandfonds

Alle anzeigen  

Geberpartnerschaften im Überblick

2,83 Mrd. EUR

MOBILISIERTE MITTEL INSGESAMT

1,75 Mrd. EUR

GENEHMIGTE FINANZIERUNGEN INSGESAMT

538

OPERATIONEN

57,82 Mrd. EUR

GEFÖRDERTE INVESTITIONEN INSGESAMT, davon 13,86 Mrd. EUR EIB-Kredite

Geberfinanzierte Instrumente

Die EIB nutzt zahlreiche Finanzierungsinstrumente, um geberfinanzierte Operationen zu unterstützen. Investitionszuschüsse, technische Hilfe, Zinsvergütungen und Impact-Finanzierungen sind nur einige der vielen Instrumente, die uns zur Verfügung stehen. Diese Instrumente erleichtern die Projektentwicklung und helfen dabei, Mittel von Partnerinstituten und vom privaten Sektor zu mobilisieren.

Mehr  

Weitere Informationen

30 Juli 2025

Treuhandfonds in Aktion

In dieser aktualisierten Broschüre stellen wir unsere Fonds vor und zeigen, was wir mit unseren Partnern bereits erreicht haben.

Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer
13 Juni 2024

Weltweiter Wirkungsbericht 2023/2024 der EIB

Der Bericht zu den Aktivitäten der EIB Global 2023 richtet den Blick auf die Wirkung und wie die Bank ihre Effektivität steigert.

Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit KMU Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
14 November 2018

European Investment Bank Donors in Action 2019

Sustained partnerships between international Donors and the EIB are improving people’s lives, contributing to the UN Sustainable Development Goals and advancing the international development objectives of the European Union.

South Africa Sub-Saharan Africa Asia and the Pacific Latin America and the Caribbean Southern Neighbourhood

Storys im Fokus

Die neuesten EIB-Projekte außerhalb der EU

  •
    2 Februar 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 Januar 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 19 Januar 2026

    Megafactory takes on global satellite industry

    Belgische Megafabrik will mit Massenproduktion die globale Satellitenindustrie revolutionieren.

    Satelliten Digitales und Telekommunikation Technologie Raumfahrt Belgien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 13 Januar 2026

    Affordable homes bring key workers closer to Prague

    Dank neuer bezahlbarer Wohnungen mit stabilen Mieten können Schlüsselkräfte in Prag näher an ihrer Arbeit wohnen.

    Infrastruktur Stadtentwicklung Energieeinsparungen Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Tschechien Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 8 Januar 2026

    Klimakiller im Meeresboden vergraben

    Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher

    Umwelt Klima Beratung Dekarbonisierung Emissionen Innovationsfonds Griechenland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 8 Januar 2026

    Verbriefung bringt mehr Erlebnisgeschenke

    Die größte synthetische Verbriefung in den Niederlanden lässt die ABN AMRO mehr Kredite vergeben. Davon profitiert auch eine findige junge Gründerin

    KMU Niederlande Europäische Union Kapitalmarktunion
  • 18 Dezember 2025

    Ilunion wird mit EIB Beratung umweltfreundlicher

    Spanisches Unternehmen spart Strom und Wasser dank EIB Beratung – für mehr Gewinn und mehr Jobs für Menschen mit Behinderung

    Beschäftigung Wasser Institutional Abwasser Klima Beratung Energieeinsparungen EIB-Ziele Wasser-/Abwassermanagement Klimaschutz Nachhaltigkeit Spanien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 11 Dezember 2025

    Anleihe für Apothekerinnen in Spanien

    Das erste auf Frauen ausgelegte Durchleitungsprogramm in der EU stärkt spanische Apotheken in Frauenhand

    Beschäftigung Institutional KMU Gesundheit und Life Sciences EIB-Ziele Diversität und Geschlechterfragen Finanzen Spanien Europäische Union Kapitalmarktunion Soziale Infrastruktur
  • 27 November 2025

    Sicher per Laser

    Französischer Photonik-Pionier Cailabs revolutioniert Weltraumkommunikation

    Risikokapital und Eigenkapital Satelliten Digitales und Telekommunikation Venture Debt Telekommunication Technologie InvestEU Raumfahrt Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 20 November 2025

    Bukarest baut U-Bahn-Netz weiter aus

    Rumäniens verkehrsüberlastete Hauptstadt modernisiert ihre U-Bahn. Das Beratungsteam der EIB hilft ihr, das Netz besser, sicherer und nachhaltiger zu machen.

    Infrastruktur Stadtentwicklung Verkehr Jaspers Klima Beratung Finanzierungsinstrumente Rumänien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt