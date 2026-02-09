Vergütung und Benefits

Unsere Mitarbeitenden sind unser größtes Kapital. Bei der Europäischen Investitionsbank bieten wir eine erfüllende Karriere – mit Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten auf jeder Stufe.
Sie erhalten ein attraktives Vergütungspaket sowie ergänzende finanzielle und anderweitige Leistungen für Sie und Ihre Familie oder Unterhaltsberechtigten. Gehälter, Zulagen und andere finanzielle Leistungen fallen unter eine europäische Gemeinschaftssteuer und unterliegen nicht der nationalen Einkommensteuer.
Wir bieten Ihnen:
Grundgehalt
Ihr Grundgehalt hängt von der mit Ihrer Stelle verbundenen Verantwortung ab. Durch regelmäßige Gehaltsumfragen stellen wir sicher, dass wir im Vergleich zu anderen Arbeitgebern wettbewerbsfähig bleiben.
Dies sind die Gehaltsbänder für befristete und unbefristete Verträge 2026 (Bruttogehälter, Minimum und Maximum für jedes Band):
|Stufe
|Minimum (EUR)
|Maximum (EUR)
|9
|255 530.00
|313 605.00
|8
|207 050.00
|282 800.00
|7
|161 061.28
|257 698.06
|6
|110 290.21
|176 464.33
|5
|79 452.39
|127 123.84
|4
|63 114.47
|100 983.15
|3
|56 125.17
|89 800.28
|2
|50 831.65
|81 330.64
|1
|45 339.96
|72 543.94
Sie zahlen auf Ihr Gehalt und Ihre Pension Einkommensteuer an die Europäische Union. Für unsere Beschäftigten gilt das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union.
Wenn Sie in einem Büro außerhalb von Luxemburg eingestellt werden, kann Ihr Gehalt an die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land angepasst werden.
Weitere Informationen über die Vergütung der Mitglieder der Leitungsorgane der EIB
Leistungsabhängige Prämien
Unsere Mitarbeitenden können eine jährliche Leistungsprämie erhalten, die teils von den Ergebnissen der Bank abhängt und teils von der persönlichen Leistung. Sie kann bis zu 35 Prozent Ihres jährlichen Grundgehalts betragen.
Sonstige finanzielle und anderweitige Leistungen
Wir bieten zahlreiche weitere Leistungen für unsere Mitarbeitenden.
Ihr Umzug
- Hilfe bei der Wohnungssuche
- Erstattung der Umzugs- und Anreisekosten
- Einrichtungsbeihilfe
- Mehrwertsteuerbefreiung
- Auslandszulage
Ihre Vergütung
- Grundgehalt
- Leistungsabhängige Prämien
- Bezahlte Überstunden (nur für Stufen 1 bis 3)
Krankenversicherung und sonstige Leistungen
- Krankenversicherung
- Vorsorgeuntersuchungen
- Unfallversicherung
- Dienstreiseversicherung
- Notfallhilfe weltweit
Für Ihre Familie
- Familienzulage
- Kinderzulage
- Kostenloser Besuch der Europäischen Schule
- Kinderbetreuung
Ihre Pension
- Pensionssystem
- Freiwilliges Zusatzversorgungssystem (OSPS)
Ihre Karriereentwicklung
- Interne Mobilität
- Schulungsprogramme
- Berufliche Entwicklungschancen
Ihre Work-Life-Balance
- Jahresurlaub
- Telearbeit
- Flexible Arbeitszeiten
- Teilzeitregelungen
- Mutterschafts-/Eltern-/Adoptionsurlaub
- Sonderurlaub
Leistungen bei Vertragsende/Pensionierung
- Entschädigung bei Beendigung des Dienstverhältnisses
- Wiedereinrichtungsbeihilfe
- Erstattung der Umzugs- und Reisekosten
Berufliche Entwicklung und Wohlbefinden
Bei der EIB haben Sie die Chance auf eine langfristige Karriere, in der Sie viel bewegen können. Dank flexibler Arbeitsregelungen kommen dabei auch Ihre persönlichen Belange nicht zu kurz.
Ihre berufliche Entwicklung
Mit unserem Talententwicklungs- und Weiterbildungsangebot können Sie Ihr Kompetenzprofil stärken – für Ihre aktuelle Rolle und für zukünftige Aufgaben. Dazu bieten wir Präsenz- sowie Online-Kurse.
Wir bieten Ihnen Karriereberatung und unterstützen Sie, wenn Sie eine neue Aufgabe oder Entwicklungsmöglichkeiten suchen. Außerdem helfen wir Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Weiterentwicklung innerhalb der EIB-Gruppe.
Wir bieten die Möglichkeit, intern vorübergehend oder dauerhaft die Stelle zu wechseln. Beförderungen richten sich nach dem Geschäftsbedarf der Bank und der individuellen Leistung.
Die EIB-Gruppe bietet die Möglichkeit einer zeitlich begrenzten Entsendung zu Partnerorganisationen. Dort können Sie für ein bis drei Jahre an strategischen Projekten mitarbeiten und dabei Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten weiterentwickeln und neue Kontakte knüpfen.
EIB-Beschäftigte in Luxemburg können sich vorübergehend in ein Büro außerhalb Luxemburgs (EU oder weltweit) versetzen lassen. Sie bauen dort Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern und Partnern vor Ort auf, um die Initiativen der Bank voranzubringen.
Flexible Arbeitsregelungen
Wir wollen, dass es Ihnen gut geht. Deshalb bieten wir flexible Arbeitsregelungen, damit Sie Beruf und Privatleben miteinander vereinbaren können.
Die Präsenzarbeit in der Bank bleibt der Normalfall, aber dank unseres hybriden Arbeitsmodells ist zusätzlich Telearbeit möglich.
Darüber hinaus bieten wir Teilzeitarbeit sowie Sonderurlaube für bestimmte Lebenssituationen.
Ihr Wohlbefinden
Die EIB fördert Ihr Wohlergehen mit einem umfassenden Gesundheitsangebot, um Ihnen bei einem gesunden Lebensstil zu helfen. Sozialkontakte, Sport, kulturelle Aktivitäten – all das ist wichtig für ein positives, erfüllendes Arbeitsumfeld.
Deshalb bieten wir das ganze Jahr über Veranstaltungen wie unser Sommerfest, unsere Weihnachtsfeier oder die EIB-Olympiade, auf denen Sie Kontakte knüpfen und gemeinsam feiern können.
Unsere Sport- und Freizeitorganisation Cercle bietet über 50 Aktivitäten an, von Tennis, Badminton, Golf, Yoga und Pilates über Wandern und Kochen bis hin zum Improvisationstheater.
Daneben fördern wir mit Workshops zu den Themen Wohlbefinden und Inklusion eine Arbeitsumgebung, die motiviert und in der Sie sich voll entfalten können.
Sonstige Leistungen