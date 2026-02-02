Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Büros der EIB

Die Europäische Investitionsbank hat ihren Sitz in Luxemburg. Außerdem unterhält sie Büros in den Regionen, in denen sie tätig ist. Die Regionalbüros spielen eine wesentliche Rolle in den Beziehungen der EIB zu ihren Kunden im öffentlichen und im privaten Sektor. Außerdem sind sie sehr wichtig für den Ausbau der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Partnern in den einzelnen Ländern.

 
Europäische Union

Österreich

Mattiellistraße 2-4
1040 Wien

 +43 15053676

Weitere Informationen  

Belgien

Rond-Point Robert Schuman 6
1040 Bruxelles / Brussel

 +32 27124111

Weitere Informationen  

Bulgarien

9 Moskovska Street
1000 Sofia

 +359 29077900

Weitere Informationen  

Kroatien

Bakačeva 3
10000 Zagreb

 +385 16448208

Weitere Informationen  

Zypern

Labs Tower
Foti Pitta 4
CY-1065 Nicosia

Weitere Informationen  

Tschechien

Palac DUNAJ
Národní 10
110 00 Prague 1

 +420 229 010 193

Weitere Informationen  

Dänemark

Frederiksborggade 15
1360 København K

 +45 88745263

Weitere Informationen  

Estland

Rotermann Spaces
Rotermanni tn 6-2nd floor
10111 Tallinn

Weitere Informationen  

Finnland

Aleksanterinkatu 46C
FI-00101 Helsinki

 +358 968232100

Weitere Informationen  

Frankreich

6 rue Ménars
75002 Paris

Weitere Informationen  

Deutschland

Lennéstraße 11
10785 Berlin

 +49 30590047900

Weitere Informationen  

Griechenland

60 Vasilissis Sofias Avenue
115 28 Athens

 +30 2146879600

Weitere Informationen  

Ungarn

Széchenyi István tér 7-8
1051 Budapest

 +36 18037844

Weitere Informationen  

Irland

NTMA Building - Treasury Dock
North Wall Quay
D01 A9T8 Dublin 1

Weitere Informationen  

Italien

Via Sardegna 40
00187 Roma

 +39 0647191

Weitere Informationen  

Lettland

Novira Plaza
Marijas iela 2a, Centra rajons
LV-1050 Rīga

Weitere Informationen  

Litauen

Liejyklos g. 8
LT-01121 Vilnius

 +370 52327400

Weitere Informationen  

Sitz der EIB

98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

 +352 43791

Weitere Informationen  

Malta

Dragonara Business Centre
Dragonara Road - STJ 06 - St Julians Triq Dragunara
STJ 3141 St Julian's

Weitere Informationen  

Niederlande

Gustav Mahlerlaan
1212 1081 LA Amsterdam

 +31 20 854 61 00

Weitere Informationen  

Ständige Vertretung der EIB-Gruppe bei der EU

Rond-Point Robert Schuman 6
1040 Bruxelles / Brussel

 +32 27124111

Weitere Informationen  

Polen

Plac Piłsudskiego 1
-00-078 Warszawa

 +48 221525350

Weitere Informationen  

Portugal

Avenida da Liberdade, 190 - 4°. A
1250-147 Lisboa

 +351 213428989

Weitere Informationen  

Rumänien

Strada Vasile Lascăr 31, Sector 2.
020492 Bucureşti

 +40 212086400

Weitere Informationen  

Slowakei

House of Europe
Palisády 29
811 06 Bratislava

 +421 222112120

Weitere Informationen  

Slowenien

Trg republike 3
SI-1000 Ljubljana

 +386 13206240

Weitere Informationen  

Spanien

Calle José Ortega y Gasset, 29
28006 Madrid

 +34 914311340

Weitere Informationen  

Schweden

Hamngatan 13
111 47 Stockholm

 +46 854082222

Weitere Informationen  
Erweiterungsländer

Albanien

Rruga Papa Gjon Pali II
Tirana

 +355 42228320

Weitere Informationen  

Bosnien und Herzegowina

Skenderija 3a
71000 Sarajevo

 +387 33254792

Weitere Informationen  

EIB-Regionalvertretung für den Südkaukasus

64B Ilia Chavchavadze Avenue
0179 Tbilisi

 +995 322364364-166

Weitere Informationen  

Moldau

Mitropolit Petru Movilă 10
MD-2004 Chișinău

 +373 22807277

Weitere Informationen  

Montenegro

Vuka Karadžića 12
81 000 Podgorica

Weitere Informationen  

Regionalzentrum der EIB für den Westbalkan

Vladimira Popovića 38-40
11070 Beograd

 +381 1131217-56

 +381 113121929

Weitere Informationen  

Türkei

Uğur Mumcu Caddesi No 88 – Zemin Kat, Gaziosmanpaşa
TR-06700 Ankara

 +90 31240560-50

 +90 3124374327

Weitere Informationen  

Türkei

Büyükdere Caddesi No:199, 24th floor. Levent
TR-34394 Istanbul

 +90 2123179010

 +90 2122697777

Weitere Informationen  

Regionalzentrum der EIB für Osteuropa

101 Volodymyrska Street
UA-01033 Kyiv

 +380 443908018

Weitere Informationen  
Westbalkan

Albanien

Rruga Papa Gjon Pali II
Tirana

 +355 42228320

Weitere Informationen  

Bosnien und Herzegowina

Skenderija 3a
71000 Sarajevo

 +387 33254792

Weitere Informationen  

Montenegro

Vuka Karadžića 12
81 000 Podgorica

Weitere Informationen  

Nordmazedonien

Sv. Kiril i Metodij 52b
1000 Skopje

 +389 23248517

Weitere Informationen  

Regionalzentrum der EIB für den Westbalkan

Vladimira Popovića 38-40
11070 Beograd

 +381 1131217-56

 +381 113121929

Weitere Informationen  
Östliche Nachbarschaft

EIB-Regionalvertretung für den Südkaukasus

64B Ilia Chavchavadze Avenue
0179 Tbilisi

 +995 322364364-166

Weitere Informationen  

Moldau

Mitropolit Petru Movilă 10
MD-2004 Chișinău

 +373 22807277

Weitere Informationen  

Regionalzentrum der EIB für Osteuropa

101 Volodymyrska Street
UA-01033 Kyiv

 +380 443908018

Weitere Informationen  
Südliche Nachbarschaft

Regionalzentrum der EIB für Nordafrika und den Nahen Osten

2005 C Corniche El Nil, Ramlet Boulak
11221 Cairo

 +20 224619890

 +20 224619891

Weitere Informationen  

Büro der EIB-Vertretung für das Westjordanland und den Gazastreifen

PO Box 22207
9720982 Jerusalem

 +972 544381882

Weitere Informationen  

Jordanien

Princess Basma Street, North Abdoun, PO Box 852099
11185 Amman

 +962 64607000-165

Weitere Informationen  

Libanon

City Hill bloc 61-10, Zokak El Blat, Rue Barbir. PO Box. 11-4008 - Riad El Solh
1107 2150 Beirut

 +961 1956900

Weitere Informationen  

Marokko

Avenue Attine
10100 Hay Riad Rabat

 +212 537565460

 +212 537565393

Weitere Informationen  

Regionalvertretung der EIB in Tunesien und Algerien

Rue du Lac Windermere
1053 Les Berges du Lac Tunis

 +216 71118900

 +216 71280998

Weitere Informationen  
Subsahara-Afrika

EIB-Regionalvertretung für Zentralafrika in Yaoundé

1068 rue Onambélé Nkou. Quartier Nlongkak. BP 847
Yaoundé

 +237 699416665

Weitere Informationen  

Regionalzentrum der EIB für West- und Zentralafrika

Avenue Terrasson de Fougères
01 BP 7811 Abidjan 01

 +225 2720318391

Weitere Informationen  

Äthiopien

Cape Verde Road. Bole subcity, Kebele 03
PO Box 5570 Addis Ababa

 +251 116612511-239

 +251 116612877

Weitere Informationen  

Regionalzentrum der EIB für Ostafrika

115, Waiyaki way, Westlands, PO Box 40193
KE-00100 Nairobi

 +254 202735260

 +254 202713278

Weitere Informationen  

Regionalvertretung der EIB in Dakar für Senegal, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau und Mauretanien

12, Avenue Hassan II
Dakar

 +221 338891100-4337

 +221 338236885

Weitere Informationen  

Regionalzentrum der EIB für das südliche Afrika und den Indischen Ozean

Park Lane West
194 Bancor Avenue Waterkloof Glen Ext. 2
Pretoria, 0181 

 +27 124250460

 +27 124250470

Weitere Informationen  
Lateinamerika und Karibik

Barbados

Hastings Main Road, Christ Church
BB15156 Bridgetown

 +1246 4348550

Weitere Informationen  

Brasilien

St. de Habitações Individuais Sul EQL 6/8 Lote B – Lago Sul
71620 420 Brasília, DF

 +55 6121043122

Weitere Informationen  

EIB-Regionalvertretung für Lateinamerika

Calle 116 número 7-15, interior 2, piso 5.
Bogotá

 +57 6017477313

Weitere Informationen  

EIB-Regionalvertretung für die Karibik

Calle César Nicolás Penson 85A, esq. Leopoldo Navarro.
Santo Domingo

 +1809 4734496

 +1809 4734031

Weitere Informationen  
Asien und Pazifik

Regionalvertretung der EIB in China und der Mongolei

Qiankun Mansion, 6 Sanlitun Xiliujie, Chaoyang District.
100027 Beijing

 +86 1084548051

 +86 1084548094

Weitere Informationen  

EIB-Regionalvertretung für Südasien

Shanti Niketan 5/5
110 021 New Delhi

 +91 1166781919

 +91 1166781955

Weitere Informationen  

EIB-Regionalvertretung für Südostasien und den Pazifik

Menara Astra 38th floor
Jalan Jendral Sudirman 5-6
10220 Jakarta

 +62 2125546281

Weitere Informationen  

Fidschi

Level 6, Tappoo City Complex
Corner of Scott & Usher Streets
Suva

 +679 3313633

Weitere Informationen  

Regionalvertretung der EIB für Zentralasien

International Business Centre, 15th Floor
107B Amir Temur Street
100 084 Tashkent
Uzbekistan

Weitere Informationen  
Vereinigtes Königreich

Vereinigtes Königreich

125 Old Broad Street
EC2N 1AR London

 +44 2073675950

Weitere Informationen  
Nordamerika

Vereinigte Staaten

2175 K Street NW
20037 Washington, DC

 +1 2027296042

Weitere Informationen  

Vereinigte Staaten

666 Third Avenue 31st floor
NY 10017 New York

 +1 2122928651

Weitere Informationen  