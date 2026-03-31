Die Europäische Investitionsbank hat sowohl interne als auch unabhängige Kontrollinstanzen, um die Integrität und Glaubwürdigkeit ihrer Aktivitäten sicherzustellen.
EIB – Kontrolle und Evaluierung
Die folgenden Kontrollinstanzen sind in der Satzung der Bank oder in anderen internen Regelwerken verankert:
Unabhängige Kontrollinstanzen
Als Einrichtung der Europäischen Union und als Finanzinstitut arbeitet die Bank mit anderen unabhängigen Kontrollorganen zusammen, denen im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder anderen Regelwerken Kontrollaufgaben übertragen wurden.
Investigations Activity Report 2024
The European Investment Bank Group (EIB) has developed a robust and forward-looking framework to prevent, detect, investigate, and sanction all forms of prohibited conduct.
European Investment Bank Group Risk Management Disclosure Report, June 2025
The EIB Group Risk Management Disclosure Report (the GRMD Report) provides disclosures about EIB Group’s exposure to risks and enhances the Group’s market transparency.