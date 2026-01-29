Regionalentwicklung und Kohäsion

Für kleine, mittlere und große Unternehmen

Der EIF unterstützt KMU und arbeitet dabei mit privaten und öffentlichen Banken und Finanzinstituten zusammen. Durch Garantien und Verbriefungen des EIF können sie höhere Risiken eingehen und ihren Kunden günstigere Kredite anbieten. Über Risikokapital- und Private-Equity-Fonds fördert der EIF europäische Unternehmen in allen Entwicklungsphasen auch mit Eigenkapital. So unterstützt er wirtschaftliche Ökosysteme und holt private Kapitalgeber an Bord. Dadurch steht mehr Geld für Infrastrukturprojekte und kleine Unternehmen in Kohäsionsregionen bereit, die dadurch wirtschaftlich wachsen und ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Mehr über die Finanzierungen des EIF

Rund ein Drittel der Kohäsionsfinanzierungen der EIB kommt über Durchleitungsdarlehen kleinen und Midcap-Unternehmen zugute. In einigen Sektoren vergibt die Bank auch Direktdarlehen an Großunternehmen . Mehr über die Darlehen der EIB

Für nationale, regionale und kommunale Behörden

Europas Kommunen stehen vor großen Herausforderungen, etwa Klimawandel, bezahlbarer Wohnraum und hochwertige Bildung. In ihrer Umfrage unter Kommunen untersucht die EIB, vor welchen Hürden die Kommunen stehen und wie sie sie überwinden.

Die EIB bietet dem öffentlichen Sektor eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten – von Projektdarlehen für Großprojekte bis hin zu Rahmendarlehen für kleine sektorübergreifende Initiativen. EU-Länder und Regionen können die EIB-Gruppe mit der Umsetzung von Instrumenten wie Darlehen, Garantien und Eigenkapital betrauen. Diese Instrumente machen den Einsatz öffentlicher Mittel effizienter, ziehen private Investitionen an und maximieren die Wirkung öffentlicher Strategien. Mehr über die Darlehen der EIB

Seit mehr als 15 Jahren hilft die EIB bei der Konzeption, Verwaltung und Kofinanzierung von Fonds und bietet entsprechende Beratung an. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Kohäsionsregionen und den Schlüsselbereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Forschung und Innovation, Stadtentwicklung, Landwirtschaft, Mobilität und IKT, Humankapital und Kompetenzen. Derzeit verwaltet die EIB fast elf Milliarden Euro aus EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung, mit denen in Griechenland, Italien, Polen, Spanien, Portugal, Litauen und Rumänien mehr als 8 500 Projekte finanziert werden. Mehr zu Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung

Damit jede Region wirtschaftlich wachsen und ihr Potenzial voll ausschöpfen kann, unterstützt der EIF europäische KMU und arbeitet dabei mit Finanzintermediären zusammen. Über Garantien, Verbriefungen und Beteiligungen übernimmt der EIF Risiken von Partnerinstituten. So können sie in Kohäsionsregionen mehr Kredite für KMU und Infrastrukturprojekte vergeben, Investitionen für privatwirtschaftliche Projekte mobilisieren und neuen Marktteilnehmern helfen, Fuß zu fassen. Mehr über die Finanzierungen des EIF