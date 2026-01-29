Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Regionalentwicklung und Kohäsion

Die EIB-Gruppe will in der EU wirtschaftliche und gesellschaftliche Ungleichheiten abbauen.

Kohäsionsaktivitäten der EIB-Gruppe 2021–2024  

Überblick

Die EU-Kohäsionspolitik definiert abhängig vom Pro-Kopf-BIP drei Kategorien von Regionen:

weniger entwickelte Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP von unter 75 Prozent des EU-Durchschnitts

Übergangsregionen mit einem Pro-Kopf-BIP von 75–100 Prozent des EU-Durchschnitts

stärker entwickelte Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP über 100 Prozent des EU-Durchschnitts

Talentierte Köpfe finden sich überall in der EU – Chancen nicht. Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF), der vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterstützt, bilden zusammen die EIB-Gruppe. Um das Wohlstandsgefälle in der EU zu verringern, fördern wir Investitionen in weniger entwickelten Regionen. Denn zu einem erfolgreichen grünen Wandel gehört neben Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit auch Kohäsion.

Der EIF vergibt in den weniger entwickelten Regionen und Übergangsregionen Finanzierungen an KMU. Das Geld dafür stammt von der EIB, der Europäischen Kommission, nationalen und regionalen Behörden sowie privaten institutionellen Investoren. Mehr über die Finanzierungen des EIF

Kohäsionsaktivitäten der EIB-Gruppe 2021–2024  
EuroGeographics Association

Für stärkere Regionen und ein stärkeres Europa

Die EIB-Gruppe unterstützt Regionen mit besonders dringendem Investitionsbedarf und stärkt so den Zusammenhalt in Europa.

Unsere Finanzierungen helfen, Ungleichheiten abzubauen, soziale Investitionen auf den Weg zu bringen und vor Ort Potenzial zu erschließen. Dabei heißt Zusammenhalt auch Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit. Sehen Sie im Video, was wir tun.

custom-preview

Kohäsionsaktivitäten der EIB-Gruppe: Zahlen und Fakten

2025 vergab die EIB-Gruppe in Kohäsionsregionen den Rekordbetrag von 42,8 Milliarden Euro. Das waren 48 Prozent ihrer Finanzierungen in der EU. Damit übertraf sie die in der Orientierung der EIB zur Kohäsion 2021–2027 gesteckten Ziele. 

Seit 2021 hat die EIB-Gruppe mehr als 180 Milliarden Euro in Kohäsionsregionen vergeben. This is equivalent to nearly half of the EU budget for Cohesion Policy Funds for the entire 2021–2027 long term budget.

Kohäsionsaktivitäten der EIB-Gruppe 2021–2024  

Ausgewählte Projekte der EIB-Gruppe in Kohäsionsregionen

Sie wollen wissen, welche Projekte wir in Ihrem Land mit unserem Finanzierungs- und Beratungsangebot unterstützt haben? Dann zeigen Sie auf der Karte einfach mit der Maus auf einen Punkt.

Unser Angebot

Die EIB-Gruppe fördert Projekte, die in der EU zu einer ausgewogenen regionalen Entwicklung beitragen. Dazu bieten wir öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen Finanzinstrumente wie Darlehen, Garantien und Eigenkapital und auch Beratung an. Mit diesen Instrumenten ergänzen und hebeln wir EU-Zuschüsse für Investitionen in Kohäsionsregionen, die den Zielen der EU-Kohäsionspolitik entsprechen.

Mit unserem Kohäsionsangebot unterstützen wir

Finanzierungen Beratung Finanzierungsinstrumente und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung

Für kleine, mittlere und große Unternehmen

Rund ein Drittel der Kohäsionsfinanzierungen der EIB kommt über Durchleitungsdarlehen kleinen und Midcap-Unternehmen zugute. In einigen Sektoren vergibt die Bank auch Direktdarlehen an Großunternehmen. Mehr über die Darlehen der EIB

Der EIF unterstützt KMU und arbeitet dabei mit privaten und öffentlichen Banken und Finanzinstituten zusammen. Durch Garantien und Verbriefungen des EIF können sie höhere Risiken eingehen und ihren Kunden günstigere Kredite anbieten. Über Risikokapital- und Private-Equity-Fonds fördert der EIF europäische Unternehmen in allen Entwicklungsphasen auch mit Eigenkapital. So unterstützt er wirtschaftliche Ökosysteme und holt private Kapitalgeber an Bord. Dadurch steht mehr Geld für Infrastrukturprojekte und kleine Unternehmen in Kohäsionsregionen bereit, die dadurch wirtschaftlich wachsen und ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Mehr über die Finanzierungen des EIF

Für nationale, regionale und kommunale Behörden

Europas Kommunen stehen vor großen Herausforderungen, etwa Klimawandel, bezahlbarer Wohnraum und hochwertige Bildung. In ihrer Umfrage unter Kommunen untersucht die EIB, vor welchen Hürden die Kommunen stehen und wie sie sie überwinden.

Die EIB bietet dem öffentlichen Sektor eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten – von Projektdarlehen für Großprojekte bis hin zu Rahmendarlehen für kleine sektorübergreifende Initiativen. EU-Länder und Regionen können die EIB-Gruppe mit der Umsetzung von Instrumenten wie Darlehen, Garantien und Eigenkapital betrauen. Diese Instrumente machen den Einsatz öffentlicher Mittel effizienter, ziehen private Investitionen an und maximieren die Wirkung öffentlicher Strategien. Mehr über die Darlehen der EIB

Seit mehr als 15 Jahren hilft die EIB bei der Konzeption, Verwaltung und Kofinanzierung von Fonds und bietet entsprechende Beratung an. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Kohäsionsregionen und den Schlüsselbereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Forschung und Innovation, Stadtentwicklung, Landwirtschaft, Mobilität und IKT, Humankapital und Kompetenzen. Derzeit verwaltet die EIB fast elf Milliarden Euro aus EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung, mit denen in Griechenland, Italien, Polen, Spanien, Portugal, Litauen und Rumänien mehr als 8 500 Projekte finanziert werden. Mehr zu Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung

Damit jede Region wirtschaftlich wachsen und ihr Potenzial voll ausschöpfen kann, unterstützt der EIF europäische KMU und arbeitet dabei mit Finanzintermediären zusammen. Über Garantien, Verbriefungen und Beteiligungen übernimmt der EIF Risiken von Partnerinstituten. So können sie in Kohäsionsregionen mehr Kredite für KMU und Infrastrukturprojekte vergeben, Investitionen für privatwirtschaftliche Projekte mobilisieren und neuen Marktteilnehmern helfen, Fuß zu fassen. Mehr über die Finanzierungen des EIF

Unsere Fachteams für Finanzierungen und die einzelnen Branchen und Themenbereiche bewerten jedes Projekt, das die EIB finanziert. So profitieren nationale, regionale und kommunale Behörden, darunter für EU-Mittel zuständige Verwaltungsbehörden, öffentliche und private Projektträger sowie Finanzintermediäre in Kohäsionsregionen von unserem Know-how, um ihre Projekte technisch besser und finanziell solider zu machen.

JASPERS – Gemeinsame Unterstützung für Projekte in europäischen Regionen

JASPERS unterstützt in allen EU-Regionen Programme und Projekte, die Mittel aus dem Kohäsionsfonds und dem Fonds für einen gerechten Übergang erhalten. Dabei arbeiten die Teams mit Projektentwicklern und für die EU-Mittel zuständigen Verwaltungsbehörden zusammen.

JASPERS hilft bei der Vorbereitung von Strategien und nachhaltigen Projekten und beim Kompetenzaufbau in Bereichen wie Klimaresilienz und Vorsorge, Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und Dekarbonisierung, intelligente Städte, angewandte Forschung und Innovation, Gesundheitswesen, Konnektivität und nachhaltige Mobilität sowie bezahlbare Wasser- und Sanitärversorgung.

Mehr über JASPERS  

InvestEU-Beratungsplattform

Die InvestEU-Beratungsplattform ist eine zentrale Anlaufstelle für Projektträger und Finanzpartner, die interessiert sind an Beratung, Kompetenzaufbau und technischer Hilfe zu zentral verwalteten EU-Mitteln.

Mehr über die InvestEU-Beratungsplattform  

Europäisches PPP-Kompetenzzentrum

Das Kompetenzzentrum unterstützt EU-Mitgliedstaaten, Kandidatenländer und andere Partner bei öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP).

Mehr über das Europäische PPP-Kompetenzzentrum  

fi-compass

Diese Plattform bietet im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung Beratung zu Finanzierungsinstrumenten an.

Mehr über fi-compass  

Innovationsfonds – Unterstützung bei der Projektentwicklung

Die EIB leistet besondere Hilfe für Projekte, die mit innovativen Technologien einen sauberen Übergang voranbringen. Das Ziel: Projekte besser für den Innovationsfonds vorbereiten.

Mehr über den Innovationsfonds – Unterstützung bei der Projektentwicklung  

PASSA

PASSA (Project Advisory Support Service Agreement – Projektberatungsvertrag) kombiniert EIB-internes Fachwissen mit externer Beratung und beschleunigt zusammen mit den Projektträgern und Verwaltungsbehörden die Durchführung EU-finanzierter Projekte.

Mehr über PASSA  

Aufbau- und Resilienzfazilität und Finanzierungsinstrumente

Die Aufbau- und Resilienzfazilität ist eine Leitinitiative der EU, die die Folgen der Coronapandemie abfedert. Sie soll die europäischen Volkswirtschaften und Gesellschaften nachhaltiger und resilienter machen und sie besser für die Herausforderungen und Chancen des grünen und digitalen Wandels rüsten.

Mehr über die Aufbau- und Resilienzfazilität  

TARGET – Technische Hilfe für Regionen in der Energiewende

TARGET (Technical Assistance for Regions Undergoing a Green Energy Transition) ist eine gemeinsame Technische-Hilfe-Fazilität der Europäischen Kommission und der EIB. Sie hilft EU-Regionen, die stark von Steinkohle, Torf und Ölschiefer abhängen, Ökoenergie- und Energieeffizienzprojekte zu ermitteln und vorzubereiten, damit ein gerechter Übergang gelingt. Die Fazilität ergänzt bestehende Mechanismen wie den Mechanismus für einen gerechten Übergang.

Mehr über TARGET  

Bei der Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten können die EU-Mitgliedstaaten unser Know-how im Bereich Mittelverwaltung nutzen und die Mittel mit Geldern aus anderen Quellen kombinieren. Außerdem können sie einen Teil ihrer geteilt verwalteten Mittel in den InvestEU-Fonds einbringen, indem sie eine „Mitgliedstaaten-Komponente“ einrichten. So profitieren sie von der guten Bonität der EU-Garantie, sodass auch risikoreichere Projekte finanziert werden können. Mehr zu den Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung

Unsere Partnerschaften

Wir sind ein wichtiger Partner der Europäischen Kommission. Gemeinsam fördern wir Investitionen, die den Zusammenhalt in der EU stärken. Unsere Initiativen helfen nationalen und kommunalen Behörden bei der Vorbereitung und Durchführung hochwertiger Projekte, die für eine EU-Finanzierung infrage kommen. Eine unserer gemeinsamen Initiativen ist der Mechanismus für einen gerechten Übergang. Er hilft Ländern, Städten und Regionen, die besonders stark von der Dekarbonisierung betroffen sind, ihre Wirtschaft zu diversifizieren und für einen gerechten Übergang zu sorgen.

Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Ausschuss der Regionen fördern wir außerdem den Zusammenhalt, die Wettbewerbsfähigkeit und die Resilienz städtischer und ländlicher Gebiete. Entsprechend unserem Klimabank-Fahrplan finanzieren wir unter dem Mechanismus für einen gerechten Übergang Projekte in Regionen, die noch immer von fossilen Brennstoffen abhängig sind und in denen der Übergang zu Netto-Null Arbeitsplätze kosten und die Wirtschaft stark belasten würde.

Gemeinsam mit den EU-Ländern, Verwaltungsbehörden, nationalen Förderbanken und anderen Finanzinstituten unterstützen wir Programme, die den EU-Zielen für Kohäsion, Wohlstand und nachhaltige Entwicklung entsprechen.

Weiterlesen

EIB-Beitrag zur Territorialen Agenda 2030 der EU

Inforegio – Informationsplattform der EU zur Regional- und Stadtentwicklung

Alles über Kohäsion

Lesen Sie alle News, Publikationen, Stories und vieles mehr zu Kohäsion

  •
    3 Februar 2026

    Sweden: Hemsö secures €200 million EIB loan for energy-efficient social infrastructure

    The European Investment Bank (EIB) has signed a €200 million long-term loan with Hemsö Fastigheter, Sweden’s leading developer and owner of properties for public use, to support the construction and renovation of energy-efficient social infrastructure across Sweden, Finland and Germany.

    Karl Nehammer Energy efficiency Management committee Sweden European Union Security and defence Social infrastructure Social and territorial cohesion Energy
  • 29 Januar 2026

    Impuls für Europa: EIB-Gruppe investiert Rekordbetrag von 100 Mrd. Euro für gemeinsamen Wohlstand, Sicherheit und europäische Werte

    Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) setzt ihre gesamte Schlagkraft ein, um Europas Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und strategische Autonomie zu stärken. 2025 hat sie Rekordfinanzierungen von 100 Milliarden Euro bereitgestellt und historische Ergebnisse erreicht bei neuen Investitionen in die grüne und digitale Transformation, in Europas Sicherheit und Verteidigung, in gemeinsame Prioritäten wie Wohnraum sowie in Win-win-Partnerschaften und Allianzen in der Ukraine, in Beitrittsländern und weltweit.

    Jahrespressekonferenz Direktorium Nadia Calviño Sicherheit und Verteidigung Soziale und territoriale Zusammenhalt Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 29 Januar 2026

    Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025

    The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.

    Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
  • 29 Januar 2026

    The EIB Group Operational Plan 2026-2028

    Under the new Group Operational Plan, the EIB Group will pursue an ambitious signature volume of €100 billion in 2026. This financing will target transformative investments in areas such as innovation, competitiveness, and security and defence.

    Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
  • 26 Januar 2026

    Unsere Storys, unsere Zukunft: Francesco Giuliano, Lehrer in Bologna

    Francesco Giuliano, mit Leib und Seele Lehrer, unterrichtet an der Avogli-Carracci-Grundschule in Bologna. Erfahren Sie mehr über Francescos Story und seine Vision für die Zukunft.

    Italien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 6 Januar 2026

    Unsere Storys, unsere Zukunft: Adrien Paré, Landwirt in der Normandie

    Adrien Paré bewirtschaftet einen Bauernhof in der Normandie und sorgt mit 130 Kühen für frische Milch. Dank der Initiative Normandie Garantie Agri, die die Europäische Investitionsbank-Gruppe ins Leben gerufen hat, konnte er moderne Melkroboter anschaffen. Sie erleichtern ihm die Arbeit und bringen ihm mehr Lebensqualität. Erfahren Sie mehr über Adriens Story und seine Vision für die Zukunft.

    KMU Frankreich Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 18 Dezember 2025

    EIB investiert 2025 fast 1,38 Mrd. Euro in Polens Straßennetz

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein langfristiges Darlehen über 500 Millionen Euro an die polnische Förderbank Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) vergeben. In der Woiwodschaft Lublin im Südosten des Landes sollen mit dem Geld mehrere Abschnitte der Schnellstraße S17 von insgesamt 93 Kilometern Länge gebaut werden. Die diesjährigen Investitionen der EIB in das polnische Straßennetz steigen so auf fast 1,38 Milliarden Euro. Über den Straßenausbau fördert die EIB neben der wirtschaftlichen Aktivität und der regionalen Entwicklung auch die zivile und militärische Mobilität in Polen und in Europa.

    Verkehr Straßen Direktorium Teresa Czerwińska Polen Europäische Union Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 16 Dezember 2025

    Finanzierungsschub für rumänische Regionen: EIB vergibt 25 Mio. Euro an CEC Bank

    Regionen in ganz Rumänien erhalten frische Finanzierungen. Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der staatlichen CEC Bank einen Kredit über 25 Millionen Euro bereit. Die CEC Bank vergibt daraus mehrere kleinere Kredite für öffentliche Projekte, die eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördern. Dabei stehen Regionen im Vordergrund, in denen der Übergang zu einer grüneren Industrie sozial und wirtschaftlich besonders anspruchsvoll ist.

    Ioannis Tsakiris Direktorium Rumänien Europäische Union Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 16 Dezember 2025

    EIB-Investitionsumfrage 2025: Deutsche Unternehmen halten in schwierigem Umfeld Kurs und investieren weiter in KI und grüne Technologien

    Fast neun von zehn deutschen Unternehmen investieren weiterhin – trotz geopolitischer Unsicherheit, hoher Energiepreise und Fachkräftemangel. Das unterstreicht die Stärke des EU-Binnenmarkts und Deutschlands Rolle als globaler Industrie- und Innovationsstandort. Die EIB-Investitionsumfrage 2025 zeigt für Deutschland: Unternehmen nutzen ihre Investitionen, um die grüne und digitale Transformation voranzutreiben und gleichzeitig dem Kostendruck und dem schwächeren Konjunkturausblick zu begegnen.

    Umwelt Technologie Umfragen Direktorium Nicola Beer Investitionen Deutschland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale und territoriale Zusammenhalt

