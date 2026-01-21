PASSA – Projektberatungsvertrag

Projektberatungsverträge helfen dabei, von der Europäischen Union finanzierte Projekte umzusetzen. Sie sollen die Projektdurchführung und die Ausschöpfung europäischer Struktur- und Investitionsfonds beschleunigen.

Unsere Projektberatungsverträge sind flexible Instrumente, um Projektteams und kommunale Verantwortliche für öffentliche Investitionen maßgeschneidert zu beraten.