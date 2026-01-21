Das Green-Gateway-Programm
Das Green Gateway-Programm bietet Beratung für EIB-geförderte Finanzinstitute, die ihre grünen und nachhaltigen Finanzierungen ausbauen wollen.
Vom Green Checker der EIB-Gruppe über den Green Gateway Helpdesk bis zu E-Learnings zu Green Gateway: Unsere Finanzpartner können auf nützliche Online-Tools zählen, wenn sie Mittel aus Weiterleitungsprodukten der EIB-Gruppe für grüne und nachhaltige Endprojekte oder Transaktionen vergeben. Green Gateway hilft, die Förderfähigkeit grüner und nachhaltiger Investitionsprojekte zu bewerten und über ihre Wirkung zu berichten.
EIB Beratung bietet unter Green Gateway bilaterale Beratung an, um die Kreditvergabe für Klima-Mitigation, Klima-Anpassung und ökologische Nachhaltigkeit zu beschleunigen.
Green Gateway und die Beratungsprodukte wurden mit finanzieller Unterstützung der InvestEU-Beratungsplattform entwickelt.
Förderung
- Finanzpartner der EIB-Gruppe: Hauptzielgruppe des Programms sind Partner, die Weiterleitungsprodukte der EIB-Gruppe mit grüner Zielsetzung oder die InvestEU-Nachhaltigkeitsgarantie des EIF umsetzen oder dies planen.
- Andere Finanzinstitute: Auch Geschäftsbanken, Leasinggesellschaften sowie nationale Förderbanken und -institute, die ihr grünes Kreditportfolio ausbauen möchten und aktuell kein Partner der EIB-Gruppe sind, können von Green Gateway profitieren. Der Green Checker, die Green-Gateway-Webinare und das Material im Green-Gateway-Portal sind frei verfügbar.
Green Gateway wurde mit Mitteln der InvestEU-Beratungsplattform entwickelt und richtet sich an Finanzinstitute, die in den 27 EU-Mitgliedstaaten aktiv sind. Daher spiegeln die Tools und Ressourcen von Green Gateway europäische Klima- und Nachhaltigkeitsziele.
Darüber hinaus deckt der Green Checker der EIB-Gruppe ausgewählte Länder außerhalb der EU ab.
Wir beraten Sie
Erfahren Sie von uns, wie sie Green Gateway optimal nutzen.