Europäisches PPP-Kompetenzzentrum (EPEC)

Was ist eine PPP?

Vereinfacht gesagt: Eine öffentlich-private Partnerschaft ist eine langfristige Vereinbarung zwischen einer Behörde und einem privaten Partner über die Umsetzung eines öffentlichen Infrastrukturprojekts und zugehörige Dienstleistungen. Dabei trägt der private Partner erhebliche Risiken und Managementverantwortung.

Die Behörde zahlt dem privaten Partner leistungsabhängige Entgelte für die Erbringung der Dienstleistung, etwa für die Bereitstellung sauberer, sicherer und klimafreundlicher Unterrichtsräume für Studierende, oder sie gewährt ihm das Recht auf Einnahmen aus der Erbringung der Dienstleistung, z. B. Erhebung einer Brückenmaut. PPP beinhalten in der Regel eine finanzielle Beteiligung des privaten Partners. Gut vorbereitete PPP-Projekte können dem öffentlichen Sektor und den Nutzerinnen und Nutzern erhebliche Vorteile bringen.