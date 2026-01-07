Im Fokus
Die Evaluierungsfunktion führt unabhängige Evaluierungen der Aktivitäten der EIB-Gruppe durch. Das hilft der Gruppe, ihre Arbeit weiter zu verbessern, fördert eine Kultur des Lernens und unterstützt evidenzbasierte Entscheidungen.
Unsere jüngsten Evaluierungen
-
EIB Group’s contribution to the European Union’s 2021 - 2027 Multiannual Financial Framework (MFF)
Strategic evidence to guide EU-supported investments: evaluating the EIB Group’s role under the 2021–2027 Multiannual Financial Framework.
-
Nutzung von EIB-Rahmendarlehen in Katastrophen- und Notsituationen
A comprehensive evaluation of the use, effectiveness and added value of the EIB’s framework loan product in addressing disasters and emergencies between 2008 and 2024.
-
Evaluierung der Strategie der EIB-Gruppe zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen
Die Evaluierung untersucht, wo die EIB-Gruppe mit ihrer Strategie zur Gleichstellung und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen steht
-
Evaluierung der EIB-Förderung für Landwirtschaft und Bioökonomie außerhalb der EU 2014–2023
Diese Evaluierung untersucht die Förderung der EIB für Landwirtschaft und Bioökonomie außerhalb der EU sowie die Leistung und Wirkung von EIB-Initiativen
-
Evaluierung der Fremdkapital-Förderung der EIB-Gruppe für KMU und Midcaps
Wie die Förderung der EIB-Gruppe KMU stärken, Innovationen vorantreiben und zu einer nachhaltigen, resilienten Wirtschaft beitragen kann
-
Evaluation of the EIB-AECID partnership in support of SMEs in the Southern Mediterranean region (2011-2023)
A powerful partnership: The impact of risk capital investments on private sector development and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the Southern Mediterranean.
-
Evaluation of EIB Group debt support for small businesses and mid-caps
A comprehensive evaluation of the EIB Group's debt support to small and medium-sized firms.
-
Evaluation of EIB advisory activities in the European Union
The EIB offers a vast range of advisory services in the EU. This independent evaluation assesses if the EIB’s organisation, processes and monitoring are suited for delivering quality advice in the EU.
-
Evaluation of the FEMIP Trust Fund – From 2004 to 2022
An independent evaluation of the Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership Trust Fund (FTF) (2004-2022).
-
Evaluation of EIB Project Advisory Support in Bulgaria and Romania
An independent evaluation of EIB’s Project Advisory Support in Bulgaria and Romania in the period 2015 to 2022.
-
Evaluation of EIB support for the water sector outside the European Union (From 2010 to 2021)
This independent evaluation finds that EIB water projects outside the EU led to the expected results, strongly contributed to climate action and environmental sustainability but that development outcomes were not optimised.
-
Evaluierung der Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapital-Förderung der EIB-Gruppe für KMU und Midcaps
Umfassende Evaluierung der Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapital-Förderung der EIB-Gruppe für schnell wachsende, innovative kleine und mittlere Unternehmen
-
Rapid assessment of the EIB Group’s operational response to the COVID-19 crisis
Rapid assessment of the EIB Group’s operational response to the COVID-19 crisis: did the EIB Group support the clients that needed help, at the right time and in the right form?
-
Evaluation of the EIB’s Special Activities
The evaluation considers the rationale for the EIB to carry on higher risk activities – Special Activities – by assessing their implications in terms of additionality, cost coverage, profitability and capital intensity.
-
Evaluation of the EIB Support to Urban Public Transport in the European Union (2007-2019) - Thematic report
An independent evaluation of the EIB support to urban public transport (trams, metros, buses) in the EU in the period 2007 to 2019.
-
Evaluierung der EIB-Förderung für Klimaanpassung (2015–2020)
Die Evaluierung der EIB-Förderung für die Klimaanpassung (2015–2020) beleuchtete, welche Herausforderungen und Chancen ein Ausbau dieser Aktivitäten mit sich bringen würde. Damit lieferte sie zeitnahe Erkenntnisse, die in den Anpassungsplan der EIB einflossen.
-
Evaluierung des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (2021)
Diese dritte unabhängige Evaluierung zeigt auf, dass sich der EFSI inzwischen zu einem Mechanismus entwickelt hat, der allgemein als effektiv und wertvoll gewürdigt wird und der private Investitionen in Einklang mit den EU-Zielen mobilisiert.
-
Evaluierung des Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft (2010–2019)
Eine Evaluierung des Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft (EPTATF), zehn Jahre nach seiner Einrichtung.
-
Themenbericht zur Evaluierung der Kohäsionsfinanzierungen der EIB (2007–2018)
-
Evaluierung der Klimaschutzanleihen der EIB
Die EIB war von Anfang an ein wichtiger Wegbereiter für den Aufbau des grünen Anleihemarkts. Ihre unabhängige Evaluierungsfunktion hat die Klimaschutzanleihen der Bank evaluiert, um Schlüsse für die künftige Strategie abzuleiten.
-
Evaluierung des EREM (EIB Group Risk Enhancement Mandate)
Im Juni 2013 rief der Europäische Rat dazu auf, dringend EU-Mittel zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu mobilisieren und die Kreditvergabe in der Wirtschaft auszuweiten. Als Antwort auf diese Aufforderung entwickelte die EIB-Gruppe das EREM. In einer Evaluierung wurde vor Kurzem untersucht, wie das EREM insgesamt als Mandat funktioniert hat, was damit erreicht wurde und ob seine Ausgestaltung auf die Ziele abgestimmt war.
-
Evaluierung der Mandatsaktivität der EIB
In den vergangenen 15 Jahren hat die EIB immer öfter ihre Ressourcen mit denen der Europäischen Kommission und anderer Partner gebündelt, um ihre Wirkung zu vervielfachen. Diese Mandate machen mittlerweile über ein Drittel unserer Arbeit aus.
-
Ex-post-Evaluierung der Finanzierungskriterien der EIB für Energieprojekte 2013–2017
Die EIB überprüft derzeit ihre Finanzierungskriterien für Energieprojekte, um sie an die aktuellen Entwicklungen in der Politik und auf den Märkten anzupassen. Die Ex-Post-Evaluierung der Kriterien soll in diese Überprüfung einfließen.
-
Evaluation of EIB advisory activities in the European Union
The EIB offers a vast range of advisory services in the EU. This independent evaluation assesses if the EIB’s organisation, processes and monitoring are suited for delivering quality advice in the EU.
-
Evaluation of the FEMIP Trust Fund – From 2004 to 2022
An independent evaluation of the Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership Trust Fund (FTF) (2004-2022).
EVALUIERUNGSKONFERENZ 2023
Picking up the pace: Evaluation in a rapidly changing world
Lücken schließen
Wie das Entscheidungstool der Evaluierungssynthese funktioniert und wie eine Evidenzkarte den Ablauf beeinflusst
Anpassung an den Klimawandel
The EU bank boosts investments that help counter the impact of global warming, building on the recommendations of the independent evaluation of its support for climate adaptation
Feuerkraft für Investitionen
A report by the EIB Group’s Evaluation division finds that the European Fund for Strategic Investments (EFSI) helped plug investment gaps in Europe created by the financial crisis and the coronavirus pandemic.
Über uns
Nutzen
Wir achten darauf, dass unsere Evaluierungen relevante Ergebnisse liefern, zeitnah vorliegen und zugänglich sind, damit die EIB-Gruppe daraus lernen und sie für ihre Entscheidungen und Rechenschaftslegung nutzen kann.
Glaubwürdigkeit
Unsere Evaluierungen orientieren sich an international anerkannten Good Practices und Qualitätsstandards, auf denen auch die Evaluierungsleitlinien der EIB-Gruppe basieren.
Unabhängigkeit
Unser institutioneller Rahmen stellt sicher, dass wir organisatorisch und in unserem Verhalten unabhängig sind, ohne Einflussnahme von außen arbeiten und Interessenkonflikte vermeiden.
Zusammenarbeit
Wir arbeiten kontinuierlich mit Stakeholdern innerhalb und außerhalb der Bank zusammen. So stellen wir sicher, dass die erhobenen Informationen umfassend und richtig sind, dass unsere Ergebnisse verstanden werden und dass unsere Schlussfolgerungen relevant und nützlich sind und zeitnah vorliegen.
Sie haben eine Frage?
Wenden Sie sich an das unabhängige Evaluierungsteam: evaluation@eib.org