Evaluierung

Rechenschaft ablegen und lernen für die Zukunft

Im Fokus

Die Evaluierungsfunktion führt unabhängige Evaluierungen der Aktivitäten der EIB-Gruppe durch. Das hilft der Gruppe, ihre Arbeit weiter zu verbessern, fördert eine Kultur des Lernens und unterstützt evidenzbasierte Entscheidungen.

Evaluierung des Klimabank-Fahrplans 2021–2025 der EIB-Gruppe
Energiefinanzierungs-Leitlinien der EIB: Unabhängige Evaluierungserkenntnisse
EIB Group’s contribution to the European Union’s 2021 - 2027 Multiannual Financial Framework (MFF)
Evaluierung der Strategie der EIB-Gruppe zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen

Unsere jüngsten Evaluierungen

AKTUELLE EVALUIERUNGSPUBLIKATIONEN
Alle Evaluierungsprodukte

EVALUIERUNGSKONFERENZ 2023

Picking up the pace: Evaluation in a rapidly changing world

Rund 200 Mitglieder der europäischen und internationalen Evaluierungscommunity nahmen in Präsenz oder online an dem Event teil. Sie sprachen über die sich wandelnde Rolle der Evaluierung im Hinblick auf eine unsichere Zukunft. Es ging um eine strategische Vorausschau und darum, wie sich die Evaluierung an ein sich rasch veränderndes Umfeld anpassen kann.

Zur Aufzeichnung  

Blogartikel

Von nah oder fern?

Ob eine Evaluierung vor Ort oder in Online-Interviews sinnvoller ist, hängt von der Situation ab. -sit

Mehr dazu  
1 April 2022

Lücken schließen

Wie das Entscheidungstool der Evaluierungssynthese funktioniert und wie eine Evidenzkarte den Ablauf beeinflusst

Infrastruktur Klima und Umwelt Energie
12 November 2021

Anpassung an den Klimawandel

The EU bank boosts investments that help counter the impact of global warming, building on the recommendations of the independent evaluation of its support for climate adaptation

Klima Anpassung Klima und Umwelt
9 Juli 2021

Feuerkraft für Investitionen

A report by the EIB Group’s Evaluation division finds that the European Fund for Strategic Investments (EFSI) helped plug investment gaps in Europe created by the financial crisis and the coronavirus pandemic.

InvestEU EFSI-Wirkung

Über uns

WHAT WE DO Grundsätze
custom-preview

Evaluierung bei der EIB-Gruppe

Die Evaluierungsfunktion führt unabhängige Evaluierungen der Aktivitäten der EIB-Gruppe durch:

  • Wir prüfen die Relevanz und die Leistung der Arbeit von EIB und EIF und zeigen auf, was funktioniert und was nicht.
  • In unseren Evaluierungen ziehen wir Schlüsse und geben Empfehlungen, was die EIB-Gruppe weiter verbessern kann.
  • Wir helfen ihr, Rechenschaft gegenüber ihren Stakeholdern abzulegen, und unterstützen sie unabhängig und glaubwürdig bei Entscheidungsprozessen.
  • Als Evaluierungsfunktion der EIB-Gruppe setzen wir uns außerdem für die Evaluierung als öffentliches Gut ein, in Europa und darüber hinaus.

Wir arbeiten unabhängig vom Geschäftsbetrieb der EIB-Gruppe. Unsere Berichte werden unverändert und unverzüglich dem Verwaltungsrat der EIB und/oder des EIF vorgelegt, nachdem sie im Direktorium der EIB und/oder von der geschäftsführenden Direktorin/dem geschäftsführenden Direktor des EIF erörtert wurden.

Mehr über uns  

Nutzen

Wir achten darauf, dass unsere Evaluierungen relevante Ergebnisse liefern, zeitnah vorliegen und zugänglich sind, damit die EIB-Gruppe daraus lernen und sie für ihre Entscheidungen und Rechenschaftslegung nutzen kann.

Glaubwürdigkeit

Unsere Evaluierungen orientieren sich an international anerkannten Good Practices und Qualitätsstandards, auf denen auch die Evaluierungsleitlinien der EIB-Gruppe basieren.

Unabhängigkeit

Unser institutioneller Rahmen stellt sicher, dass wir organisatorisch und in unserem Verhalten unabhängig sind, ohne Einflussnahme von außen arbeiten und Interessenkonflikte vermeiden.

Zusammenarbeit

Wir arbeiten kontinuierlich mit Stakeholdern innerhalb und außerhalb der Bank zusammen. So stellen wir sicher, dass die erhobenen Informationen umfassend und richtig sind, dass unsere Ergebnisse verstanden werden und dass unsere Schlussfolgerungen relevant und nützlich sind und zeitnah vorliegen.

Tätigkeitsbericht Evaluierung 2024 und Arbeitsprogramm 2025–2027

Die Evaluierungsfunktion der EIB-Gruppe unterstützt die Rechenschaftslegung, indem sie die Leistung und Ergebnisse der Gruppe evidenzbasiert bewertet. Der Tätigkeitsbericht zeigt die Arbeit der Evaluierungsfunktion für das Jahr 2024. Dazu gehören abgeschlossene und laufende Evaluierungen sowie Aktivitäten, die eine Kultur des Lernens unterstützen.

Mehr dazu  

Evaluierungsleitlinien der EIB-Gruppe

Für Institutionen wie die EIB-Gruppe, die einen öffentlichen Auftrag erfüllen, ist die Evaluierung unerlässlich. Sie hilft ihnen, ihrer Rechenschaftsplicht nachzukommen, aus Erfahrungen zu lernen und ihre Arbeit kontinuierlich zu verbessern.

Mehr dazu  

Sie haben eine Frage?

Wenden Sie sich an das unabhängige Evaluierungsteam: evaluation@eib.org