Beschreibung

Die EIB-Gruppe bietet eine breite Palette von direkten und indirekten Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapital-Instrumenten an, die sich an schnell wachsende, innovative Unternehmen in verschiedenen Entwicklungsphasen richten. Die Evaluierung diente der umfassenden Bewertung dieses Angebots.

Durch die Unterstützung der Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapital-Märkte schließt die EIB-Gruppe Marktlücken und trägt wesentlich zum Marktvolumen sowie zur Marktentwicklung und Best Practice bei. Allerdings sind die Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapital-Investments der EIB-Gruppe heterogen: Sie unterscheiden sich in den einzelnen Unternehmensphasen erheblich in puncto Relevanz, Zusätzlichkeit und Wirkung und tragen in unterschiedlicher Weise zur finanziellen Nachhaltigkeit der Gruppe bei.

In den Empfehlungen an die EIB-Gruppe heißt es, die Gruppe sollte a) darauf eingehen, wie unterschiedlich die Wirkung und die finanzielle Performance der verschiedenen, auf die jeweilige Unternehmensphase zugeschnittenen Produkte ist, b) die Quasi-Eigenkapital-Transaktionen besser in das Geschäftsmodell der EIB einbinden und c) Änderungen an der Berichterstattung über Transaktionen vornehmen, die sich an KMU richten.

Bitte lesen Sie dazu auch unseren zugehörigen Artikel: Evaluierung der Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapital-Förderung der EIB-Gruppe für KMU und Midcaps