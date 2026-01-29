Landwirtschaft und Bioökonomie

Für die Landwirtschaft und starke Gemeinschaften
Überall in Europa unterstützt die EIB-Gruppe landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen der Bioökonomie.
Unsere Finanzierungen fördern die Ernährungssicherheit, eine nachhaltige Produktion und die ländliche Entwicklung.
Unsere Ziele
Wir sprechen die Bedürfnisse und Herausforderungen der modernen Landwirtschaft an:
Ernährung
einer wachsenden Bevölkerung
Sicherung
der Existenz von Bäuerinnen und Bauern
Schutz
der Umwelt
Unsere Prioritäten
Wir investieren in Projekte, die:
- innovative, nachhaltige landwirtschaftliche Methoden und Technologien hervorbringen
- die Lebensmittelproduktion nachhaltiger und effizienter machen
- Landwirten und kleinsten und kleinen Betrieben den Zugang zu Krediten erleichtern
Unsere Projekte
Projektstorys
Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.
-
Unsere Storys, unsere Zukunft: Adrien Paré, Landwirt in der Normandie
Adrien Paré bewirtschaftet einen Bauernhof in der Normandie und sorgt mit 130 Kühen für frische Milch. Dank der Initiative Normandie Garantie Agri, die die Europäische Investitionsbank-Gruppe ins Leben gerufen hat, konnte er moderne Melkroboter anschaffen. Sie erleichtern ihm die Arbeit und bringen ihm mehr Lebensqualität. Erfahren Sie mehr über Adriens Story und seine Vision für die Zukunft.
-
Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation
Erstes Werk für Erbsenprotein in Schweden und kreative pflanzenbasierte Lebensmittel aus Spanien
-
Steter Tropfen nährt den Hain
Innovative, nachhaltige Verfahren und grüner Strom bringen im trockenen Marokko neues Leben in den Anbau von Zitrusfrüchten.
-
Global partnerships build stronger Zimbabwe economy
Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität
-
Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz
EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.
-
German food biotech company makes cheese sustainable and tasty
Das deutsche Biotech-Start-up Formo produziert nachhaltige Käse-Alternativen, die schmecken wie das Original
-
Der Ferrari unter den Verdickern
Das marokkanische Kosmetik- und Lebensmittelunternehmen Santis modernisiert Fabriken und unterstützt die Landwirtschaft, um von der steigenden Nachfrage nach Johannisbrotkernmehl zu profitieren
-
Die Kernprioritäten der EIB-Gruppe: Landwirtschaft und Bioökonomie
Der Bedarf der europäischen Landwirtschaft und Bioökonomie wächst schnell. Für kleine und große ländliche Betriebe sind Finanzierungen das A und O.
-
Die moderne Molkerei
Gropper, Deutschlands zweitgrößter Bio-Milch-Produzent, setzt auf Modernisierung und neue Produkte – und verringert seine Emissionen.
-
Scheinbar selbstverständlich: Wasser für Lucía
Die Rebschule von Lucía ist seit 2021 an ein nachhaltiges Bewässerungssystem angeschlossen, finanziert von der EIB, Navarra, Spanien und der CaixaBank
Kontakt
Sie benötigen finanzielle oder technische Hilfe bei Ihrem Projekt?
Wir bieten eine breite Palette an Finanzprodukten und Beratungsleistungen.
Sie haben Fragen?
Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, Organisation und den Zielen der EIB beantwortet unser Information Desk.
Tel.: +352 4379-22000
Sie sind Journalistin oder Journalist?
Unser Press Office hilft Ihnen gerne weiter:
Tel. +352 4379-21000
press@eib.org
