Santis-Fabrik südwestlich von Casablanca Santis

Khalid und Amine Bennani haben erkannt: Mehr Verarbeitung erhöht Umsatz und Gewinn. Die findigen Brüder exportieren Produkte aus Marokko.

Doch statt einfach Pflanzen und Samen von Rosmarin und Thymian zu verkaufen, haben die Bennanis in Technologien investiert, mit denen sie ätherische Öle und pflanzliche Wirkstoffe extrahieren. Die verkaufen sie dann weltweit zu höheren Preisen. Mit ihrem Unternehmen Santis haben sie modernste Verarbeitungsanlagen entwickelt und in ländlichen Regionen Hunderte Arbeitsplätze geschaffen. Anfangs konzentrierten sie sich auf natürliche Inhaltsstoffe für Kosmetika und Nutrazeutika, also Nahrungsmittel mit heilender oder gesundheitsfördernder Wirkung.

2021 sicherten sie sich dann bei der marokkanischen CIH Bank einen 4,7-Millionen-Euro-Kredit für den Ausbau ihres Unternehmens. Sie produzierten vor allem mehr Johannisbrotkernmehl, das in Kosmetika, Arznei- und Lebensmitteln zum Einsatz kommt. Die Europäische Investitionsbank vergab 2021 einen Kredit über 60 Millionen Euro an die CIH Bank, damit diese Unternehmen aus dem Corona-Tal heraushilft.

„Wir hatten anfangs weder das Wissen noch die Ressourcen, um unsere Johannisbrot-Pläne umzusetzen. Aber wir hatten eine Idee, wie wir bei diesem Produkt einen höheren Mehrwert schaffen können. Das passte perfekt zu unserer Firmenphilosophie“, sagt Othman Bennani, der bei Santis die Geschäftsfeldentwicklung verantwortet. „Der EIB-Kredit war entscheidend für unser gesamtes Johannisbrot-Geschäft.“