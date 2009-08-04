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PUBLIC SECTOR RESEARCH AND DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 200.000.000 €
Dienstleistungen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/03/2010 : 200.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 August 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/03/2010
20090283
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Public Sector Research and Development
Ministry of Science and Technological Development
Katarina Petrovic
22-26 Nemanjina Street
11000 Belgrade, Republic of Serbia
Tel/Fax. +381 11 3616528
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
EUR 420.8 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a series of investments aimed at revitalising public R&D in Serbia. These investments, spread throughout Serbia, include upgrading of existing infrastructure, creating a new science centre, construction of student and young scientist accommodation and upgrading the academic computer network.

R&D in Serbia has suffered 20 years of neglect. This project is aimed at revitalising the country’s RDI activities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Serbia has adopted environmental legislation in line with the standards mandated in the EU directives. The promoter will have to consider the environmental impact of both building construction and the proposed R&D activities in the context of planning and environmental regulations. The environmental consequences of the project should be acceptable but will be examined during appraisal.

Serbian public procurement law is consistent with Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC. The Bank will require the Promoter to ensure that investments to be financed under this operation are consistent with EU procurement directives.

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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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