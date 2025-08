Hohe Maßstäbe in der Hightech-Landwirtschaft

Selbst globale Hightech-Schmieden in großen IT-Zentren wie dem Silicon Valley bräuchten im Schnitt fünf bis zehn Jahre, um solche einzigartigen, KI-gestützten Lösungen für die Landwirtschaft zu entwickeln. Die findigen Köpfe des Wissenschafts- und Technologieparks in Niš haben es in nur drei Jahren geschafft – mithilfe des Innovationsfonds der Republik Serbien und der EU.

Coming Computer Engineering ist eines von vielen Unternehmen des Wissenschafts- und Technologieparks in Niš. Der 2020 eröffnete Innovationshub hat sich zu einem regionalen Zentrum für innovative wissenschaftliche und technologische Projekte – und ihre internationale Förderung – gemausert. Er arbeitet eng mit der Universität und der Wissenschaft zusammen und will mit seinen über 500 jungen IT-Fachleuten die Region als globales Zentrum für moderne Technologien positionieren.

„Wir wollen eine Community innovativer Firmen aufbauen, die Know-how austauschen, sich gegenseitig helfen und an Aktivitäten des Parks teilnehmen“, sagt Milan Ranđelović, Direktor des Wissenschafts- und Technologieparks. „Regionale Hightech-Unternehmen sollen unterstützt und das gesamte Innovationsökosystem der Region sensibilisiert und gestärkt werden.“

Die im Park ansässigen Betriebe und die virtuellen Mitglieder beschäftigen zusammen rund 5 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Gebäude wurde mit Mitteln der serbischen Regierung und einem 2010 unterzeichneten Darlehen der EIB für Forschung und Entwicklung in Serbien errichtet.

Erfahren Sie mehr über den Wissenschaftspark in Belgrad

Gute Karrierechancen für besonders Begabte

Im Westbalkan hat die EIB Global, der Geschäftsbereich der Bank für Projekte außerhalb der EU, seit 2005 rund 415 Millionen Euro für den Bau, die Sanierung und die Digitalisierung von Bildungs- und Forschungseinrichtungen vergeben.

„Innovation ist ein wichtiger Impulsgeber für Wirtschaftswachstum und trägt zu einer besseren Lebensqualität und gerechteren Gesellschaft bei“, so EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova. „Wir freuen uns über die Entwicklung und die Ergebnisse des serbischen FuE-Sektors, den die EIB mit 200 Millionen Euro gefördert hat. Die modernisierten und sanierten Forschungslabors, Fakultäten und wissenschaftlichen Einrichtungen bieten Generationen von serbischen Wissenschaftlern und Studierenden ein besseres Lern- und Arbeitsumfeld.

Seit ihrer Eröffnung haben die Wissenschafts- und Technologieparks in Niš, Belgrad und Novi Sad in der Region maßgeblich zum Aufbau von Innovationsplattformen, Know-how und Innovationskapital beitragen. Die bessere Infrastruktur dürfte jungen und talentierten Menschen gute Karrierechancen in einem stärker entwickelten wirtschaftlichen Umfeld ermöglichen.“

EU stärkt FuE in Serbien

Seit 2010 hat die EU über die EIB und in Zusammenarbeit mit dem serbischen Staat über 400 Millionen Euro für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Serbien bereitgestellt. Diese Mittel brachten den Technologiesektor des Landes auch mit europäischen und internationalen Wissenschaftskreisen und Unternehmen zusammen. Seit 2014 nutzt Serbien das Forschungsförderprogramm der Europäischen Kommission Horizont Europa.

„Wir haben 137 Projekte aus verschiedenen Sektoren finanziert und halten bereits zusätzliche Mittel vor, sodass wir künftig Zuschüsse von insgesamt 46,8 Millionen Euro für Innovationen in Serbien vergeben können“, berichtet Emanuele Giaufret, Leiter der EU-Delegation in Serbien. „Nur so schaffen wir den Übergang zu einer stärker wissensbasierten und digitaleren Wirtschaft.“