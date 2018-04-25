„Zwei Jahre später standen unsere Solar-Ladebänke schon in fünf Ländern“, erzählt Bojana Borković, eine der Gründerinnen. Aber einen Firmensitz hatten die Jungunternehmer noch immer nicht.

Im Oktober 2015 endlich war es soweit: Strawberry Energy zog in den Science Technology Park im Belgrader Stadtteil Zvezdara. Der Park soll innovative junge Unternehmen zusammenbringen. „Hier herrscht ein Gemeinschaftsgefühl“, sagt Borković. „Wir können mit Leuten aus anderen Unternehmen zusammenarbeiten, kostenlos Seminare und Konferenzen besuchen und vor allem potenzielle Kunden treffen.

Der Park ist mittlerweile die Adresse für aufstrebende Unternehmen.“

Von der Idee zum Park

Die ersten Wissenschaftsparks entstanden in den 1950er-Jahren in den USA. Der Gedanke war, eine am Reißbrett geplante Arbeitsumgebung zu schaffen. Meist liegen die Parks in der Nähe von Universitäten und staatlichen oder privaten Forschungseinrichtungen. So können sich Visionäre, Forscher und Unternehmer untereinander austauschen und gemeinsam an neuen Ideen arbeiten.