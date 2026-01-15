Unser Angebot

Die EIB-Gruppe trägt mit einem breiten Spektrum an Finanzprodukten und -dienstleistungen zu den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zielen der EU bei.

Mit unseren Finanzierungs- und Beratungslösungen unterstützen wir Investitionen und Unternehmen in verschiedenen Entwicklungsphasen. Dabei berücksichtigen wir den Finanzierungsbedarf und helfen, zusätzliche Mittelquellen zu erschließen, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

Über verschiedene Mandate und Partnerschaften bieten wir bestehenden und neuen Kunden einen besseren Service, gehen in neue Märkte und erreichen mehr Menschen weltweit.