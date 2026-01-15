Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Unser Angebot

Wir bieten Darlehen, Garantien, Eigenkapitalfinanzierungen und Beratung.

Die EIB-Gruppe trägt mit einem breiten Spektrum an Finanzprodukten und -dienstleistungen zu den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zielen der EU bei.

Mit unseren Finanzierungs- und Beratungslösungen unterstützen wir Investitionen und Unternehmen in verschiedenen Entwicklungsphasen. Dabei berücksichtigen wir den Finanzierungsbedarf und helfen, zusätzliche Mittelquellen zu erschließen, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

Über verschiedene Mandate und Partnerschaften bieten wir bestehenden und neuen Kunden einen besseren Service, gehen in neue Märkte und erreichen mehr Menschen weltweit.

Das passende Produkt für Sie

Ob kleines Unternehmen oder Start-up, Großkonzern oder Behörde: Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können!

Unser Produktkatalog  

Darlehen

Mit unseren Darlehen an Kunden jeder Größe fördern wir nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung. Oft geben wir den Ausschlag dafür, dass weitere Geldgeber Mittel investieren.

Eigenkapital

Wir stellen Eigenkapital bereit und beteiligen uns an Fonds, um privates Kapital zu mobilisieren.

Garantien

Mit unseren Garantien decken wir die Risiken großer und kleiner Projekte ab. Außerdem sichern wir Kreditportfolios ab, um weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.

Beratung

Wir beraten unsere Kunden technisch und finanziell, damit sie Investitionsvorhaben und -programme planen und umsetzen können. Außerdem helfen wir, den institutionellen und den Regelungsrahmen zu verbessern.

Kundenportal der EIB-Gruppe

Ihr digitaler Zugang

Als Kunde oder Geschäftspartner der EIB-Gruppe können Sie über unser Kundenportal auf wichtige Finanzinformationen zugreifen.

TechEU: Für schnellere Innovationen in Europa

TechEU ist die Plattform der EIB-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Wir bringen Innovatoren mit der richtigen Mischung aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen – für mehr Wachstum und mehr revolutionäre Technologien.

Sie benötigen als KMU oder Midcap-Unternehmen einen Kredit?

Die EIB arbeitet mit zahlreichen Partnerinstituten zusammen, über die sie Finanzprodukte für kleinste, kleine und mittelgroße Unternehmen anbietet.

Wir beraten Sie

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

