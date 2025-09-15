Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die Europäische Investitionsbank stellt jedes Jahr Milliarden von Euro aus eigenen Mitteln bereit, fördert aber auch viel über Mandate und Partnerschaften. Darüber können wir unseren Kunden einen besseren Service bieten, Zugang zu neuen Partnern und Märkten finden und weltweit mehr Menschen erreichen.

15 September 2025

Ausgewählte Mandate und Partnerschaften

InvestEU

Das InvestEU-Programm gibt zusätzlichen Schub für nachhaltiges Investieren, Innovation, soziale Teilhabe und Beschäftigung in Europa.

Aufbau- und Resilienzfazilität

Für ein nachhaltiges und krisenfestes Europa

Fonds mit geteilter Mittelverwaltung

Hilfe für EU-Länder und -Regionen, die Finanzierungsinstrumente einrichten wollen.

NDICI/Europa in der Welt

Für nachhaltige Entwicklung, Frieden und Stabilität weltweit

EU-Kombinationsinstrumente

Über Investitionsinitiativen mit der Europäischen Kommission unterstützen wir Regionen und Wirtschaftszweige weltweit.

Geberpartnerschaften

Mit anderen Gebern packen wir globale Herausforderungen an und verbessern das Leben in Entwicklungsländern.

Alle Mandate und Partnerschaften  

Unsere Ziele

Über Mandate werden wir beauftragt, mit fremden Geldern einem Land, einer Region oder einem Sektor zu helfen. Mandate sind unterschiedlich: Manchmal geht es um Investitionen, manchmal um technische und finanzielle Beratung.

Oder wir suchen uns Partner, wie etwa EU-Länder, um Treuhandfonds einzurichten. Wir sprechen dann von einer Geberpartnerschaft. Diese Fonds arbeiten an globalen Themen wie sauberes Wasser, Stromversorgung, Gleichstellung der Geschlechter und Jobs für junge Menschen.

Über Mandate und Partnerschaften fördern wir risikoreichere Projekte, kombinieren Kredite mit Zuschüssen und bieten mehr Beratung an. So treiben wir die Ziele der Europäischen Union weltweit voran.

Unsere Mandate und Partnerschaften erfüllen klare Aufträge für Regionen oder Teile der Wirtschaft oder Gesellschaft. Am Ende stehen neue Jobs und Chancen, eine saubere Umwelt und eine bessere Lebensqualität für alle.

Das bieten wir

Wir verbessern das Leben der Menschen in der EU und weltweit. Wir unterstützen kleine UnternehmenKlimaprojekte und Innovation. Weitere Schwerpunkte sind die Energiewende und nachhaltige Städte. Wir verhelfen allen EU-Regionen zu mehr Wohlstand, damit sie ihr ganzes Potenzial entfalten können.

Darlehen

Kredite an Kunden jeder Größe, um nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung zu fördern

Eigenkapital

Eigenkapitalfinanzierungen und Fondsbeteiligungen, die privates Kapital mobilisieren

Garantien

Zur Absicherung von Risiken kleiner und großer Projekte sowie von Kreditportfolios

Beratung

Technische und finanzielle Beratung für unsere Kunden