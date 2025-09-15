Unsere Ziele

Über Mandate werden wir beauftragt, mit fremden Geldern einem Land, einer Region oder einem Sektor zu helfen. Mandate sind unterschiedlich: Manchmal geht es um Investitionen, manchmal um technische und finanzielle Beratung.

Oder wir suchen uns Partner, wie etwa EU-Länder, um Treuhandfonds einzurichten. Wir sprechen dann von einer Geberpartnerschaft. Diese Fonds arbeiten an globalen Themen wie sauberes Wasser, Stromversorgung, Gleichstellung der Geschlechter und Jobs für junge Menschen.

Über Mandate und Partnerschaften fördern wir risikoreichere Projekte, kombinieren Kredite mit Zuschüssen und bieten mehr Beratung an. So treiben wir die Ziele der Europäischen Union weltweit voran.

Unsere Mandate und Partnerschaften erfüllen klare Aufträge für Regionen oder Teile der Wirtschaft oder Gesellschaft. Am Ende stehen neue Jobs und Chancen, eine saubere Umwelt und eine bessere Lebensqualität für alle.

