Ausgewählte Mandate und Partnerschaften
Das InvestEU-Programm gibt zusätzlichen Schub für nachhaltiges Investieren, Innovation, soziale Teilhabe und Beschäftigung in Europa.
Für ein nachhaltiges und krisenfestes Europa
Hilfe für EU-Länder und -Regionen, die Finanzierungsinstrumente einrichten wollen.
Für nachhaltige Entwicklung, Frieden und Stabilität weltweit
Über Investitionsinitiativen mit der Europäischen Kommission unterstützen wir Regionen und Wirtschaftszweige weltweit.
Mit anderen Gebern packen wir globale Herausforderungen an und verbessern das Leben in Entwicklungsländern.
Unsere Ziele
Über Mandate werden wir beauftragt, mit fremden Geldern einem Land, einer Region oder einem Sektor zu helfen. Mandate sind unterschiedlich: Manchmal geht es um Investitionen, manchmal um technische und finanzielle Beratung.
Oder wir suchen uns Partner, wie etwa EU-Länder, um Treuhandfonds einzurichten. Wir sprechen dann von einer Geberpartnerschaft. Diese Fonds arbeiten an globalen Themen wie sauberes Wasser, Stromversorgung, Gleichstellung der Geschlechter und Jobs für junge Menschen.
Über Mandate und Partnerschaften fördern wir risikoreichere Projekte, kombinieren Kredite mit Zuschüssen und bieten mehr Beratung an. So treiben wir die Ziele der Europäischen Union weltweit voran.
Unsere Mandate und Partnerschaften erfüllen klare Aufträge für Regionen oder Teile der Wirtschaft oder Gesellschaft. Am Ende stehen neue Jobs und Chancen, eine saubere Umwelt und eine bessere Lebensqualität für alle.
Das bieten wir
Wir verbessern das Leben der Menschen in der EU und weltweit. Wir unterstützen kleine Unternehmen, Klimaprojekte und Innovation. Weitere Schwerpunkte sind die Energiewende und nachhaltige Städte. Wir verhelfen allen EU-Regionen zu mehr Wohlstand, damit sie ihr ganzes Potenzial entfalten können.