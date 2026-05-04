Altmandate

Die Connecting-Europe-Fazilität (CEF) war ein Programm der Europäischen Union, das den Aufbau von leistungsstarken, nachhaltigen und effizient miteinander verbundenen transeuropäischen Netzen in den Bereichen Verkehr, Energie und digitale Dienste unterstützen sollte.

Die EIB verwaltete das Fremdkapitalinstrument unter der CEF, einer Risikoteilungsfazilität, die auf der erfolgreichen Pilotphase der Projektanleiheninitiative und auf dem Kreditgarantieinstrument für transeuropäische Verkehrsprojekte aufbaute.

CEF DI – Endbegünstigte 2024