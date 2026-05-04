Altmandate

Die EIB und die Europäische Kommission entwickeln seit mehreren Jahrzehnten gemeinsam innovative Finanzierungslösungen. In Bereichen, in denen die EIB seit Langem aktiv ist, wie Infrastruktur, bis hin zu neuen Themen wie Forschung, Innovation oder Klimaschutz, bieten unsere erfolgreichen Mandate und Partnerschaften in ganz Europa solide Finanzierungsmöglichkeiten. Die folgende Liste gibt einen Überblick über unsere bisherigen Initiativen.
Die Connecting-Europe-Fazilität (CEF) war ein Programm der Europäischen Union, das den Aufbau von leistungsstarken, nachhaltigen und effizient miteinander verbundenen transeuropäischen Netzen in den Bereichen Verkehr, Energie und digitale Dienste unterstützen sollte.
Die EIB verwaltete das Fremdkapitalinstrument unter der CEF, einer Risikoteilungsfazilität, die auf der erfolgreichen Pilotphase der Projektanleiheninitiative und auf dem Kreditgarantieinstrument für transeuropäische Verkehrsprojekte aufbaute.
Als Finanzierungssäule der Investitionsoffensive für Europa (EFSI) sollte der Europäische Fonds für strategische Investitionen drei drängende Probleme angehen: Investitionshemmnisse, Kapazitätsengpässe und schwache Investitionen. Die Investitionsoffensive ging auf eine Idee der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank aus dem Jahr 2014 zurück und wurde schon im Sommer 2015 für einen Zeitraum von fünf Jahren in die Tat umgesetzt.
Der EFSI hat sein Ziel, 500 Milliarden Euro an Investitionen zu mobilisieren – vor allem durch die Mobilisierung von Kapital aus privaten Quellen –, mehr als erfüllt. Außerdem half er, die Auswirkungen der Coronakrise auf die europäische Wirtschaft abzufedern.
InnovFin – EU-Mittel für Innovationen war eine gemeinsame Initiative der EIB-Gruppe und der Europäischen Kommission im Rahmen des EU-Programms für Forschung und Innovation Horizont 2020 für den Haushaltszeitraum 2014–2020.
InnovFin unterstützte gezielt Projekte, die risikoreicher und schwieriger zu beurteilen sind als herkömmliche Investitionsvorhaben. Für solche Projekte ist die Kapitalbeschaffung oft besonders schwer. Die EU und die EIB-Gruppe bündelten ihre Kräfte, um die Forschung und Innovation kleiner und junger Unternehmen zu finanzieren – von kleinen Technologie-Start-ups bis hin zu großen Forschungseinrichtungen und Unternehmen der Kreislaufwirtschaft.
Die Fazilität für Naturkapital (Natural Capital Financing Facility, NCFF) stellte Mittel und technische Hilfe für Projekte bereit, die Naturkapital zur Förderung der Biodiversität und der Anpassung an den Klimawandel schützen, wiederherstellen, sinnvoll verwalten und verbessern. Dazu gehörten auch ökosystembasierte Lösungen in den Bereichen Bodenschutz, Forst- und Landwirtschaft, Gewässerschutz und Abfallwirtschaft in der EU.
Die NCFF kombinierte Finanzmittel der EIB und Fördergelder aus dem LIFE-Programm, dem Finanzierungsinstrument der EU für Umwelt und Klimaschutz.
NCFF – finanzierte Projekte, Stand Juni 2024
NCFF – technische Hilfe, Stand Juni 2024
In die Natur investieren – Naturschutz und naturnahe Lösungen
Das Instrument für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz (PF4EE) sollte den Zugang zu angemessenen und bezahlbaren Krediten von Geschäftsbanken für Energieeffizienzprojekte verbessern.
Es richtete sich an Projekte, die zur Umsetzung der nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne oder anderer Energieeffizienz-Programme der EU-Mitgliedstaaten beitragen.
Das von der EIB verwaltete und aus dem LIFE-Programm finanzierte Instrument bot:
- eine Absicherung der Kreditrisiken auf Portfolioebene durch Barsicherheiten (Risikoteilungsfazilität)
- langfristige Finanzierungen der EIB (EIB-Darlehen für Energieeffizienz)
- Dienstleistungen von Fachleuten für die Finanzintermediäre (Expertenfazilität)
PF4EE – Finanzintermediäre und Endempfänger 2024
Außerdem hat sich die EIB-Gruppe mit 22 Mitgliedstaaten für den Europäischen Garantiefonds zusammengeschlossen. Der EGF sollte Unternehmen helfen, den wirtschaftlichen Schock der Pandemie zu überwinden, und konzentrierte sich auf kleine und mittlere Unternehmen, die über 65 Prozent der mobilisierten Investitionen erhielten.